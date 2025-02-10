Элемент ГК Микрон MIK MIK32 Амур Старт-MIK32
MIK32 АМУР - первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V – предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.
Элемент ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасьянова Гульнара 141 6
|Кузьмин Евгений 17 6
|Колесов Александр 57 3
|Петруца Роман 14 2
|Горшенин Максим 36 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Шпак Василий 224 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Лебедев Иван 8 1
|Жолобов Андрей 4 1
|Абагян Карина 23 1
|Болотин Виталий 3 1
|Путин Владимир 3186 1
|Алгульян Даниил 2 1
|Легостаева Светлана 84 1
|Копосов Максим 61 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Степанов Владимир 76 1
|Боярков Федор 22 1
|Бойко Алексей 54 1
|Варганов Георгий 1 1
|Григоренко Дмитрий 82 1
|Семион Кирилл 27 1
|Евсеев Алексей 1 1
|Калинин Алексей 65 1
|Бондарев Антон 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
|Ведомости 1016 1
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