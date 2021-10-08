Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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HEPA
High Efficiency Particulate Air
High Efficiency Particulate Arrestance
высокоэффективное удержание частиц
Вид воздушных фильтров высокой эффективности
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Публикаций - 57, упоминаний - 94
HEPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5730 10
|Xiaomi 904 6
|Philips 744 2
|Microsoft Corporation 11168 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
|Redmond - Инновационные решения 49 1
|Xiaomi Jimmy 4 1
|БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
|Русский язык 1000 1
|ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 22
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768850, в очереди разбора - 672534.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768850, в очереди разбора - 672534.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru