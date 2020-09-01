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Net Element
NETE


01.09.2020 Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций 11
07.08.2020 Убыточная российско-американская компания перед своим концом привлекла $15 млн 13
17.06.2020 Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей 14
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 3
01.11.2019 Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком 6
26.01.2018 Убыточная российско-американская платежная система нашла миллионы инвестиций благодаря слову блокчейн 11
21.12.2017 Акции Net Element взлетели на 300% на сообщении о новом блокчейн-подразделении компании 4
10.10.2017 Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 7
24.07.2017 Убыточная российско-американская платежная система с опасностью для себя привлекла $10 млн 16
01.11.2016 Американцы выплатили основателю российской платежной системы компенсацию $2,3 млн 9
18.08.2016 Оборот Net Element за 2 квартал 2016 г. вырос на 98% 1
16.08.2016 Российско-американская платежная система нашла инвестиции на $10 млн 7
29.07.2016 Убыточная российско-американская платежная система продала свои миллионные долги 8
22.07.2016 Российско-американская платежная система нашла деньги для экспансии на Ближний Восток 3
21.03.2016 Aptito предлагает в России продукт для автоматизации точек продаж в сфере гостеприимства 3
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 8
09.12.2015 Как россиянин пытался отсудить у американской корпорации $50 млн 12
18.11.2015 Путина призвали отрегулировать в России электронную коммерцию 1
17.11.2015 Убыточные российские платежные системы отказались от американских денег 6
16.10.2015 PayOnline начал работать в Кыргызстане 4
01.10.2015 Казахстанский металлург вкладывает миллионы в убыточные российские платежные системы 6
09.07.2015 Российско-американская платежная система привлекла инвестиции на $34,5 млн 8
05.06.2015 Net Element запустила процессинговую систему для обработки онлайн-платежей в Казахстане 2
12.05.2015 Net Element привлекла $24,5 млн инвестиций 1
20.04.2015 Россиянин неудачно инвестировал в американскую платежную систему 7
18.03.2015 Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн 1
13.11.2014 Net Element представила новую версию облачной POS-платформы Aptito 3
19.09.2014 Net Element интегрирует платежную систему ApplePay в свои финансовые сервисы 1
22.08.2014 Чистая прибыль Net Element во втором квартале 2014 г. выросла до $1,3 млн 3
19.08.2014 Американцы потеряли миллионы долларов на SMS-платежах в России 1
21.05.2014 Net Element увеличила за год чистую прибыль на 558% 2
30.04.2014 Net Element выводит на рынок новую платформу для мобильной коммерции 1
25.04.2014 Net Element получит финансирование в размере $30 млн 5
19.12.2013 Американцы передумали покорять мир российскими платежными терминалами 6
01.10.2013 Американские партнеры Игоря Крутого разочаровались в интернете 1
22.08.2013 Как американская интернет-корпорация переманивала российского топ-менеджера 1
08.08.2013 Облачная финансовая платформа Aptito интегрирована с процессинговой сетью Total System Services 3
15.07.2013 Игорь Крутой покоряет мир с помощью платежных терминалов 1
25.06.2013 Net Element завершила сделку по приобретению платежной системы Aptito 1
06.06.2013 Игорь Крутой спешит на помощь американскому интернет-бизнесу 1

Публикаций - 49, упоминаний - 226

Net Element упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 16
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 8
SEC Consult Services 931 3
Mullen Technologies 3 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Yandex - Яндекс 4103 2
Sirin Labs 8 2
Microsoft Corporation 11168 1
General Robotics 1 1
Samsung Electronics 5730 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Snap Inc 24 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Neti - Нэти 18 1
Telegram Group 702 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Intel Corporation 4204 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
HTC Corporation 1199 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 16
Cobblestone Capital Partners 7 7
Tenor Opportunity Associates 6 6
Fincraft Resources - SAT & Company 9 6
Crede Group 6 6
EsoUsa 5 5
Visa International 1346 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
RBL Capital Group 5 3
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 2
Bunker Capital 2 2
AQR Capital Managment 1 1
Pacifitc Capital Managment 1 1
Pine River Capital 1 1
Mullen Auto Sales 1 1
Fastlane Ventures 13 1
КазМунайГаз 7 1
КазТрансГаз 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Uber 257 1
Singulariteam 3 1
Sequoia Capital 81 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Deutsche Bank 130 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
BP - British Petroleum 48 1
Gett 60 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 16
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 20
Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
Cisco CCP - Cisco Container Platform 26 2
Apple iOS 5742 2
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 6 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Visa Electron 49 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
TriPlay 4 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 1
MasterCard Maestro 112 1
Google Android 10751 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Snapchat 89 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Ракишев Кенес 30 10
Фирер Олег 18 9
Волков Дмитрий 39 3
Крутой Игорь 12 2
Путин Владимир 1828 1
Гришин Дмитрий 148 1
Кузнецов Владимир 17 1
Зои Майк 7 1
Абасалиев Марат 9 1
Абдусалиев Марат 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Казахстан - Республика 2650 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 5
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Украина 3398 3
Латвия - Латвийская Республика 453 2
Ближний Восток 1479 2
Индия - Республика 2181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Нью-Йорк 1099 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
США - Аризона 97 1
США - Флорида 145 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Восточная Европа 1691 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Израиль 725 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
США - Майами 75 1
Таджикистан - Республика 439 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Армения - Республика 690 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Казахстан - Алматы 265 1
США - Нью-Джерси 59 1
США - Калифорния 975 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Русский язык 1000 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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