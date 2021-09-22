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Addreality


22.09.2021 В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО 1
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 3
24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг» 3
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 2
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1
27.11.2019 ГК «Корус консалтинг» вошла в топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков 1
30.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком экраны» 2
02.07.2019 Не создавайте искусственные бизнес-процессы 1
05.10.2018 «Дикси» внедрила цифровую систему информирования сотрудников 1
02.10.2018 Addreality и «Корус Консалтинг» внедрили платформу Addreality в магазинах сети Mr.Doors 2
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch 2
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 3
29.05.2018 Внедрение платформы Addreality позволило «Ароматному миру» повысить продажи на 15% 3
16.04.2018 Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality 2
07.02.2018 Агентство «МИА» перевело рекламу в вендинговых аппаратах на цифровую платформу 1
02.02.2018 Addreality создала музыкальный сервис для рекламного рынка Азии 2
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 1
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality 1
25.10.2017 Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage 6
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику 3
11.10.2017 Платформу Addreality дополнит WiFi-аналитика 1
15.08.2017 Addreality внедрила цифровую рекламу в сети гипермаркетов «Глобус» 3
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая 1
30.06.2017 «КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей 3
26.06.2017 Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы 2
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки 3
15.06.2017 «Корус Консалтинг» представил готовый «Виртуальный магазин» для точек продаж 1
30.05.2017 Мария Грачева перешла из Intel в Addreality 4
25.04.2017 Addreality вышла на рынок Узбекистана 5
17.04.2017 Addreality выпустила новую версию ПО для управления цифровым контентом 2
24.03.2017 Addreality представила 11 технологий для магазинов будущего 4
16.03.2017 Addreality запустила новую версию платформы для создания и управления рекламой 2
30.10.2014 «Корус Консалтинг» пополнил линейку продуктов для ритейла платформой AddReality 4

Публикаций - 36, упоминаний - 79

Addreality упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1223 3
Geoplat 3 3
Fabrique.ai 4 3
Simformer 4 3
Brainsoft 3 3
Skyeer 4 3
Sizolution 3 3
Dasha.AI - Даша.АИ 4 3
VCV - Новые Информационные Системы 3 3
CraftTalk - Крафт-Толк 14 3
Beorg - Биорг 16 3
Navigine 14 3
Ascreen - Аскрин 17 3
O.Vision 6 3
Verme - Верме 14 3
Microsoft Corporation 11253 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 3
Senfino 3 2
Odus 2 2
NVI 2 2
Transbaza Технологичные перевозки 2 2
Roistar 2 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Getfaster 3 2
IREG 3 2
Eastidea 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Ланит ГК 1165 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 1
Ovum 55 1
VoxMusic 1 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
Factorin - Факторин 4 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Samsung Electronics 5759 1
Sharp Corporation 344 1
Lenovo Group 1645 1
Philips 755 1
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Global Pilots 9 3
Виктория - Сеть супермаркетов 43 2
Startberry - акселератор стартапов 3 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
Дикси Мегамарт 5 1
Ароматный мир 3 1
Ant Financial Services Group 5 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 365 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 11 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Startupbootcamp 10 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Teams 214 2
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
Apple iPad 3263 1
Яндекс.Дисплей 5 1
Ростелеком Экраны 4 1
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 8 1
Addreality Face 1 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Яндекс.Директ 91 1
Apple Music 72 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
Мадзаева Надежда 2 2
Калантаевский Александр 2 2
Шкляр Дмитрий 4 2
Галеев Сергей 16 2
Тихонова Кристина 44 2
Галиахметов Евгений 3 2
Грачева Мария 8 1
Архипова Лина 9 1
Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
Черникова Алевтина 19 1
Князева Мария 2 1
Врублевская Светлана 3 1
Лобанов Виталий 2 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Суханов Михаил 1 1
Кононов Александр 4 1
Ивлев Александр 8 1
Попов Александр 27 1
Рябченков Денис 13 1
Шаталов Владимир 12 1
Ковалев Сергей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 2
Польша - Республика 836 2
Европа 3804 2
Китай - Шанхай 247 2
Китай - Уси 7 1
Индонезия - Бали 13 1
Китай - Шэньчжэнь 90 1
Восточная Европа 1701 1
Прибалтика - Балтия 607 1
Туркмения - Туркменистан 197 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 505 1
Грузия 694 1
Узбекистан - Республика 831 1
Китай - Ухань 32 1
Украина 3431 1
Ближний Восток 1487 1
Польша - Варшава 36 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Япония 2832 1
Казахстан - Республика 2665 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
CNews Analytics 1996 1
Gartner 2201 1
Markets&Markets Research 78 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Microsoft for Startups 7 2
InAVation Awards 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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