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Индексная книга CNews*
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585 Gold Сеть ювелирных магазинов


Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Компания объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 300+ магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове.


19.10.2022 МВД разорвало многомиллионный контракт на поставку российского «железа». На нем нашли метки «Made in Taiwan» 1
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
30.08.2022 Схвачен глава криптобиржи, укравший $2 млрд у своих клиентов. Ему светят 40000 лет тюрьмы 1
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области 1
12.08.2022 Обустройство интерьера для каждой комнаты и стиля — «Сбермегамаркет» представил «Уютный дом» 1
07.07.2022 «Норбит» автоматизировала процессы Servicedesk для ювелирной сети «585*золотой» 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
30.06.2021 Обработка 85% запросов за 15 минут: «Крок» внедрил роботизированную поддержку в клиентский сервис «585*Золотой» 1
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда 1
16.11.2020 Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 2
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф 1
23.09.2019 МТС дал пользователям раскрученного тарифа «новые возможности», чтобы брать на 30% больше. Расценки 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 1
22.08.2018 Samsung крупно обошел Intel в продажах полупроводников 1
16.04.2018 «Первый БИТ» проанализировал кадровый учет в сети «585 Золотой» 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 2
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 2
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
01.11.2017 Инвестиции в блокчейн-технологии достигли $500 млн в год 1
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1

Публикаций - 138, упоминаний - 146

585 Gold упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 11
Apple Inc 11103 10
Samsung Electronics 9667 9
Custis 89 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 7
VK - Mail.ru Group 3185 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 6
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 47 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Google LLC 10865 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 276 5
Inventive Retail Group 66 4
123 солюшнс 616 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 687 4
Microsoft Corporation 23395 3
РТИ Микрон - Micron 1216 3
Toshiba Corporation 2882 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Sony 6468 3
Telegram Group 999 3
Huawei 3459 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Twitter 2686 3
Intel Corporation 11624 3
Meta Platforms - Facebook 4332 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
Telia Company - TeliaSonera 827 2
Xiaomi 1254 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 2
MediaTek 440 2
Крок - Croc 1683 2
Qualcomm Technologies 1692 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 321 2
LG Electronics 3530 2
Т-Платформы - T-Platforms 375 2
6927 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
SAP SE 4833 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 2
Adidas - Адидас 149 16
X5 Group 804 15
РЖД - Российские железные дороги 1598 11
Почта России ПАО 1973 11
ПСБ - Промсвязьбанк 727 10
ВТБ - ВТБ24 660 10
Северсталь Менеджмент 29 9
Сургутнефтегаз - СНГ 223 9
Локотех - Локомотивные технологии 41 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 7
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 7
Мегаполис ТК 199 6
Sanofi - Санофи 41 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 96 6
Дикси - Сеть магазинов 126 6
ГПБ - Газпромбанк 927 6
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 5
Mascotte 22 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 5
Столичные аптеки 11 5
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 211 5
Альфа-Банк 1579 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 4
Снежная Королева - СК Трейд 45 4
Альфа-Групп 658 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 4
Спортмастер 142 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 61 3
Zenden Group 44 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 75 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 3
Mary Kay - Мэри Кэй 90 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 8
Президент Российской Федерации 3492 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 7
Правительство Москвы 1965 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 385 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 76 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 29 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 2
Федеральное казначейство России 1540 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 113 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области 25 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 75 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 116 1
Администрация Псковской области 29 1
Администрация Омска 21 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 116 1
Правительство Иркутской области 7 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 69 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3616 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 11
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 9
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 8
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12470 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24742 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8396 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 4
Электронный документ - Electronic document 1152 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15830 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5225 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 8
Apple iPad 3726 7
Microsoft Windows 2000 12612 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 481 4
Google YouTube - Видеохостинг 2406 4
LG 75SM99 7892 4
Google Android 12432 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 394 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 178 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 80 2
Microsoft Store 268 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 150 2
Microsoft Windows 10 13409 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 402 2
Apple iPod Touch 744 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 176 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 328 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
ЭОС Дело СЭД 202 2
Google Play - Google Store - Android Market 2897 2
Qualcomm Snapdragon X 68 2
Huawei DC Dimming 16 2
Linux OS 8153 2
Apple iOS 6722 2
Apple iPhone 6 6131 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 103 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1335 2
Космодром Байконур 1053 2
Microsoft Dynamics 1166 2
Google Android TV 221 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 2
Google Android 10 200 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 367 2
Исанин Антон 29 32
Спиридонов Александр 38 14
Секликов Юрий 12 12
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Казарцев Алексей 27 11
Алтухов Дмитрий 37 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Чаркин Евгений 235 10
Гимранов Ринат 90 9
Рахтеенко Владимир 41 9
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
Дунаев Сергей 34 8
Ревяшко Андрей 20 7
Захаров Дмитрий 45 7
Гребельный Антон 19 7
Пшиченко Дмитрий 29 7
Августон Иван 15 7
Самородов Александр 10 7
Емельченков Сергей 103 6
Воронин Петр 35 6
Шумков Александр 7 6
Талонов Максим 5 5
Шляпин Евгений 16 5
Говорухин Иван 7 5
Асратян Петр 36 5
Ясаков Михаил 7 5
Волков Никита 65 5
Смирнова-Крелль Оксана 52 4
Емельченко Сергей 4 4
Якушев Сергей 19 4
Соколов Алексей 130 4
Дуров Павел 245 4
Булатов Кирилл 18 4
Чамара Денис 58 4
Шадаев Максут 609 4
Королев Максим 9 3
Кузьмич Всеволод 31 3
Кастильо Игорь 24 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Садовенко Илья 64 3
Россия - РФ - Российская федерация 121478 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 10
Азия - Азиатский регион 4633 9
Европа 21235 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 8
Германия - Федеративная Республика 11760 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Япония 12847 5
Канада 4697 4
Россия - УФО - Тюменская область 893 4
Украина 7213 4
Италия - Итальянская Республика 4211 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Турция - Турецкая республика 2045 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 3
Испания - Королевство 3594 3
Россия - ПФО - Самарская область 1101 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 542 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 619 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 443 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 344 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 3
Франция - Французская Республика 7068 3
Швеция - Королевство 3449 3
Норвегия - Королевство 1766 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 721 2
Южная Корея - Республика 6251 2
Казахстан - Республика 4750 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 2
Польша - Республика 1770 2
Россия - УФО - Свердловская область 1163 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 667 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 27
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 476 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 20
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 12
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 8
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 7
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 230 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 5
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1877 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1705 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 3
Информационное общество - Государственная программа 1295 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1469 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3932 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 298 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
News Corp 186 1
Автокод (портал) 31 1
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91Mobiles 1685 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 1
CoinMarKetCap 20 1
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DxOMark - Издание 36 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
500 Startups 14224 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
Gartner - Гартнер 3466 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
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Frost & Sullivan 200 1
IC Insights 24 1
Strategy Analytics 283 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
IHS iSuppli 397 1
Piper Jaffray 101 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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