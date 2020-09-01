Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TOT Money
агрегатор мобильного контента
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Публикаций - 35, упоминаний - 63
TOT Money упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 257 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
|SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
|3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
|WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 120 1
|PayOnline - электронная платёжная система 51 5
|Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
|VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 1
|Фирер Олег 18 4
|Ракишев Кенес 30 3
|Крутой Игорь 12 1
|Королев Игорь 41 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Колокольцев Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772276, в очереди разбора - 675958.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772276, в очереди разбора - 675958.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru