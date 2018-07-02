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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Домашние Деньги
Микрофинансовая организация
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Публикаций - 39, упоминаний - 77
Домашние Деньги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
|Бахвалов Андрей 18 16
|Мизун Даниил 9 7
|Илюхин Олег 16 6
|Андрианов Павел 31 6
|Поляков Евгений 14 5
|Бухтияров Андрей 18 5
|Бычков Александр 39 4
|Крысина Ольга 109 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Франтов Роман 14 4
|Исанин Антон 28 4
|Патрин Максим 31 3
|Леушев Андрей 63 3
|Вагизов Руслан 13 3
|Сотин Денис 103 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Кузякин Дмитрий 22 3
|Кузнецов Андрей 30 3
|Зайцев Павел 27 3
|Теличева Наталья 125 3
|Мухин Максим 18 3
|Федечкин Эдуард 32 3
|Шестаков Александр 35 3
|Благирев Вячеслав 11 3
|Масарская Наталия 36 3
|Бесолов Заур 10 2
|Гришин Александр 10 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Шаман Александр 3 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Кравченко Денис 24 2
|Панасюк Иосиф 3 2
|Самедов Тимур 19 2
|Трифонов Алексей 3 2
|Прексин Олег 2 2
|Михалев Павел 20 1
|Левиков Антон 68 1
|Айвазов Армен 449 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769345, в очереди разбора - 673029.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769345, в очереди разбора - 673029.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru