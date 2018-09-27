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Qiwi Терминалы


27.09.2018 Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI 2
06.12.2016 С помощью Qiwi теперь можно оплатить услуги системы «Школис» 2
11.10.2016 В «Qiwi Терминалах» теперь можно оплатить любую квитанцию 2
06.10.2016 Qiwi и Contact отменили комиссии на бивалютные денежные переводы 2
01.09.2016 В Qiwi появилась возможность оплачивать услуги детских садов и школ 1
01.08.2016 Сервис MoneyExpress от UnionPay стал доступен во всех платежных интерфейсах QIWI 1
30.06.2016 Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию 1
31.05.2016 Оплата кредитов и пополнение счетов «Русфинанс Банка» теперь доступны в «Qiwi Терминалах» 2
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле 1
23.12.2015 Средний платеж через Qiwi в системе «Платон» превышает 1000 руб. 1
22.12.2015 Платежное приложение для «Qiwi Терминалов» сертифицировано на соответствие стандарту PA-DSS 5
15.12.2015 Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet 2
15.10.2015 Клиентам ТрансКапиталБанка доступно моментальное пополнение счетов через сервисы Qiwi 1
03.09.2015 Клиенты банка «Кольцо Урала» могут погашать кредиты и пополнять вклады через сервис Qiwi 1
02.09.2015 Оплатить кредиты Инвестрастбанка теперь можно без комиссии в «Qiwi Терминалах» 2
18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet 1
23.07.2015 Клиенты МФО «Честное слово» теперь могут погашать займы через терминалы Qiwi 1
13.07.2015 Пополнить карту «Тройка» теперь можно с помощью сервисов Qiwi без комиссии 2
02.07.2015 «Восточный экспресс банк» повысит скорость обслуживания клиентов с помощью Qiwi 1
09.06.2015 Погашать кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через «Qiwi Терминалы» без комиссии 1
08.06.2015 Транспортную карту «Стрелка» теперь можно пополнить через платежный сервис Qiwi 1
03.06.2015 Visa QIWI Wallet становится удобнее для клиентов «Билайн» 1
27.04.2015 «Лето Банк» и Qiwi расширили сотрудничество 2
20.04.2015 Visa Qiwi Wallet поможет узнать задолженность по штрафам ГИБДД 1
02.04.2015 Платежная система «Лидер» и QIWI отменили комиссию за денежные переводы 7
10.03.2015 При пополнении счетов «ОТП Банка» через Qiwi средства зачисляются моментально 1
03.03.2015 Клиенты «Лето Банка» теперь могут погашать кредиты и пополнять счета через сервисы Qiwi 1
17.02.2015 Пополнить «Школьную карту Банка Казани» с помощью Qiwi можно без комиссии 2
11.02.2015 «МегаФон» и Qiwi запустили совместный электронный кошелек 1
20.01.2015 «Qiwi Терминалы» оптимизировали сервис отправки денежных переводов Contact 6
11.11.2014 Московские автомобилисты получили возможность оплаты через QIWI всего перечня штрафов за нарушение ПДД 2
05.11.2014 С помощью QIWI теперь можно пополнять лицевые счета для оплаты питания столичных школьников 2
30.10.2014 eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet 2
30.09.2014 Qiwi оптимизировала интерфейс «Qiwi Терминалов» для пользователей услуги «Денежные переводы» 1
03.09.2014 Клиенты банка «Советский» могут погашать кредиты и пополнять карты через сервисы Qiwi 1
29.08.2014 Qiwi предложил новый способ оплаты виртуальных игр 1
01.04.2014 QIWI расширяет платежный сервис в Крыму 1
05.03.2014 Qiwi выбрал IRIS 5 для защиты от мошенников 1
20.02.2014 Qiwi защищает терминалы от фальшивых купюр с помощью CPI 4
19.02.2014 Банк «Хоум Кредит» и Qiwi создают центры предоставления финансовых услуг 4

Публикаций - 100, упоминаний - 180

Qiwi Терминалы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Информзащита 423 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Qiwi 783 30
Почта Банк 289 3
Visa International 1346 3
Юнистрим - Unistream 167 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РусславБанк - РСБ 147 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ПриватБанк 177 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Мострансавто 59 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Евросеть 886 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Русфинанс Банк 34 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство Москвы 653 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 20 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Flash 475 1
Google Android 10751 5
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 2
Apple iOS 5742 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Qiwi Кошелек 154 1
Visa payWave 55 1
Visa Direct 4 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Rambler Касса 13 1
ПриватБанк Приват24 113 1
MasterCard MoneySend 39 1
Стоклицкая Анна 24 11
Желкова Наталья 8 4
Абрамейцев Алексей 17 2
Тарабановский Александр 4 2
Солонин Сергей 82 1
Кияченко Виктория 6 1
Козлов Сергей 19 1
Кисляков Евгений 83 1
Казаков Александр 36 1
Сюй Виктор 22 1
Александров Илья 6 1
Буханов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Казахстан - Республика 2632 8
Украина 3372 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Беларусь - Белоруссия 2090 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Израиль 721 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Абхазия - Республика 103 2
Молдавия - Республика Молдова 429 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Таджикистан - Республика 436 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Грузия 691 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Армения - Республика 688 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - Тула 179 1
Россия - Саратов 404 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Самарская область 562 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Узбекистан - Республика 823 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Образование в России 337 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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