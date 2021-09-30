Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Флорида
Канаверал
Space Coast
Публикаций - 137, упоминаний - 142
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 183 2
|Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 2
|LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 48 1
|Путин Владимир 2374 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 123 2
|Назарбаев Нурсултан 58 2
|Перминов Анатолий 94 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
|Гусинский Владимир 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru