Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intracom Telecom
Публикаций - 47, упоминаний - 105
Intracom Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС 3G-сеть 86 2
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 1
|Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 6 1
|Асланян Сергей 77 9
|Красовский Александр 26 7
|Миньковский Михаил 21 6
|Красников Геннадий 47 4
|Евтушенков Владимир 134 3
|Вольпе Борис 70 2
|Массух Илья 192 1
|Иванов Дмитрий 44 1
|Бондаренко Михаил 53 1
|Ушацкий Андрей 101 1
|Брюквин Юрий 206 1
|Ананьин Алексей 61 1
|Зимин Дмитрий 10 1
|Иванов Сергей 179 1
|Урличич Юрий 31 1
|Агеев Максим 26 1
|Кузовкин Алексей 71 1
|Щеголев Игорь 676 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 4
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 2
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
|Juniper Research 280 1
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786553, в очереди разбора - 690229.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786553, в очереди разбора - 690229.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru