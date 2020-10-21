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Dual SIM
поддержка двух SIM-карт


21.10.2020 Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно 2
03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена 1
19.06.2020 Honor объявил о старте предзаказа на смартфон 30S. Цена 1
16.03.2020 Huawei представила в России новые смартфоны серии P40 lite. Цена 1
27.02.2020 Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри 1
14.01.2020 Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор 1
11.10.2019 eSIM уже в России: наш опыт использования 1
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года 1
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей 1
22.04.2019 Обзор смартфона Honor 10i: яркий камерофон 1
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora 1
18.10.2018 Обзор смартфона BQ 5517L Twin Pro 1
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
13.09.2018 Вышли три новых iPhone. Что в них нового? Опрос 1
13.09.2018 Осенняя презентация Apple: инновации не там, где ждали 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
20.08.2018 ZTE начинает российские продажи смартфона Blade A530. Цена 1
08.08.2018 Обзор смартфона Motorola G6: классика на новый лад 1
26.07.2018 Обзор смартфона BQ 6015L Universe: инновации по доступной цене 1
10.06.2018 Обзор смартфона Honor 10. «Искусственный интеллект в среднем сегменте» 1
28.05.2018 TP-Link начинает продажи смартфона Neffos N1. Цена 1
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
30.08.2017 Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Play Dual. Смартфон — дело тонкое 1
26.07.2017 Motorola выпустила флагманский смартфон с небьющимся экраном. Видео 1
21.06.2017 Обзор смартфона Huawei P10 Plus. Полноразмерный фотофлагман 1
15.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike Power: долгоиграющая рабочая лошадка 1
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи 1
17.05.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8 Pro и часов Huawei Watch: оптимальный тандем 1
05.04.2017 Обзор смартфона Huawei P10: флагманский камерофон 1
03.03.2017 Обзор смартфона BQ Element. Харизматичный элемент вашего стиля 1
01.03.2017 Обзор смартфона Huawei Mate 9: и снова Leica 1
22.11.2016 Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн 1
16.11.2016 Обзор смартфона Huawei nova. На стыке сегментов 1
12.10.2016 Обзор смартфона LG V20: медиа-комбайн 1
22.08.2016 Обзор смартфона BQ Strike. «Недорогой, но точный удар по рынку» 1
09.08.2016 Обзор смартфона ARCHOS 50 Cesium. Смартфон не для всех 1
26.07.2016 Смартфон ZTE Nubia Z11 Mini: первый обзор в России 1
29.06.2016 Обзор смартфона Honor 5C: умеренная достаточность 1
15.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 lite: лёгкая жизнь флагмана 1
26.04.2016 Обзор смартфона LG V10: больше камер и экранов 1

Публикаций - 56, упоминаний - 67

Dual SIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7168 21
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 20
Yandex - Яндекс 4101 19
ДОК 42 16
Huawei 2733 13
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 8
Facebook 3767 6
Microsoft Corporation 11143 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 5
ZTE Corporation 550 4
Leica Camera 157 4
VK - Mail.ru Group 2485 3
Lenovo Group 1641 3
Samsung Electronics 5714 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
MediaTek 315 3
Nokia Corporation 2450 3
Sony 2404 3
Lenovo Motorola 1018 2
LG Electronics 1870 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
MobileIron 18 1
Telia Company 350 1
Meizu 125 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
Highscreen 31 1
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Alcatel 230 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 67 1
Gameloft 32 1
Explay - Эксплей 165 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
Bethesda Softworks 202 1
Fly 124 1
Jinga 11 1
inDriver 10 1
Continuum Innovation 39 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
AliExpress 275 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Avito - Авито 171 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
TripAdvisor 33 2
Почта России ПАО 1577 1
Связной ГК 883 1
Евросеть 890 1
Вотрон 16 1
BMW 252 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Carl Zeiss 179 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Sunlight - Санлайт 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 19 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 33
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 30
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 202 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 16
Smartphone - Смартфон 773 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 12
Nano-SIM 121 9
USB Type-C - USB-C 901 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 8
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
3G - Стандарт мобильной связи 3748 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
FM-радиовещание - FM-тюнер 487 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 4
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 201 3
Face Unlock - Разблокировка смартфона по лицу 19 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 3
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 319 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Dolby Atmos 144 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 111 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 1
TurboPower - режим скоростной зарядки смартфона 18 1
Google Android 10751 36
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 13
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 10
Booking.com 75 10
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 6
Huawei Honor SuperCharge 50 5
Corning Gorilla Glass 496 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
Opera - Браузер 637 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Apple iOS 5742 5
Huawei GPU Turbo 23 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Shazam 35 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 3
Qualcomm Quick Charge 104 3
Huawei Honor AIS Super Night 7 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Google Android 9 Pie 159 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Яндекс.Плюс 44 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 2
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 2
Google Android 7 Nougat 121 2
Microsoft Skype 1476 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Microsoft Office 1948 2
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Patel Nilay - Патель Нилай 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Широкий Денис 19 1
Бахур Владимир 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
США - Купертино 206 4
США - Нью-Йорк 1098 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - Тамбов 208 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Челябинск 775 1
США - Калифорния 975 1
Узбекистан - Республика 826 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Русский язык 991 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 19
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Engadget - Блог о технологиях 337 1
CNET - Издание 273 1
MacRumors 114 1
Sports.ru 16 1
Yahoo News 8 1
GizmoChina 77 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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