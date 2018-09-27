Qiwi Терминалы

Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI 2

Qiwi и Contact отменили комиссии на бивалютные денежные переводы 2

В Qiwi появилась возможность оплачивать услуги детских садов и школ 1

Сервис MoneyExpress от UnionPay стал доступен во всех платежных интерфейсах QIWI 1

Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле 1

Клиентам ТрансКапиталБанка доступно моментальное пополнение счетов через сервисы Qiwi 1

Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet 1

Visa Qiwi Wallet поможет узнать задолженность по штрафам ГИБДД 1

Московские автомобилисты получили возможность оплаты через QIWI всего перечня штрафов за нарушение ПДД 2

С помощью QIWI теперь можно пополнять лицевые счета для оплаты питания столичных школьников 2

eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet 2

Qiwi предложил новый способ оплаты виртуальных игр 1

QIWI расширяет платежный сервис в Крыму 1

Qiwi выбрал IRIS 5 для защиты от мошенников 1