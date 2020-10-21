Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Dual SIM
поддержка двух SIM-карт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 67
Dual SIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
|AliExpress 275 3
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
|Avito - Авито 171 2
|Авто.ру - Auto.ru 67 2
|TripAdvisor 33 2
|Почта России ПАО 1577 1
|Связной ГК 883 1
|Евросеть 890 1
|Вотрон 16 1
|BMW 252 1
|BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
|Carl Zeiss 179 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
|Aviasales - Jetradar 47 1
|Sunlight - Санлайт 5 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Patel Nilay - Патель Нилай 2 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Широкий Денис 19 1
|Бахур Владимир 11 1
|Русский язык 991 2
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
|ЕСН - Единый социальный налог 66 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 19
|КиноПоиск - Портал о кино 118 2
|The Verge - Издание 448 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Reddit 198 1
|Engadget - Блог о технологиях 337 1
|CNET - Издание 273 1
|MacRumors 114 1
|Sports.ru 16 1
|Yahoo News 8 1
|GizmoChina 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766695, в очереди разбора - 670380.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766695, в очереди разбора - 670380.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru