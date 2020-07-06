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Rice University
William Marsh Rice University
Университет Уильяма Марша Райса
Университет Райса



06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов 1
23.07.2015 Wi-Fi за счёт телевизора 1
30.11.2014 Графен защищает от гисперскоростных пуль лучше стали 1
28.11.2014 Найдено решение, которое в 2 раза ускорит передачу данных в смартфонах 1
24.07.2014 Новый технологический прорыв позволит оснащать смартфоны терабайтами памяти 2
10.07.2013 Создана солнечная панель-«кипятильник» 2
20.02.2013 Сердечные приступы напрямую связаны с загрязнением воздуха 1
29.01.2013 Магнитная левитация поможет выращивать легочные ткани 1
11.01.2013 Графен очищает воду от радиации 1
17.12.2012 Краситель пурпурин удешевит литиевые аккумуляторы 1
06.12.2012 Нанотеррор: плазмоны взорвут больные клетки 1
03.10.2012 Графеновая пленка надежно защитит от коррозии 2
29.06.2012 Учёные из Техаса создали краску-аккумулятор 1
18.06.2012 Нанокабель повышенной емкости: создан случайно 1
23.04.2012 Наногубка поможет в сборе нефти 1
03.04.2012 Ученые создали память для прозрачных устройств будущего 2
02.04.2012 Создан прозрачный чип памяти 1
29.03.2012 Память не горит 1
18.11.2011 Наноначинка позволит "прижечь" опухоль изнутри 1
29.08.2011 Конденсаторы из нанотрубок скоро заменят все аккумуляторы 1
20.01.2011 Доказано: амебы занимаются фермерством 1
14.12.2010 Создан сверхчувствительный детектор СВЧ 1
31.05.2010 Разработана технология получения графена из раствора 2
22.12.2008 Создан самый быстрый транзистор 1
11.07.2008 Разработан новый метод прогнозирования землетрясений 1
02.07.2008 Физики создали "атом Бора" 1
02.07.2008 Получен атом макроскопических масштабов 1
23.05.2008 БЭК может использоваться для проверки закона всемирного тяготения 1
08.02.2008 Изготовлен новый детектор для регистрации отдельных молекул 1
30.01.2008 Создана антимикробная нанокраска 1
25.01.2008 Изготовлен самый черный материал 1
19.12.2007 Обнаружено новое свойство магнетита 1
02.07.2007 Разрабатывается новый проект по очистке мировых вод 1
24.05.2007 Разработана модель электрических свойств квазикристаллов 1
12.04.2007 Нейлоновый нанокомпозит бьет рекорды жесткости 1
06.04.2007 Разрабатывается нанокевлар: подробности 1
05.04.2007 Разрабатывается нанокевлар 1
28.03.2007 Наночастицами будут управлять дистанционно 1
12.03.2007 Самосборка наноструктур поможет создать суперлинзы 1
19.02.2007 Раскрыт секрет прочности нанотрубок 1

Публикаций - 61, упоминаний - 66

Rice University упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8661 2
Парус 365 2
Nokia Corporation 5231 1
X5 Group - Перекресток 251 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 1
DuPont 87 1
Композит 11 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 38 1
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 23 2
Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 62 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
Смартизация 221 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 176 1
3D-печать 270 1
RRAM - ReRAM - Resistive random-access memory - Резистивная память с произвольным доступом 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 1
Schmidt Howard - Шмидт Говард 12 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 21
США - Техас 770 10
США - Пенсильвания 278 4
США - Гавайи - Гавайские острова 226 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
США - Техас - Хьюстон 204 2
США - Колорадо 300 2
США - Аризона 401 2
Солнечная система 2006 2
Чили - Республика 429 2
США - Калифорния 3066 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
Украина - Киев 906 1
Китай - Пекин 814 1
Украина 5523 1
Ближний Восток 2481 1
Африка - Африканский регион 2660 1
Индия - Республика 4070 1
Япония 7885 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Земля - планета Солнечной системы 6448 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Сахар - сахароза 5 1
EurekAlert 270 8
Phys.org 954 7
Nanotechweb 89 4
PhysicsWorld 89 2
Physical Review Letters 110 2
ScienceDaily 399 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
The Engineer 79 1
Nature 696 1
New Scientist 1444 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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