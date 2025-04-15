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ГПБ ГС-инвест Avanpost SSO Avanpost Web SSO Avanpost Unified SSO



15.04.2025 Avanpost представляет новую технологию Unified SSO 1
02.04.2025 Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом 1
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
10.07.2023 Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции 1
15.06.2022 «Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая» 1
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами 2
25.04.2022 Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение 1
19.04.2022 Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом 3
15.02.2022 Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК 3
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 3
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 3
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 1
22.07.2020 «Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом 1
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост» 1
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России» 1
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» 1
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом 3
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 1
15.03.2018 Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 2
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО 3
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации 2
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 2
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 4
27.09.2016 Программные продукты «Аванпост» внесены в Единый реестр отечественного ПО 1
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru 1
27.09.2012 RSA объединяет управление доступом и идентификацией в корпоративной и облачной инфраструктурах 1

Публикаций - 30, упоминаний - 49

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 162 26
IBM - International Business Machines Corp 9463 4
Oracle Corporation 6745 3
МегаФон 9141 3
8373 2
Базальт СПО - BaseALT 683 2
Microsoft Corporation 24773 2
Merlion - Мерлион 828 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 975 1
Информзащита 781 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Google LLC 11903 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
Siemens AG - Siemens Group 2599 1
Эшелон НПО 131 1
1IDM - Один АйДиЭм 5 1
SAP SE 5316 1
Dell EMC 5043 1
Softline - Софтлайн 2917 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Red Hat 1321 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 389 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 338 1
Nginx - Энджайникс 170 1
Максима ГК - GMCS 360 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 195 1
Softline - Polymatica - Полиматика 177 1
Netwell - Нетвелл 50 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Северсталь Инфоком 67 1
One Identity 11 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 4
Северсталь ПАО - Severstal 489 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 33 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Ренессанс Страхование 164 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3186 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1046 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 22
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 629 16
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 367 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3910 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1950 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2509 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1738 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 4
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 281 4
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 22 4
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 87 3
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 81 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3651 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 920 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4015 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 902 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 351 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 551 3
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 149 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 993 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 68 18
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 11
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 37 11
Microsoft Windows 15829 7
Linux OS 10146 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 4
IBM Tivoli 281 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2306 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 586 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 879 2
Linux - Debian GNU 480 2
Google Chrome - браузер 1579 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Siemens Teamcenter 67 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 29 1
Газинформсервис - Ankey IDM 30 1
Samba 147 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 275 1
JavaScript - JS - язык программирования 1215 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 506 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Red Hat - Linux Fedora 223 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 254 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 119 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 98 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 155 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
Конусов Андрей 86 5
Санин Александр 32 4
Грудинин Дмитрий 23 3
Чачава Александр 103 2
Гриценко Андрей 3 2
Василевский Дмитрий 2 2
Степанюк Михаил 68 2
Губка Олег 12 2
Махновский Александр 9 1
Соколова Марина 4 1
Слободенюк Дмитрий 19 1
Клиновенко Сергей 1 1
Кучик Евгений 19 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Жиронкин Ярослав 2 1
Лукьянова Светлана 2 1
Венедиктова Мария 8 1
Белов Василий 50 1
Гусев Михаил 25 1
Шпаков Андрей 0 1
Доний Марина 1 1
Галкин Евгений 5 1
Горбункова Елена 6 1
Тронов Александр 2 1
Поленовская Надежда 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Казахстан - Республика 5607 1
Европа 21870 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1290 1
Украина 7650 1
Америка Латинская 1830 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1132 1
Азия - Азиатский регион 5589 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 394 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2288 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Польша - Республика 1968 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 1
Италия - Итальянская Республика 4370 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
Россия - СФО - Новосибирск 4375 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2911 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3071 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 2
Мертвые души 41 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5715 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2229 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 531 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1467 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2412 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 268 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1249 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 284 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1265 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 961 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 146 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
Merlion Academy 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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