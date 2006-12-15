Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48308
ИКТ 4704
Организации 3195
Ведомства 1139
Ассоциации 332
Технологии 2055
Системы 11148
Персоны 15611
Местоположение 996
Статьи 677
Пресса 487
ИАА 401
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 643
Мероприятия 562

NASA Cassini
Кассини
автоматическая межпланетная станция



15.12.2006 Щель Кассини преподнесла неожиданное открытие 2
14.12.2006 Полукруглый объект на Титане привел ученых к открытию 2
14.12.2006 Начат штурм полукруглого объекта на Титане 1
14.11.2006 В базу данных Google Earth включены исторические карты 1
10.11.2006 Venus Express: 1 год в космосе 1
10.11.2006 Полярная воронка вслед за Венерой обнаружена на Сатурне 1
18.10.2006 Полукруглое пятно на Титане стало быстро изменяться 3
13.10.2006 В атмосфере Сатурна обнаружена регулярная структура 1
12.10.2006 Предложено новое объяснение фонтанов Энцелада 1
09.10.2006 Получен новый снимок Сатурна 2
27.09.2006 Заработали камеры летящего к Плутону зонда 1
27.09.2006 Озера на Титане: новый радарный снимок 1
20.09.2006 У Сатурна обнаружено еще одно кольцо 1
20.07.2006 Земной ландшафт Титана: новое подтверждение 1
07.07.2006 В кольцах Сатурна обнаружены нехарактерные структуры 1
22.06.2006 Сатурн: встреча двух противоположностей 1
13.06.2006 Начат штурм гравитационной "аномалии Пионеров" 1
02.06.2006 Предложена разгадка "горячей Антарктиды" Энцелада 1
10.05.2006 Титан напоминает планету Кин-Дза-Дза 1
05.04.2006 Полярные сияния Юпитера и Сатурна имеют “земную” природу? 1
03.04.2006 Обнаружена популяция сверхмалых спутников Сатурна 1
30.03.2006 Создана подробная карта Юпитера 1
23.03.2006 Спутники и кольца Сатурна: серия "фотопортретов" 2
16.03.2006 Спутники Сатурна: галерея портретов 3
10.03.2006 Подтверждено наличие воды на Энцеладе 4
03.03.2006 Спутники Сатурна: необычный ракурс 1
17.02.2006 Спутники Сатурна выстроились в линию 1
16.02.2006 Новый снимок выявил особенности атмосферы Титана 2
16.02.2006 "Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок 4
15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы 1
14.02.2006 Получена обновленная карта Титана 1
08.02.2006 Станция "Кассини" передала новый снимок Гипериона 1
30.01.2006 Будущее в космосе принадлежит роботам 1
02.12.2005 На Титане нельзя зажигать спички 2
21.10.2005 На Титане найден "генератор облаков" 1
07.10.2005 Полукруглое пятно на Титане: городской смог? 2
03.10.2005 Вызывающе неестественный объект найден у Сатурна 1
19.09.2005 Обнаружены первое внеземное озеро и ручьи 4
12.09.2005 Спутники Сатурна: рай для биологов? 1
06.09.2005 Сатурн: ни дня без сенсации 2

Публикаций - 74, упоминаний - 120

NASA Cassini упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 357 6
Spirit DSP - Спирит Корп 339 2
SEC Consult Services 1262 1
Прометей - Prometey 13 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 161 1
Rover Computers 324 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 221 6
ЕКА Топливная компания 31 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 33
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 10 4
МКС - Международная космическая станция 401 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 312 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 163 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 185 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 12 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 17 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 92 2
Google Earth - Google Планета Земля 167 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 112 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 33 1
Anderson John - Андерсон Джон 6 1
Земля - планета Солнечной системы 2549 35
Солнечная система 536 19
Юпитер - планета Солнечной системы 131 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 328 9
США - Колорадо 203 8
США - Аризона 244 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 6
Сатурн - Титан (спутник) 7 6
США - Калифорния 2306 6
Европа 6447 5
Плутон - планета Солнечной системы 63 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 4
Луна 342 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 3
Венера - планета Солнечной системы 43 2
Антарктида 70 2
Австралия - Австралийский Союз 2036 2
Япония 6703 2
Великобритания - Кембридж 163 2
США - Колумбия - Вашингтон 834 2
США - Нью-Йорк 2309 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 692 2
Южный полюс 19 2
США - Вашингтон - Редмонд 162 1
США - Вашингтон - Сиэтл 340 1
Великобритания - Бирмингем 51 1
Франция - Страсбург 21 1
США - Луизиана 45 1
США - Гавайи 46 1
США - Флорида 440 1
Колумбия - Республика 302 1
Намибия - Республика 36 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 327 1
Чили - Республика 250 1
Иран - Исламская Республика Иран 578 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 1
Великобритания - Лондон 1598 1
Франция - Французская Республика 4069 1
Африка - Африканский регион 2321 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 84 1
New Scientist 630 10
Space Daily 194 8
SpaceDaily - Space Daily 90 3
Nature 259 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
NYT - The New York Times 895 1
Associated Press 1110 1
National Geographic 51 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 260 1
Phys.org 262 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 105 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021