Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Indesit
Публикаций - 36, упоминаний - 50
Indesit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5878 10
|Siemens AG - Сименс Россия 710 6
|LG Electronics 1942 2
|Sony 2588 1
|Microsoft Corporation 11628 1
|Philips 777 1
|Haier 48 1
|Jabil - Джейбил 14 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 249 1
|Panasonic 1222 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 309 1
|Canon 610 1
|Xerox 532 1
|Haulmont - Хоулмонт 71 1
|HP Inc. 3043 1
|Intel Corporation 4335 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7861 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
|Whirlpool 48 2
|Whirlpool KitchenAid 17 2
|Связной ГК 897 1
|Техносила 159 1
|Candy Group - Канди 55 1
|Liebherr 38 1
|Hansa - Ханса 62 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 1
|Правительство РФ 2226 1
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 1
|ЛДПР 70 1
|Жигарев Сергей 15 1
|Муравьев Олег 12 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786545, в очереди разбора - 690221.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786545, в очереди разбора - 690221.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru