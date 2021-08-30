Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Citrix ADC
Citrix Application Delivery Controller
NetScaler ADC
Публикаций - 42, упоминаний - 92
Citrix ADC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Альфа-Банк 1243 1
|Балтика - Пивоваренная компания 129 1
|Ак Барс Банк 178 1
|Carlsberg Group 13 1
|НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
|Альфа-Капитал УК 48 1
|Геобанк КБ 30 1
|Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 134 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Ключников Михаил 18 2
|Степанов Антон 57 1
|Мельникова Анастасия 167 1
|Воронцов Владимир 1 1
|Hsu Calvin - Хсу Кэлвин 2 1
|Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
|Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
|Светлана Варламова 2 1
|Горьков Алексей 1 1
|Поляков Евгений 14 1
|Зайцев Павел 27 1
|Королев Сергей 12 1
|Гнедин Евгений 9 1
|Панченко Юрий 6 1
|Прексин Олег 2 1
|Серебрянников Дмитрий 5 1
|Луканев Андрей 1 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Бухтияров Андрей 18 1
|Мишина Ирина 1 1
|Валеев Рафаэль 9 1
|Самедов Тимур 19 1
|Франтов Роман 14 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Андрианов Павел 31 1
|Исанин Антон 28 1
|Краснов Александр 50 1
|Новиков Алексей 39 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Бычков Александр 39 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7327 1
|Tom’s Hardware 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996630, в очереди разбора - 899194.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996630, в очереди разбора - 899194.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru