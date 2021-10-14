Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КИС СОЮ
Комплексная информационная система судов общей юрисдикции
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 116
КИС СОЮ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крок 1221 50
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
|NetApp 486 1
|HP Inc. 2930 1
|Polycom - Поликом Раша 301 1
|Extron Electronics 37 1
|Shure 10 1
|РосКомпьютинг 1 1
|Толстова Татьяна 35 7
|Белицкая Виктория 2 2
|Жемерева Татьяна 3 2
|Егорова Ольга 11 2
|Путин Владимир 1828 2
|Баулина Наталья 1 1
|Собянин Сергей 211 1
|Ишмуратова Любовь 1 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Телятников Сергей 1 1
|Гриб Владислав 2 1
|Медвецкий Леонид 4 1
|Солопова Ульяна 4 1
|Полиров Дмитрий 2 1
|Солопова Ольга 2 1
|Шварц Ольга 3 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Беляев Александр 7 1
|Бобровников Борис 86 1
|Комиссаров Евгений 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767719, в очереди разбора - 671404.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767719, в очереди разбора - 671404.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru