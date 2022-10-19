585 Gold Сеть ювелирных магазинов
Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Компания объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 300+ магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове.
585 Gold упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 32
|Спиридонов Александр 38 14
|Секликов Юрий 12 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Казарцев Алексей 27 11
|Алтухов Дмитрий 37 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
|Чаркин Евгений 235 10
|Гимранов Ринат 90 9
|Рахтеенко Владимир 41 9
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 8
|Дунаев Сергей 34 8
|Ревяшко Андрей 20 7
|Захаров Дмитрий 45 7
|Гребельный Антон 19 7
|Пшиченко Дмитрий 29 7
|Августон Иван 15 7
|Самородов Александр 10 7
|Емельченков Сергей 103 6
|Воронин Петр 35 6
|Шумков Александр 7 6
|Талонов Максим 5 5
|Шляпин Евгений 16 5
|Говорухин Иван 7 5
|Асратян Петр 36 5
|Ясаков Михаил 7 5
|Волков Никита 65 5
|Смирнова-Крелль Оксана 52 4
|Емельченко Сергей 4 4
|Якушев Сергей 19 4
|Соколов Алексей 130 4
|Дуров Павел 245 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Чамара Денис 58 4
|Шадаев Максут 609 4
|Королев Максим 9 3
|Кузьмич Всеволод 31 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
|Садовенко Илья 64 3
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