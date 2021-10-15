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Spectec TRIM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 189
Spectec TRIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
|Атомфлот ФГУП 4 1
|Беликов Анатолий 1 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Сукманов Алексей 1 1
|Новак Павел 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Беляков Михаил 1 1
|Кононов Алексей 2 1
|Зинченко Алексей 2 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru