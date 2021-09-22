Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Addreality
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Публикаций - 36, упоминаний - 79
Addreality упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крок 1223 3
|Geoplat 3 3
|Fabrique.ai 4 3
|Simformer 4 3
|Brainsoft 3 3
|Skyeer 4 3
|Sizolution 3 3
|Dasha.AI - Даша.АИ 4 3
|VCV - Новые Информационные Системы 3 3
|CraftTalk - Крафт-Толк 14 3
|Beorg - Биорг 16 3
|Navigine 14 3
|Ascreen - Аскрин 17 3
|O.Vision 6 3
|Verme - Верме 14 3
|Microsoft Corporation 11253 3
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 3
|Senfino 3 2
|Odus 2 2
|NVI 2 2
|Transbaza Технологичные перевозки 2 2
|Roistar 2 2
|Корус Консалтинг ГК 808 2
|Getfaster 3 2
|IREG 3 2
|Eastidea 3 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
|Ланит ГК 1165 1
|Polymedia - Полимедиа 73 1
|Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
|Ovum 55 1
|VoxMusic 1 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
|Factorin - Факторин 4 1
|Yandex - Яндекс 4107 1
|Samsung Electronics 5759 1
|Sharp Corporation 344 1
|Lenovo Group 1645 1
|Philips 755 1
|Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
|Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
|Мадзаева Надежда 2 2
|Калантаевский Александр 2 2
|Шкляр Дмитрий 4 2
|Галеев Сергей 16 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Галиахметов Евгений 3 2
|Грачева Мария 8 1
|Архипова Лина 9 1
|Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
|Черникова Алевтина 19 1
|Князева Мария 2 1
|Врублевская Светлана 3 1
|Лобанов Виталий 2 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Суханов Михаил 1 1
|Кононов Александр 4 1
|Ивлев Александр 8 1
|Попов Александр 27 1
|Рябченков Денис 13 1
|Шаталов Владимир 12 1
|Ковалев Сергей 18 1
|CNews Analytics 1996 1
|Gartner 2201 1
|Markets&Markets Research 78 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru