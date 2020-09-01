Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Net Element
NETE
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Публикаций - 49, упоминаний - 226
Net Element упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ракишев Кенес 30 10
|Фирер Олег 18 9
|Волков Дмитрий 39 3
|Крутой Игорь 12 2
|Путин Владимир 1828 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Кузнецов Владимир 17 1
|Зои Майк 7 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Абдусалиев Марат 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru