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Qiwi Терминалы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 180
Qiwi Терминалы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Правительство Москвы 653 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
|Стоклицкая Анна 24 11
|Желкова Наталья 8 4
|Абрамейцев Алексей 17 2
|Тарабановский Александр 4 2
|Солонин Сергей 82 1
|Кияченко Виктория 6 1
|Козлов Сергей 19 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Казаков Александр 36 1
|Сюй Виктор 22 1
|Александров Илья 6 1
|Буханов Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763060, в очереди разбора - 666748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763060, в очереди разбора - 666748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru