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ПСБ Связь.ON


«Связь.ON» —  финансово-товарный ретейлер, который в едином для клиента оффлайн- и онлайн пространстве представляет технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты от широкого набора партнеров, услуги операторов связи и  консалтинг.

 


27.12.2024 Приложение сети «Связь.ON» доступно в Google Play 1
19.12.2024 «Связь.ON» включил денежные переводы через «Юнистрим» и другие платежные системы 1
26.11.2024 SIM-карты «МегаФона» появились в «Связь.ON» 1
26.11.2024 «Связь.ON» открыл 141 мультифункциональный центр за 5 месяцев 1
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник 1
08.11.2024 «Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов 1
21.10.2024 Мультисервис «Правокард» вышел в мультицентры «Связь.ON» 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 3
Xiaomi 1732 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
Samsung Electronics 10254 2
МегаФон 8805 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Unsplash 763 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Правокард - Современные Юридические Решения 5 1
Связной ГК 1369 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 1
Аксессуары 3881 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
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Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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