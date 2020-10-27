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KNX
коммуникационная шина для автоматизации зданий


27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
17.08.2020 Schneider Electric сделала дом Наркомфина «умным» 1
27.04.2020 «Ростелеком» купил за миллиард землю под собственным ЦОДом 1
17.09.2019 Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions 1
09.09.2019 ABB запускает открытую платформу API для автоматизации умных домов 2
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура» 1
10.01.2018 JUNG представила сервер Visu Pro для управления «умным» домом 1
15.05.2017 Schneider Electric представила выключатели Merten D-Life с дистанционным управлением смартфоном 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
12.12.2016 Tegrus переходит на международный стандарт KNX 4
20.09.2016 Jung начал российские продажи панелей управления «умным» домом на базе iRidium 1
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa 1
30.01.2014 Умное здание: безопасно, но неэффективно? 1
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» 1
15.12.2011 Как превратить энергоэффективность из фарса в деньги? 3
25.03.2011 «ЭкоПрог» внедрила систему управления в диспетчерской головного офиса ВТБ 1
12.01.2011 Embedded Systems SIA презентовала Smart Audio System KNX 2
23.12.2010 Российским компаниям вручены национальные премии в области автоматизации зданий 1
22.12.2010 Intesis представил новые шлюзы для кондиционеров Daikin, LG, Mitsubishi Electric и Samsung 2
20.12.2010 Arcus-EDS предлагает 3,5 дюймовый сенсорный KNX-дисплей Touch_IT C3 1
17.12.2010 AV Stumpfl предствила в России программное обеспечение ISEO2 для «умного» дома 1
10.12.2010 Embedded Systems SIA продемонстрировала в Москве KNX/LED-драйвер 3
07.12.2010 Basalte представила комнатный контроллер Deseo 1
29.11.2010 Visiomatic предлагает сервер MediaStation для «умного» дома 1
10.11.2010 Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий 1
27.10.2010 Госпрограмма обеспечит энергоэффективность зданий 1
27.10.2010 Guangzhou Hedong Electronic Co. анонсировала многоканальные релейные модули 2
26.10.2010 Cisco стала 200-м членом международной ассоциации KNX 1
26.10.2010 Сервер визуализации eibPort предлагает новые возможности 5
19.10.2010 ESYLUX предлагает мини-датчики присутствия для «умного» дома на протоколе KNX 6
18.10.2010 Visiomatic выпустила сенсорный панельный компьютер 3
12.10.2010 Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010" 2
11.10.2010 Siemens представит новые комнатные KNX-термостаты RDF 2
08.10.2010 Платформа KNX станет основой автоматизации зданий 15
07.10.2010 Soler&Palau представляет тепловентиляторы серий EP-N и EC-N 1
06.10.2010 Loxone предлагает логический контроллер для платформы автоматизации зданий KNX 2
24.09.2010 Somfy предлагает новые исполнительные устройства для управления приводами 1
15.09.2010 Zennio предлагает потолочный датчик движения ZN1IO-DETEC 1
17.08.2010 Eelectron предлагает комнатный KNX- термостат 1
16.08.2010 Lingg&Janke предлагает комбинированный KNX-блок питания с релейным модулем и интерфейсом шины 1

Публикаций - 67, упоминаний - 128

KNX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 672 6
Crestron 68 4
Samsung Electronics 5714 3
LG Electronics 1870 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Mitsubishi Electric 74 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Beltel - Белтел 97 2
Phoenix Contact 31 2
Legrand 47 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 2
Schneider Electric 409 2
Крок 1221 2
Fastwel - Фаствел 15 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Комстар Регионы 89 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Wonderware 23 1
Konica Minolta Mobotix 18 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Moxa 12 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 12 1
БИС - Банковские информационные системы 39 1
Sonos 19 1
Nest 23 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Vivitek - Вивитек 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Panasonic Life Solutions 3 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
HPE Aruba Networks 68 1
Panasonic 1167 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 242 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Signify - Philips Lighting 17 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Extron Electronics 37 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
Miele 95 1
Accor Hotels 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 15
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 54 8
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 7
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
Сервер - Серверные платформы 169 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
BMS - Building Management System 31 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 3
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 2
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 2
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
DMX - стандарт цифровой передачи данных между контроллерами и световым оборудованием 1 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 184 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - Полевой транзистор металл-оксид-полупроводник 10 1
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 12 1
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 11 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Apple iPod 577 4
Apple iPad 3263 3
Linux OS 4272 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 3
Apple - App Store 2198 2
Siemens Simatic 10 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Avaya Aura 41 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
ABB Ability 15 1
Amazon Echo 49 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
Amazon Alexa 138 1
Apple HomeKit 26 1
JUNG Visu Pro - серия серверов 1 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 13 1
ABB-free@home - открытая платформа API для автоматизации умных домов 1 1
Чубайс Анатолий 106 1
Зельдец Игорь 4 1
Гурвич Александр 1 1
Широков Александр 18 1
Карпинский Алексей 37 1
Воробьёв Алексей 4 1
Фолин Михаил 1 1
Щетинин Владимир 13 1
Бондаренко Юрий 1 1
Королев Сергей 10 1
Никифоров Игорь 24 1
Лановенко Светлана 1 1
Миядзи Хироки 2 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 3 1
Васинкин Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Европа 3781 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Япония 2808 2
Нидерланды 977 1
Бельгия - Королевство 399 1
Россия - Владивосток 866 1
Испания - Королевство 1258 1
Северная Америка 1414 1
Россия - Пермь 742 1
Арктика 141 1
Швеция - Королевство 762 1
Россия - Томск 450 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Беларусь - Минск 328 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
Канада 1309 1
Южная Америка 313 1
Китай - Тайвань 595 1
Дания - Королевство 371 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Индия - Республика 2181 1
Казахстан - Республика 2646 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Филиппины - Республика 211 1
Таиланд - Королевство 362 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Индонезия - Республика 386 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Markets&Markets Research 78 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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