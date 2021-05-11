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Indesit



11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет 2
11.12.2020 Whirlpool открыла официальный сервисный центр и аутлет бытовой техники в Санкт-Петербурге 1
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM 1
23.12.2019 Whirlpool завершила внедрение СЭД «ТЕЗИС» 1
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 1
05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей 1
04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж 1
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
01.12.2017 Российские онлайн-продажи бытовой техники достигли рекордных показателей 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1
31.05.2017 Новое приложение Turn&Cook от Indesit поможет приготовить любое блюдо 2
17.11.2015 Зима в доме. Лучшие холодильники – Выбор ZOOM 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 2
23.07.2015 Оборот интернет-магазина «М.Видео» в первом полугодии 2015 г. составил 8,3 млрд руб. 1
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 2
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 3
01.04.2011 Дачный сезон: лучшие газоэлектрические плиты 1
25.03.2011 Выбор ZOOM: лучшие узкие стиральные машины 1
10.02.2011 Двухкамерные холодильники: хиты продаж января 2011 2
13.11.2010 Двухкамерные холодильники: хиты продаж октября 2010 1
30.09.2010 Представительство Microsoft в России объявило о новом назначении 1
13.08.2010 Холодильники: хиты продаж июля 1
18.06.2010 Аэрогриль: пора есть здоровую пищу 1
14.05.2010 Стиральные машины: хиты продаж апреля 2010 1
17.02.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой 4
18.01.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины европейской сборки 1
08.10.2009 За сентябрь «Эльдорадо» открыло 13 магазинов 1
19.02.2008 Cтиральные машины: гид по производителям 2
15.02.2008 Эволюция холода: хладагенты в современных холодильниках 1
29.11.2007 Хиты продаж осени: холодильники 2
15.11.2007 Хиты продаж: электродуховки 1
13.11.2007 Самые узкие холодильники: спасение для маленькой кухни 1
22.10.2007 Отечественные автоматические стиральные машины: качественная стирка за небольшие деньги 2
01.10.2007 Посудомоечные машины: от каждой по способностям 2

Публикаций - 36, упоминаний - 50

Indesit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5878 10
Siemens AG - Сименс Россия 710 6
LG Electronics 1942 2
Sony 2588 1
Microsoft Corporation 11628 1
Philips 777 1
Haier 48 1
Jabil - Джейбил 14 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 1
Panasonic 1222 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 309 1
Canon 610 1
Xerox 532 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
HP Inc. 3043 1
Intel Corporation 4335 1
Apple Inc - Эппл Рус 7861 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Whirlpool 48 2
Whirlpool KitchenAid 17 2
Связной ГК 897 1
Техносила 159 1
Candy Group - Канди 55 1
Liebherr 38 1
Hansa - Ханса 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
Правительство РФ 2226 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 1
ЛДПР 70 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 978 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 865 1
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 16 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Apple iPhone 6 547 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5744 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
LG SmartThinQ 4 1
Samsung WF - серия стиральных машин 2 1
Жигарев Сергей 15 1
Муравьев Олег 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 22
Германия - Федеративная Республика 3796 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 7
Южная Корея - Республика 1519 7
Италия - Итальянская Республика 1454 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 3
Турция - Турецкая республика 968 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 3
Испания - Королевство 1302 2
Россия - Сибирь 899 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 2
Беларусь - Белоруссия 2152 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 2
Земля - планета Солнечной системы 933 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1118 2
Россия - ЦФО - Брянская область 87 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 1
Россия - ЦФО - Калужская область 584 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 204 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 1
Азия - Азиатский регион 1571 1
Европа Северная - Скандинавия 278 1
Европа 3900 1
Франция - Французская Республика 2209 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786545, в очереди разбора - 690221.
Создано именных указателей - 46513.
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