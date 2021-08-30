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Citrix ADC
Citrix Application Delivery Controller
NetScaler ADC



30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
27.03.2020 Китай развернул самую масштабную кибершпионскую кампанию последних лет 3
20.02.2020 Исследование Positive Technologies: в сеть семи из восьми финансовых организаций можно проникнуть из интернета 2
19.02.2020 Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google 2
07.02.2020 Positive Technologies: каждая пятая компания не устранила опасную уязвимость в ПО Citrix 2
23.01.2020 Citrix и FireEye Mandiant выпустили сканер признаков компрометации 4
20.01.2020 «Дыры» в Citrix распахнули шпионам двери в сети 80 тыс. компаний 8
19.12.2019 Positive Technologies обнаружила уязвимость в ПО Citrix, позволяющая проникнуть в сети 80 тысяч компаний 6
15.04.2019 Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform 3
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 4
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
11.04.2017 Круговая оборона: как сегодня выглядит комплексная безопасность 1
25.08.2016 Citrix выпустила бесплатную версию балансировщика нагрузки NetScaler 2
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 2
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 2
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 2
09.04.2015 Citrix представил следующее поколение контроллера доставки приложений NetScaler 2
10.12.2013 F5: Веб-приложения в России защищены очень слабо 1
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию 1
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
21.05.2013 Riverbed представила новую платформу для решений по доставке приложений «как услуга» 1
27.07.2012 Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0 1
19.04.2011 ЦОДы в России дают повод для полемики 1
25.02.2011 Radware выпустил два новых ключевых компонента виртуальной инфраструктуры выполнения приложений 1
01.11.2010 ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
29.10.2010 Radware представила концепцию виртуальной инфраструктуры доставки приложений: VADI 2
28.10.2010 Михаэль Суконник: Наше предложение станет частью эволюции ЦОД 3
08.04.2010 Armenian Datacom Company приобрел решение Alcatel-Lucent для управления трафиком в сети IP/MPLS 2
26.01.2010 Названы самые популярные пароли 1
29.01.2008 Cisco приобрела долю в ip.access 1
18.09.2007 Barracuda: покупка NetContinuum поможет «поднять» защиту веб-трафика 2
04.06.2007 Российская биометрия идет во Вьетнам: партнерство BioLink и ADC 3
21.06.2006 ADC и Andrew подписали окончательное соглашение о слиянии 7
31.05.2006 ADC покупает Andrew за $2 млрд. 5
06.09.2005 Ericsson впервые представил сетевое решение по автоматическому управлению мобильниками 1
08.08.2005 Чип "привязал" Mac OS к PowerMac 1
10.06.2004 Apple разработал самые быстрые ПК 1
24.10.2003 Diamond Communications ввел в строй сеть ОПФРФ в Республике Мордовия 1
15.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Сквозь дым, огонь и медные кабели (ч.2) 2

Публикаций - 42, упоминаний - 92

Citrix ADC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Citrix Systems 668 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 522 4
Meta - Facebook 3966 4
Cisco Systems 3114 4
Dell EMC 3579 4
Apple Inc - Эппл Рус 9044 3
Google LLC 8874 3
Intel Corporation 7373 3
Brocade Communications Systems 172 2
IBM 6045 2
Yandex - Яндекс 4354 2
SEC Consult Services 1081 2
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 2 1
Afiniti 3 1
Oracle Corporation 4687 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Zoho Corporation 15 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 602 1
Nortel Networks 625 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5916 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1809 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7385 1
Microsoft Corporation 16716 1
Fortinet 299 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 186 1
Docsvision - ДоксВижн 933 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 833 1
Schneider Electric 434 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 172 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 249 1
Directum - Директум 766 1
Комплит 42 1
GitHub 416 1
VMware 1907 1
Samsung Electronics 7798 1
Альфа-Банк 1243 1
Балтика - Пивоваренная компания 129 1
Ак Барс Банк 178 1
Carlsberg Group 13 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Альфа-Капитал УК 48 1
Геобанк КБ 30 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1875 1
АРБ - Ассоциация российских банков 134 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3599 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 570 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11412 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1540 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 290 2
OpenStack 349 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 244 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7724 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 239 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1344 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1062 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 121 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 24 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 603 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 277 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1943 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 761 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 62 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 378 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 39 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 578 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 398 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 546 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2212 1
Kubernetes 311 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 187 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1768 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3639 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2295 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
МФУ - Многофункциональное устройство 718 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 613 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1799 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 279 6
Citrix Gateway 6 6
Citrix NetScaler Gateway 38 3
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 3
Microsoft Windows 10 8943 3
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Google Cloud Platform - GCP 196 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 2
VMware vCenter 88 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
Citrix SD-WAN 10 2
Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 2 2
Brocade SDN Controller 5 2
FireEye 52 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 2
Java - Язык программирования 1865 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 192 2
Brocade Fabric Vision 5 2
Brocade Network Subscription 2 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
GitHub Citrix 1 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Cisco RV - серия маршрутизаторов 1 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 1 1
Microsoft SharePoint Server 112 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 23 1
Google Cloud VPC - Google Cloud Virtual Private Cloud 1 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
Citrix Studio 1 1
Citrix MCS - Citrix Machine Creation Services 2 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall 7 1
Schneider Electric Inrow RC 4 1
Zoho ManageEngine Desktop Central 1 1
Sinclair ZX Spectrum 18 1
Fortinet FortiGuard Services 1 1
Brocade vADC - Brocade Virtual Application Delivery Controller 1 1
Ключников Михаил 18 2
Степанов Антон 57 1
Мельникова Анастасия 167 1
Воронцов Владимир 1 1
Hsu Calvin - Хсу Кэлвин 2 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Светлана Варламова 2 1
Горьков Алексей 1 1
Поляков Евгений 14 1
Зайцев Павел 27 1
Королев Сергей 12 1
Гнедин Евгений 9 1
Панченко Юрий 6 1
Прексин Олег 2 1
Серебрянников Дмитрий 5 1
Луканев Андрей 1 1
Казарцев Алексей 27 1
Бухтияров Андрей 18 1
Мишина Ирина 1 1
Валеев Рафаэль 9 1
Самедов Тимур 19 1
Франтов Роман 14 1
Халяпин Сергей 78 1
Андрианов Павел 31 1
Исанин Антон 28 1
Краснов Александр 50 1
Новиков Алексей 39 1
Залманов Дмитрий 22 1
Бычков Александр 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 72660 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10759 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6573 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22228 5
Франция - Французская Республика 3236 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8178 3
Украина 4842 3
Италия - Итальянская Республика 2030 3
Беларусь - Белоруссия 2751 3
Австралия - Австралийский Союз 1678 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1062 2
Германия - Федеративная Республика 5545 2
Россия - ЦФО - Тульская область 853 2
Нидерланды 1397 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1047 2
Прибалтика - Балтия 1004 2
Казахстан - Республика 3568 2
Испания - Королевство 1833 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1046 1
Великобритания - Кембридж 139 1
Турция - Турецкая республика 1216 1
Армения - Республика 923 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1002 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 857 1
Латинская Америка 1006 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 50 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 636 1
Эстония - Эстонская Республика 567 1
Малайзия 514 1
Вьетнам - Ханой 21 1
Таиланд - Королевство 509 1
Европа Западная 1039 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 127 1
Земля - планета Солнечной системы 2271 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 777 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 685 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 491 1
Саудовская Аравия - Королевство 371 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 906 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1454 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 499 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2519 1
Аутсорсинг 97 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3408 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4710 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7327 1
Tom’s Hardware 94 1
Markswebb 21 1
CNews AWARDS - награда 304 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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