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США
Флорида
Канаверал
Space Coast



30.09.21 Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники 1
29.09.12 Зачем России 13-летний американский спутник? 1
02.06.12 "Дракон" в подробностях: открываем частный космос 1
10.11.11 Orion полетит в 2014 году 1
08.04.11 Самую большую ракету-носитель запустят в конце 2013-го 1
15.12.10 Первый военный наноспутник отправился на орбиту 1
09.12.10 Частный космический корабль успешно приводнился в Тихом океане 1
26.07.10 Исполнилось 60 лет первому ракетному пуску с мыса Канаверал 1
20.07.10 Полвека назад БР была впервые запущена из-под воды 1
07.06.10 Falcon 9: успешный запуск 1
28.05.10 Модифицированный GPS-спутник выведен на орбиту 1
27.05.10 Официально названа дата запуска РН Falcon 9 с КК Dragon 1
24.05.10 Шаттл Atlantis: последний полёт близится к концу 1
18.05.10 Запуск GPS IIF-01 намечен на 20 мая 1
12.05.10 Запуск КК Dragon вновь отложен 1
04.05.10 США готовят замену шаттлам 1
23.04.10 X-37B OTV и новая геоцентрическая политика США 2
21.04.10 Шаттл Discovery вернулся на Землю 1
24.02.10 Первая в мире тяжёлая частная РН установлена на стартовой площадке 1
17.02.10 Первый спутник GPS IIF доставлен на мыс Канаверал 1
04.12.09 NASA утвердило экипаж и дату старта шаттла Endeavour 1
30.11.09 Шаттл Atlantis успешно приземлился 1
29.10.09 Ares I-X одолел рубеж в полсотни километров 1
28.10.09 Стартовала РН Ares I-X 1
16.10.09 Спутник связи Пентагона WGS-3 доставлен на мыс Канаверал 1
11.09.09 Шаттл Discovery ждет разрешения на посадку 2
09.09.09 Шаттл Discovery возвращается на Землю 1
18.08.09 Спутник GPS IIR-21(M): успешный запуск 1
03.08.09 Шаттл Endeavour успешно приземлился 1
19.06.09 ЛЕНД будет искать водяной лед на Луне 1
17.06.09 Запуск шаттла Endeavour отложен до июля 1
15.06.09 Запуск шаттла Endeavour отложен 1
25.05.09 Шаттл Atlantis совершил посадку на авиабазе ВВС США Эдвардс 1
12.05.09 С мыса Канаверал стартовал шаттл Atlantis 1
26.03.09 В США успешно запущен спутник GPS IIR-M 1
25.03.09 На мысе Канаверал готовится к старту ракета-носитель Atlas-5 1
16.03.09 Шаттл Discovery стартовал к МКС 1
20.01.09 Появилась информация о новом американском тяжёлом разведспутнике 1
01.12.08 Шаттл Endeavour приземлился на запасном аэродроме 1
01.11.08 Шаттл Endeavour стартует к МКС 15 ноября 1

Публикаций - 137, упоминаний - 142

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 7
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 4
Spirit DSP - Спирит Корп 408 3
Eutelsat 133 2
AT&T Inc 1517 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 133 2
GM - Hughes - DirecTV 83 1
EchoStar Communications 54 1
СКАУТ 69 1
Marvel - Марвел КТ 118 1
Rakuten 32 1
НТВ-Плюс 250 1
Inmarsat - Инмарсат 95 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1389 1
Vodafone Group 1263 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 1
Microsoft Corporation 20922 1
Lockheed Martin 659 12
Boeing 895 11
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
Arianespace 83 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 77
МКС - Международная космическая станция 1381 47
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 11
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 107 1
ГИС-Ассоциация 183 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 48 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 95 19
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 11
SpaceX 168 9
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 5
Huawei Harmony OS - Harmonica 99 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 3
Космодром Байконур 1004 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 3
Nuvia Phoenix 83 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 2
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 36 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 10 1
Amazon Scout 12 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 1
Путин Владимир 2374 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 123 2
Назарбаев Нурсултан 58 2
Перминов Анатолий 94 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Гусинский Владимир 12 1
США - Флорида 661 48
Земля - планета Солнечной системы 6382 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 29
США - Калифорния 3039 13
Солнечная система 1987 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 11
Россия - Российская федерация - РФ 81551 7
Луна 1132 7
США - Нью-Мексико 212 4
Европа 7221 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 4
Италия - Итальянская Республика 2807 4
Тихий океан 440 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 3
Казахстан - Республика 4104 3
Плутон - планета Солнечной системы 231 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 2
Солнце - звезда Солнечной системы 439 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 2
Колумбия - Республика 390 2
США - Луизиана - Новый Орлеан 27 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 2
США - Мэриленд 151 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 2
США - Аляска 232 1
Япония 7875 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 26 1
Океания 65 1
США - Техас - Хьюстон 160 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 1
США - Вирджиния - Виргиния 162 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 1
США - Лос-Анджелес 661 1
США - Техас 769 1
Монголия 247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 303 1
Северная Америка 2522 1
Россия - Сибирь 1338 1
Франция - Французская Республика 4912 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 2
Вторая мировая война 477 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 36
Space Daily 528 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 7
Associated Press 1965 6
Thomson Reuters - Рейтер 5602 5
Future - Space.com 195 4
NEWSru.com 140 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 3
CNews RND - R&D.CNews 2081 3
Известия ИД 201 2
New Scientist 1444 2
НТВ - Телекомпания 275 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
NBC News 165 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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