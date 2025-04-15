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ГПБ ГС-инвест Avanpost SSO Avanpost Web SSO Avanpost Unified SSO
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Конусов Андрей 86 5
|Санин Александр 32 4
|Грудинин Дмитрий 23 3
|Чачава Александр 103 2
|Гриценко Андрей 3 2
|Василевский Дмитрий 2 2
|Степанюк Михаил 68 2
|Губка Олег 12 2
|Махновский Александр 9 1
|Соколова Марина 4 1
|Слободенюк Дмитрий 19 1
|Клиновенко Сергей 1 1
|Кучик Евгений 19 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Жиронкин Ярослав 2 1
|Лукьянова Светлана 2 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Белов Василий 50 1
|Гусев Михаил 25 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Доний Марина 1 1
|Галкин Евгений 5 1
|Горбункова Елена 6 1
|Тронов Александр 2 1
|Поленовская Надежда 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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