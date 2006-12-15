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NASA Cassini
Кассини
автоматическая межпланетная станция
NASA Cassini упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 357 6
|Spirit DSP - Спирит Корп 339 2
|SEC Consult Services 1262 1
|Прометей - Prometey 13 1
|ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 161 1
|Rover Computers 324 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 7
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 221 6
|ЕКА Топливная компания 31 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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