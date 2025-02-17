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Baikal Electronics Байкал-L микропроцессор



17.02.2025 Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года 3
26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию 3
27.12.2023 Разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» стал дешевле в 16 раз 1
24.08.2023 «Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ» 1
25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia 2
19.05.2023 «Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году 1
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 1
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
05.05.2022 Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS 1
04.02.2022 Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения 1
10.01.2022 Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал» 1
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний 1
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер 1
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 4
Intel Corporation 12216 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 854 3
Syntacore 27 3
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 3
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 11 3
AMD - Advanced Micro Devices 4245 2
Merlion iRU - Деловой офис 308 2
ICL ГК 384 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 97 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 104 2
Nvidia Corp 3508 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 2
ИКС 321 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 2
Microsoft Corporation 24662 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Red Hat 1315 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
Samsung Electronics 10282 1
Apple Inc 12137 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 1
MediaTek - Ralink 528 1
Qualcomm Technologies 1830 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 848 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Миландр ПКК - Милур ИС - Милур Интеллектуальные системы 7 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Почта России ПАО 2119 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
SoftBank Group 260 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
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