Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KNX
коммуникационная шина для автоматизации зданий
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Публикаций - 67, упоминаний - 128
KNX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чубайс Анатолий 106 1
|Зельдец Игорь 4 1
|Гурвич Александр 1 1
|Широков Александр 18 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Воробьёв Алексей 4 1
|Фолин Михаил 1 1
|Щетинин Владимир 13 1
|Бондаренко Юрий 1 1
|Королев Сергей 10 1
|Никифоров Игорь 24 1
|Лановенко Светлана 1 1
|Миядзи Хироки 2 1
|Delorme Philippe - Делорм Филипп 3 1
|Васинкин Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766989, в очереди разбора - 670674.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766989, в очереди разбора - 670674.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru