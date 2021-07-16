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Плутон
планета Солнечной системы

Плутон - планета Солнечной системы


16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 1
16.07.2021 Технологии «Яндекса» переведут видео в интернете 1
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы 1
24.04.2008 Демоверсия WorldShift 1
20.02.2008 WorldShift: Видео 1
11.02.2008 WorldShift: Новые скриншоты 1
31.01.2008 Дебютный трейлер WorldShift 1
19.10.2007 WorldShift: Новые скриншоты 1
13.08.2007 WorldShift по-русски 1
30.07.2007 WorldShift: Новые скриншоты 1
23.07.2007 WorldShift: Новые скриншоты 1
08.06.2007 В разработке стратегия WorldShift 1
29.11.2006 Зонд New Horizons передал первые изображения Плутона 5
28.11.2006 На Плутоне возможен ферроэлектрический лед 1
27.09.2006 Заработали камеры летящего к Плутону зонда 2
25.08.2006 Плутон сочли неполноценной планетой 1
16.08.2006 "Вояджер 1" продолжает углубляться в неизвестность 1
14.08.2006 Начался суд над Плутоном 2
22.06.2006 В именах новых спутников Плутона зашифрован скрытый смысл 5
19.06.2006 Зонд для Плутона уже приступил к работе 1
13.06.2006 Начат штурм гравитационной "аномалии Пионеров" 1
29.05.2006 Пояс Койпера скрывает тайну пятого измерения 1
16.05.2006 Захват Тритона Нептуном: новая версия 2
28.04.2006 Звезда-спутник Солнца: новые доказательства существования 1
27.04.2006 Объекты пояса Койпера: происхождение спутников 2
13.04.2006 ”Десятая планета” оказалась меньше, чем предполагалось 3
13.03.2006 Спутники Плутона оказались близнецами 6
26.02.2006 Начинается охота за кольцами Плутона 10
02.02.2006 В поясе Койпера нашлась неожиданно большая планета 3
23.01.2006 Зонд New Horizons функционирует нормально 1
20.01.2006 Экспедиция к Плутону началась 4
11.01.2006 В системе Плутон-Харон выявлена температурная аномалия 12
30.12.2005 Наука-2005: рейтинг читателей CNews 1
19.12.2005 На Плутон отправится спутник 1
14.12.2005 Новый странный объект найден за Плутоном 1
01.11.2005 У Плутона обнаружены новые спутники 4
14.09.2005 Миры странных форм обнаружены в Солнечной системе 2
13.09.2005 Появилась подробная цифровая карта планеты Плутон 5
16.08.2005 Десятая планета может быть крупнее, чем предполагалось 3
02.08.2005 Астрономы окончательно запутались в количестве планет 1

Публикаций - 63, упоминаний - 152

Плутон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акелла 837 6
Марс ФГУП НПО 345 5
Галактика - Корпорация 440 4
Yandex - Яндекс 4378 2
SEC Consult Services 1129 1
Google LLC 8904 1
CenTaur 7 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 99 4
Boeing 372 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 210 1
Lockheed Martin 175 1
Свобода 33 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 28
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 203 2
МКС - Международная космическая станция 378 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 253 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1252 1
Пылесос - Vacuum cleaner 98 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 19 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 179 2
Яндекс.Переводчик 20 2
Google YouTube - Видеохостинг 2057 1
Microsoft Windows 10 9180 1
Apple macOS 1090 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 231 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 91 1
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 4 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - генеративная нейросеть 3 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 1 1
Anderson John - Андерсон Джон 5 1
Солнечная система 499 53
Земля - планета Солнечной системы 2484 39
Юпитер - планета Солнечной системы 131 14
Луна 335 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 7
Европа 5771 4
Чили - Республика 214 4
Испания - Королевство 1887 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 3
Марс - планета Солнечной системы 1 289 3
США - Колумбия - Вашингтон 656 2
США - Гавайи 45 2
США - Мэриленд 82 2
Чехия - Прага 106 2
Россия - Российская федерация - РФ 73595 2
США - Аризона 198 1
Япония 5476 1
США - Луизиана 38 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1221 1
Швеция - Королевство 1303 1
Канада - Ванкувер 96 1
Великобритания - Бирмингем 43 1
США - Вашингтон - Редмонд 156 1
США - Колорадо 164 1
Кения - Республика 83 1
Великобритания - Кембридж 141 1
Франция - Французская Республика 3329 1
США - Флорида 351 1
Аргентина - Аргентинская Республика 284 1
Америка 746 1
Австралия - Австралийский Союз 1725 1
США - Техас 471 1
Прибалтика - Балтия 1044 1
Германия - Федеративная Республика 5762 1
США - Калифорния 1861 1
Италия - Итальянская Республика 2106 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 102 1
Градус Фаренгейта 11 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 63 1
Русский язык 1326 1
Space Daily 194 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 4
New Scientist 509 4
Nature 247 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 1
Phys.org 262 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 102 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 374 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 173 1
Princeton University - Принстонский университет 43 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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