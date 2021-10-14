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КИС СОЮ
Комплексная информационная система судов общей юрисдикции


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 1
17.10.2018 Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела 4
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы 3
03.09.2018 КРОК: Мы получили огромное моральное удовлетворение от достигнутых результатов 2
03.09.2018 Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве 5
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 5
30.07.2018 В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам 2
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 4
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями 3
21.06.2018 Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось 1
18.06.2018 В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал 3
01.06.2018 Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие 2
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
02.03.2018 «Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте 2
19.02.2018 Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность 4
19.02.2018 Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов 1
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов 1
13.12.2017 В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи 5
30.11.2017 «Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет 2
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 4
17.11.2017 Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе 3
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги 2
28.09.2017 Заявления в суд — не на бумаге: москвичи ищут правосудия в электронном формате 1
08.08.2017 В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» 2
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме 3
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1
29.05.2017 Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества 3
15.05.2017 Фоторепортаж: В Москве заработала система электронного правосудия 1
11.05.2017 Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет 1
22.03.2017 Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года 3
01.03.2017 Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела 4
27.01.2017 Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам 1
30.12.2016 Данные о работе районных судов Москвы теперь доступны на Едином портале 2
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой 2
15.12.2016 В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания 2
15.12.2016 В Москве прошла онлайн-трансляция резонансного судебного заседания 3
06.12.2016 Сотрудники Мосгорсуда: Электронное правосудие создается прежде всего в интересах граждан 1
17.11.2016 Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат 1

Публикаций - 54, упоминаний - 116

КИС СОЮ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 50
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
NetApp 486 1
HP Inc. 2930 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Extron Electronics 37 1
Shure 10 1
РосКомпьютинг 1 1
Почта России ПАО 1577 6
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
ФосАгро 54 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ24 583 1
ЗапСибНефтехим 19 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Castorama - Касторама 16 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 9
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 8
Федеральное казначейство России 766 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 6
Конституционный суд РФ 48 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 5
Прокуратура города Москвы 8 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 4
Верховный суд Российской Федерации 174 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 3
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 2
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФНС РФ - Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 2 1
Преображенский районный суд города Москвы 1 1
ФСИН - Управление ФСИН России по городу Москве 2 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ФЛК - Форматно-логический контроль 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 17 1
Alfresco 114 1
Мосгорсуд ЦОД 1 1
Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы 1 1
Толстова Татьяна 35 7
Белицкая Виктория 2 2
Жемерева Татьяна 3 2
Егорова Ольга 11 2
Путин Владимир 1828 2
Баулина Наталья 1 1
Собянин Сергей 211 1
Ишмуратова Любовь 1 1
Бугаева Наталья 2 1
Телятников Сергей 1 1
Гриб Владислав 2 1
Медвецкий Леонид 4 1
Солопова Ульяна 4 1
Полиров Дмитрий 2 1
Солопова Ольга 2 1
Шварц Ольга 3 1
Фомин Дмитрий 20 1
Беляев Александр 7 1
Бобровников Борис 86 1
Комиссаров Евгений 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 53
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Украина 3389 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Тобольск 71 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Европа 3781 1
Россия - Ростовская область 864 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 5
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ProIntegration Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767719, в очереди разбора - 671404.
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