Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Плутон
планета Солнечной системы
Публикаций - 63, упоминаний - 152
Плутон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акелла 837 6
|Марс ФГУП НПО 345 5
|Галактика - Корпорация 440 4
|Yandex - Яндекс 4378 2
|SEC Consult Services 1129 1
|Google LLC 8904 1
|CenTaur 7 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 99 4
|Boeing 372 1
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 210 1
|Lockheed Martin 175 1
|Свобода 33 1
|CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 102 1
|Градус Фаренгейта 11 1
|Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 63 1
|Русский язык 1326 1
|Space Daily 194 6
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 4
|New Scientist 509 4
|Nature 247 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
|Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 1
|Phys.org 262 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru