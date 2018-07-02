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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Домашние Деньги
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02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.05.2018 CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
09.06.2017 Заёмщики отказываются от оплаты через терминалы в пользу онлайн-инструментов 4
26.04.2017 «Домашние деньги» внедрили систему по противодействию кредитному мошенничеству НБКИ-AFS 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 3
30.01.2017 «Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в ЦОД «Трастинфо» 1
20.01.2017 «Домашние деньги» внедрили антифрод-технологию для выявления поддельных паспортных данных 3
22.12.2016 «Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в новый ЦОД 3
20.12.2016 DDOnline вышла на массовый рынок краткосрочных онлайн-займов по всей России 2
15.09.2016 Алексей Трифонов возглавил финтех-проект DDOnline 2
13.09.2016 «Домашние деньги» запустили финтех-проект DDOnline 2
27.07.2016 «Домашние деньги» и ТКБ начали сотрудничество по выпуску банковских карт 3
30.06.2016 «Домашние деньги» расширяют присутствие на Дальнем Востоке 2
17.03.2016 «Домашние деньги» запустили мобильное приложение для собственной Службы экономической безопасности 2
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
01.03.2016 «Домашние деньги» расширили возможности системы Digital Cash 3
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 2
23.09.2015 «Сервионика» поставит серверное оборудование HP для «Домашних денег» 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
31.07.2015 Размер чистого портфеля займов «Домашних денег» во втором квартале 2015 г. вырос на 32% 4
09.07.2015 «Домашние деньги» запустили систему умного зонирования 3
15.06.2015 «Домашние деньги» определяет местоположение своих агентов с помощью Digital Cash 2
16.04.2015 «Домашние деньги» внедрили систему зонирования для оптимизации работы персональных менеджеров 3
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
26.02.2015 «Домашние деньги» оптимизировали работу собственного call-центра 3
19.02.2015 «Домашние деньги» запустили автоматическую систему взыскания долгов 3
16.12.2014 «Домашние деньги» представили собственный «Мобильный офис» для смартфонов 3
30.05.2013 МФО «Домашние деньги» использовала аналитику от SAS при подготовке исследования 3
26.11.2012 Через терминалы банка «Стройкредит» можно погашать займы в пользу «МигКредит» 1
29.10.2012 Банк «Стройкредит» расширил возможности своих платежных терминалов 2
02.08.2012 «Золотая Корона» упрощает погашение кредитов для клиентов микрофинансовых организаций 1
25.06.2012 «Домашние деньги» развивают бизнес микрокредитования вместе с CyberPlat 3

Публикаций - 39, упоминаний - 77

Домашние Деньги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
Samsung Electronics 5730 4
Терн ГК - Tern Group 44 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 3
ICL Services 51 3
Oracle Corporation 3363 3
Schneider Electric 409 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Microsoft Corporation 11168 2
Citrix Systems 571 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
Directum - Директум 647 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Webmoney 333 1
SAS Institute 597 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
GridGain Systems - Гридгаин 28 1
Dynatrace 46 1
Informatica 75 1
Biocad - Биокад 38 1
Сервионика - Servionica 164 1
NetApp 486 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Stack Group - Стек Групп 109 1
KPMG - КПМГ 131 1
Afiniti 3 1
Код Безопасности 365 1
3779 1
HP Inc. 2937 1
Dell EMC 2419 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP SE 3220 1
VMware 1830 1
Альфа-Банк 1127 7
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 6
Альфа-Капитал УК 45 6
СДМ-Банк 51 6
Уралсиб Банк 390 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
ВТБ24 583 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
ВТБ Банк Москвы 372 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Открытие ФК 538 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Связь-банк 79 2
Citibank - Ситибанк 170 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
МДМ Банк 150 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Геобанк КБ 30 2
CyberPlat - КиберПлат 205 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Национальный банк Траст 96 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Банк Интеза 20 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Кредит Европа банк 29 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Совкомбанк ПАО 147 1
МТС банк 254 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РФИ Банк 8 1
Ак Барс Банк 174 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 10
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
ИТ-аутсорсинг 672 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 12
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
НБКИ AFS - Anti-Fraud Service - межбанковская система по противодействию кредитному мошенничеству 5 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Citrix Analytics 4 1
Jenkins 22 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Citrix Gateway 6 1
Citrix SD-WAN 10 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Samsung Knox 82 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
Бахвалов Андрей 18 16
Мизун Даниил 9 7
Илюхин Олег 16 6
Андрианов Павел 31 6
Поляков Евгений 14 5
Бухтияров Андрей 18 5
Бычков Александр 39 4
Крысина Ольга 109 4
Казарцев Алексей 27 4
Франтов Роман 14 4
Исанин Антон 28 4
Патрин Максим 31 3
Леушев Андрей 63 3
Вагизов Руслан 13 3
Сотин Денис 103 3
Свердлов Михаил 29 3
Кузякин Дмитрий 22 3
Кузнецов Андрей 30 3
Зайцев Павел 27 3
Теличева Наталья 125 3
Мухин Максим 18 3
Федечкин Эдуард 32 3
Шестаков Александр 35 3
Благирев Вячеслав 11 3
Масарская Наталия 36 3
Бесолов Заур 10 2
Гришин Александр 10 2
Соловьев Алексей 60 2
Кирьянова Александра 42 2
Шаман Александр 3 2
Зарьянов Алексей 11 2
Фомичев Андрей 52 2
Кравченко Денис 24 2
Панасюк Иосиф 3 2
Самедов Тимур 19 2
Трифонов Алексей 3 2
Прексин Олег 2 2
Михалев Павел 20 1
Левиков Антон 68 1
Айвазов Армен 449 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Тульская область 754 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Казахстан - Республика 2650 2
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Хабаровск 624 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Индонезия - Республика 386 1
Россия - Владивосток 866 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Новороссийск 140 1
США - Кремниевая долина 399 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Европа 3788 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Сочи 913 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Инсорсинг - Инхаус 20 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Аутсорсинг 84 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
Markswebb 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769345, в очереди разбора - 673029.
Создано именных указателей - 46354.
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