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HEPA
High Efficiency Particulate Air
High Efficiency Particulate Arrestance
высокоэффективное удержание частиц
Вид воздушных фильтров высокой эффективности


08.10.2021 Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM 2
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 1
24.03.2021 Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж 4
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 6
15.01.2021 Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
10.07.2020 Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос 1
28.04.2020 8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить 1
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM 1
09.01.2020 Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM 1
14.11.2019 Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360 1
30.09.2019 Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM 3
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
12.07.2019 Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос 1
17.04.2019 Беспроводные вертикальные пылесосы: 10 лучших моделей 2
19.03.2018 Самые мощные бытовые пылесосы. Выбор ZOOM 1
01.03.2018 Как выбрать робот-пылесос 5
16.02.2018 Самые мощные роботы-пылесосы 3
27.10.2017 Обзор робота-пылесоса iClebo Omega: мощный и продуманный 1
23.10.2017 Обзор мойки воздуха Philips HU5930/10: улучшаем погоду в доме 1
21.11.2016 Обзор пылесоса Polaris PVCS 0622HG: легкий и удобный 1
23.07.2015 Лучшие увлажнители воздуха: выбор ZOOM 1
27.10.2014 Чисто немецкая уборка: обзор контейнерных пылесосов Bosch с технологией SensorBagless 1
12.09.2014 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
19.11.2013 Тест-драйв робота-пылесоса Samsung NaviBot-S: два пылесоса в одном 2
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 1
17.05.2013 Лучшие безмешковые пылесосы. Выбор ZOOM.CNews 2
14.12.2012 Пылесосы Miele. Славная история чистоты. С 20-х годов прошлого века до наших дней 1
07.12.2012 Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele 1
30.11.2012 За тобой приехали. Тест-драйв самодвижущегося пылесоса LG Kompressor Follow Me 1
07.09.2012 Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012 1
24.08.2012 ZOOM рекомендует: обзор циклонического пылесоса Dyson DC36 Carbon Fibre 1
17.08.2012 Тест-драйв робота-пылесоса Samsung Navibot Silencio: незаметная чистота 2
27.04.2012 Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM 1
10.04.2012 Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM 1
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 2
23.11.2011 «Воздушная тревога» отменяется: обзор очистителей воздуха Ballu 1
18.11.2011 Первый тест в России новейшего циклонника Dyson DC37 1

Публикаций - 57, упоминаний - 94

HEPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 10
Xiaomi 904 6
Philips 744 2
Microsoft Corporation 11168 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
Xiaomi Jimmy 4 1
Dyson 63 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Electrolux - Электролюкс Рус 116 1
Пылесос - Vacuum cleaner 91 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 4
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 202 3
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 60 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
MicroLED 18 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
Philips FC - серия пылесосов 8 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 15 3
Xiaomi Mi Home 28 3
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 2
Apple iOS 5742 2
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 2
Google Android 10751 2
iClebo Omega - робот-пылесос 4 2
Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 2 2
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
LG SmartThinQ 4 1
Samsung Quantum Processor 7 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
iClebo Arte Ironman - робот-пылесос 1 1
Xiaomi Jimmy JV - серия пылесосов 2 1
Dyson DC Animal Complete - цилиндрический пылесос 1 1
Dyson Link 2 1
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung The Wall 19 1
Samsung Bespoke - серия холодильников 7 1
Samsung Ambient 10 1
Samsung Infinity Flex Display - Гибкий дисплейный модуль 6 1
Amazon Alexa 138 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Samsung The Serif 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Германия - Федеративная Республика 3674 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Япония 2811 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Европа 3788 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Европа Западная 618 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Южная Корея - Республика 1466 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Сингапур - Республика 808 1
Таиланд - Королевство 363 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Русский язык 1000 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 22
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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