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Spectec TRIM


15.10.2021 Crucial представила новый SSD MX500 на 4 ТБ 1
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 1
14.02.2020 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 1
19.06.2018 «Спецтек» внедрил систему управления техобслуживанием Trim в воронежском филиале «Саф-Нева» 3
15.06.2017 Adata представила промышленный SSD IM2P3388 с интерфейсом PCIe 1
08.06.2017 «СпецТек» разрабатывает систему ТОиР для Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова 1
19.04.2017 Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2 1
12.04.2017 «Спецтек» начинает автоматизацию ТОиР в Ярославской электросетевой компании 1
31.03.2017 Transcend выпустила высокоскоростной SSD-накопитель в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1
31.03.2017 Palit представила две новые серии SSD-накопителей 1
30.01.2017 В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР 6
01.11.2016 Transcend представил SSD на базе памяти 3D NAND 1
20.10.2016 «СпецТек» автоматизировал управление ремонтами в ЦБК «Кама» на базе TRIM 3
28.09.2016 Система TRIM внесена в Единый реестр отечественного ПО 9
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 1
22.03.2016 «СпецТек» автоматизирует управление ТОиР оборудования для RG Brands 4
26.01.2016 «СпецТек» внедряет систему управления ремонтами на «Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате» 5
11.01.2016 Transcend представила новый SATA III SSD на базе флэш-памяти MLC NAND 2
07.12.2015 «СпецТек» завершил работы по развитию системы управления активами в «Биаксплен» 4
13.10.2015 Завод MC-Bauchemie сократил число дефектов с внедрением TRIM 3
15.09.2015 «Дувон Рус» и «Сэчжонг Рус» управляют процессами ТОиР с помощью TRIM 2
31.07.2015 Причиной потери данных в накопителях Samsung оказалась ошибка в Linux 4
18.06.2015 Накопители Samsung стали причиной потери данных на Linux-серверах 3
02.06.2015 «СпецТек» поставит систему обеспечения эксплуатации для ледоколов проекта 22220 3
02.04.2015 Антикризисные лайфхаки: рецепт от «Эльдорадо» 1
18.03.2015 Asustor обновила ОС для своих сетевых накопителей ADM до версии 2.4 1
11.03.2015 Вышла ОС Rosa Desktop Fresh R5 с окружением рабочего стола GNOME 1
03.02.2015 «НТЦ ИТ Роса» выпустил легковесную версию Rosa Desktop Fresh R5 с LXDE 1
26.12.2014 Вышел дистрибутив Rosa Desktop Fresh KDE R5 1
07.10.2014 Система ТОиР «Московской пивоваренной компании» введена в эксплуатацию 9
24.07.2014 «СпецТек» внедряет систему управления ТОиР в «ЭнергоТехСервисе» 2
01.07.2014 «Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM 5
21.05.2014 Завершен очередной этап внедрения системы ТОиР в «ТГК-11» 2
18.03.2014 «АйтиКонсалт» и «СпецТек» будут совместно продвигать TRIM 4
11.03.2014 FortGroup внедрила систему управления ТОиР от «СпецТек» 1
30.01.2014 «Атомфлот» развивает свою систему управления ТОиР на платформе TRIM 3
22.10.2013 «СпецТек» внедряет задачи «Анализ эффективности ТОиР» на Курской АЭС 3
03.10.2013 Завод автокомпонентов «Сэчжонг Рус» внедрил систему управления ТОиР на базе TRIM 4

Публикаций - 79, упоминаний - 189

Spectec TRIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 4
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 47 3
Transcend Information 28 2
Microsoft Corporation 11127 2
Nvidia Corp 2030 2
Adata Technology 52 1
Lenovo Group 1639 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Bee Pitron - Би Питрон 5 1
ASUS - Asustor 14 1
ПМСофт 22 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
САФ-Нева 4 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Атомфлот ФГУП 4 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 4
NAND flash memory - Флеш-память 206 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
System Clone - клонирование системы 9 2
TRIM Enable SSD 4 2
Secure Erase - надежное удаление данных 7 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
DDR - Double data rate 1071 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 13 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
LDPC - Low density parity check codes 3 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Microsoft Windows 7 1662 10
Transcend SSD Scope 8 6
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Microsoft Windows 10 6659 2
Linux OS 4267 2
Transcend MTE - серия SSD 2 2
Microsoft Office 1946 1
3D NAND flash memory 83 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Google Android 10751 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
Apple macOS 930 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 2 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Adata SR - серия SSD 1 1
Philips Smart TV 30 1
Беликов Анатолий 1 1
Чуприна Екатерина 1 1
Сукманов Алексей 1 1
Новак Павел 1 1
Горянский Павел 15 1
Беляков Михаил 1 1
Кононов Алексей 2 1
Зинченко Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Курск 232 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Архангельск 211 1
Россия - Выборг 72 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Дудинки 6 1
Об река - акватория - Обская губа - залив Карского моря 8 1
Россия - Железнодорожный 34 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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