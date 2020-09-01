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TOT Money
агрегатор мобильного контента


01.09.2020 Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций 2
07.08.2020 Убыточная российско-американская компания перед своим концом привлекла $15 млн 1
17.06.2020 Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей 2
01.11.2019 Американцам не дали создать платежную платформу с российским банком 2
26.01.2018 Убыточная российско-американская платежная система нашла миллионы инвестиций благодаря слову блокчейн 1
10.10.2017 Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 1
24.07.2017 Убыточная российско-американская платежная система с опасностью для себя привлекла $10 млн 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
16.08.2016 Российско-американская платежная система нашла инвестиции на $10 млн 1
29.07.2016 Убыточная российско-американская платежная система продала свои миллионные долги 1
22.07.2016 Российско-американская платежная система нашла деньги для экспансии на Ближний Восток 1
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ 1
09.12.2015 Как россиянин пытался отсудить у американской корпорации $50 млн 10
01.10.2015 Казахстанский металлург вкладывает миллионы в убыточные российские платежные системы 1
09.07.2015 Российско-американская платежная система привлекла инвестиции на $34,5 млн 1
20.04.2015 Россиянин неудачно инвестировал в американскую платежную систему 1
03.04.2015 Владельцы российско-американской платежной системы готовы продать свои акции 3
18.03.2015 Американцы купили российскую систему PayOnline за $8,5 млн 1
16.10.2014 Игорь Крутой избавился от своего российско-американского платежного бизнеса 1
18.09.2014 Российско-американская платежная система Net Element почти избавилась от долгов 1
19.08.2014 Американцы потеряли миллионы долларов на SMS-платежах в России 3
01.08.2014 Как МТС, «Билайн» и «Мегафон» защищают от мобильных мошенников. СЕКРЕТЫ 1
04.07.2014 Россиянин вложил $11 млн в убыточную американо-российскую платежную систему 1
21.05.2014 Net Element увеличила за год чистую прибыль на 558% 1
22.11.2013 Игорь Крутой наладит американцам связь с МТС, «Билайн» и «Мегафон» 3
01.10.2013 Американские партнеры Игоря Крутого разочаровались в интернете 1
23.08.2013 Американцы потеряли миллионы долларов на российских SMS-платежах 4
22.08.2013 Как американская интернет-корпорация переманивала российского топ-менеджера 4
15.07.2013 Игорь Крутой покоряет мир с помощью платежных терминалов 1
31.05.2013 «Сколково» нашло себе проблемного американского партнера 1
21.05.2013 Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок 2
23.11.2012 Запрещенная и разрешенная эротика в сети «Билайн». ПРИМЕРЫ 4
07.11.2012 «Альфа-банк» потребует 300 млн руб. у «Билайна», МТС и «Мегафона» 1
05.10.2012 Партнер «Сколково» и композитора Игоря Крутого вышел на Nasdaq 1
05.10.2012 Net Element вышла на биржу NASDAQ 1

Публикаций - 35, упоминаний - 63

TOT Money упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 13
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 5
Mullen Technologies 3 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
VK - Mail.ru Group 2492 2
SEC Consult Services 933 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Net Element - NETE 49 16
Tenor Opportunity Associates 6 5
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 5
EsoUsa 5 4
Cobblestone Capital Partners 7 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Crede Group 6 3
Fincraft Resources - SAT & Company 9 2
Bunker Capital 2 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
Mullen Auto Sales 1 1
Pine River Capital 1 1
Pacifitc Capital Managment 1 1
AQR Capital Managment 1 1
RBL Capital Group 5 1
Альфа-Банк 1128 1
Deutsche Bank 131 1
Visa International 1347 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 257 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 120 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 5
Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 1
Фирер Олег 18 4
Ракишев Кенес 30 3
Крутой Игорь 12 1
Королев Игорь 41 1
Абасалиев Марат 9 1
Колокольцев Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 16
Казахстан - Республика 2665 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Украина 3431 2
Россия - ПФО - Самара 1309 1
США - Калифорния 988 1
США - Аризона 97 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Индия - Республика 2188 1
Восточная Европа 1701 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772276, в очереди разбора - 675958.
Создано именных указателей - 46354.
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