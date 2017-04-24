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Intracom Telecom



24.04.2017 EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии 6
03.06.2013 Бывший генконструктор ГЛОНАСС возглавил «Ситроникс» 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 3
18.10.2012 В «Энвижн Груп» — новые назначения в топ-менеджменте 1
11.10.2012 Илья Массух вошел в совет директоров «Энвижн Груп» 1
14.09.2012 РТИ и «Энвижн Груп» завершили интеграцию своих активов 1
24.07.2012 Половину выручки «Ситрониксу» приносят заказы от «мамы» 3
13.07.2012 За контроль в NVision «Система» расплатится деньгами и «Ситрониксом» 1
30.05.2012 «Ситроникс» подзаработал на выборах президента России 1
13.03.2012 «Ситроникс» избавляется от греческих долгов 9
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 2
11.11.2011 «Ситроникс» и Intracom Telecom выпустили радиорелейное решение для наружного размещения OmniBAS-XR 1
28.03.2011 Intracom Telecom поставит МТС оборудование для модернизации сети 3G 6
09.02.2011 WiMAX-решение «Ситроникса» прошло международную сертификацию 2
26.10.2010 «Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс» 2
19.07.2010 «Дочка» «Ситроникса» построит первую WiMAX-сеть в Гане 3
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса» 1
01.07.2010 «Ситроникс» поставит систему WiBAS греческому провайдеру ШПД Rolaware за €3,4 млн 3
02.06.2010 «Ситроникс»: выручка от ИТ-проектов и микроэлектроники резко растет 1
03.02.2010 Экс-исполнительный директор SAP СНГ стал вице-президентом «Ситроникса» 1
24.12.2009 «Ситроникс» поставит малайзийскому оператору оборудование БШД на $5 млн 2
10.11.2009 «Ситроникс» поставит оборудование БШД для Etisalat 3
24.06.2009 Taylor Telephone внедрит IPTV-решение от «Ситроникса» 2
03.06.2009 «Ситроникс» выпустил решение для WiMAX-сетей OmniMAX 1
13.01.2009 «Ситроникс» помог Polkomtel оптимизировать мониторинг сетей GSM/GPRS 3
15.12.2008 «Ситроникс» поставит инфраструктурное оборудование для K-Telecom 2
25.09.2008 «Ситроникс» развернул сеть радиосвязи для Shyam Telelink 1
11.09.2008 «Ситроникс» покорит мир из Китая 1
11.09.2008 «Ситроникс» учреждает СП с китайской ZTE 1
30.07.2008 Менеджмент «Ситроникса» выкупил акции компании в рамках опционной программы 1
01.07.2008 Совет директоров «Ситроникса» избрал новый состав правления 1
03.06.2008 Intracom Telecom развернула WiBAS в сетях 6 операторов 2
22.05.2008 «Ситроникс» сократил состав правления до 11 человек 1
13.05.2008 "Ситроникс" получил 40 млн евро на Ближнем Востоке 4
13.05.2008 «Ситроникс» развернет сеть для Syrian Wireless Organization 3
07.04.2008 «Ситроникс» выходит на африканский телекоммуникационный рынок 1
29.02.2008 Совет директоров "Ситроникса" утвердил новый состав правления 1
28.06.2007 «Ситроникс» построит WiMAX-сеть для черногорского оператора 2
25.06.2007 «Ситроникс» ушел в убытки 2
25.06.2007 «Ситроникс» объявил финансовые результаты 1 квартала 3

Публикаций - 47, упоминаний - 105

Intracom Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 598 37
АФК Система ПАО 1057 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 8
РТИ 122 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 8
NVision Group - Энвижн Груп 552 7
Микрон - Micron 367 6
ZTE Corporation 556 3
IBM 3677 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 276 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 2
Alcatel-Lucent Enterprise 356 2
Квант НПП КП 23 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 2
Huawei 2750 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 48 2
SAP SE 3272 2
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Рустелеком ТК 207 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 261 1
Астерос - Asteros 531 1
Brocade Communications Systems 147 1
ГКС - Группа компаний Систематика 206 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Logitech 168 1
Ярославский радиозавод ПАО 8 1
Agilent Technologies 17 1
CBOSS 38 1
Армада 282 1
Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 27 1
Verysell - Верисел 103 1
3934 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 1
Dell EMC 2502 1
Cisco Systems 2158 1
Microsoft Corporation 11628 1
Lenovo Group 1667 1
Apple Inc - Эппл Рус 7861 1
Intel Corporation 4335 1
HP Inc. 3043 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Аэрофлот 496 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Альфа-Банк 1135 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
РКС - Российские космические системы 100 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 2
3G - Стандарт мобильной связи 3835 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 84 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 146 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 30 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 526 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 59 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 506 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
МТС 3G-сеть 86 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 6 1
Асланян Сергей 77 9
Красовский Александр 26 7
Миньковский Михаил 21 6
Красников Геннадий 47 4
Евтушенков Владимир 134 3
Вольпе Борис 70 2
Массух Илья 192 1
Иванов Дмитрий 44 1
Бондаренко Михаил 53 1
Ушацкий Андрей 101 1
Брюквин Юрий 206 1
Ананьин Алексей 61 1
Зимин Дмитрий 10 1
Иванов Сергей 179 1
Урличич Юрий 31 1
Агеев Максим 26 1
Кузовкин Алексей 71 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 6
Африка - Африканский регион 1543 5
Ближний Восток 1513 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 120 3
Греция - Греческая Республика 341 3
Чехия - Чешская Республика 515 2
Малайзия 354 2
Индия - Республика 2230 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 466 2
Европа 3900 2
Словакия - Словацкая Республика 215 1
Румыния 357 1
Чили - Республика 122 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Казахстан - Республика 2721 1
США - Техас 241 1
Бахрейн - Королевство 58 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 1
Болгария - Республика 315 1
Черногория 87 1
Коста-Рика - Республика 34 1
Гана - Республика 35 1
Армения - Ереван 86 1
Уганда - Республика 32 1
Индия - Раджастан 47 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 1
Ирландия - Республика 381 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 530 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 1
Латинская Америка 748 1
Саудовская Аравия - Королевство 288 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 1
Италия - Итальянская Республика 1454 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 220 1
Азия - Азиатский регион 1571 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 1
Европа Восточная 1753 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
Juniper Research 280 1
CNews Analytics 2006 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 68 3
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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