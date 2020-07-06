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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rice University
William Marsh Rice University
Университет Уильяма Марша Райса
Университет Райса
Публикаций - 61, упоминаний - 66
Rice University упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|X5 Group - Перекресток 251 1
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
|DuPont 87 1
|Композит 11 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 21
|США - Техас 770 10
|США - Пенсильвания 278 4
|США - Гавайи - Гавайские острова 226 2
|Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
|США - Техас - Хьюстон 204 2
|США - Колорадо 300 2
|США - Аризона 401 2
|Солнечная система 2006 2
|Чили - Республика 429 2
|США - Калифорния 3066 1
|США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
|Украина - Киев 906 1
|Китай - Пекин 814 1
|Украина 5523 1
|Ближний Восток 2481 1
|Африка - Африканский регион 2660 1
|Индия - Республика 4070 1
|Япония 7885 1
|Азия - Азиатский регион 3148 1
|Земля - планета Солнечной системы 6448 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
|Болезнь Альцгеймера 185 1
|Болезнь Паркинсона 101 1
|Сахар - сахароза 5 1
|EurekAlert 270 8
|Phys.org 954 7
|Nanotechweb 89 4
|PhysicsWorld 89 2
|Physical Review Letters 110 2
|ScienceDaily 399 2
|CNews RND - R&D.CNews 2081 2
|The Engineer 79 1
|Nature 696 1
|New Scientist 1444 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru