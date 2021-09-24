Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хомнет Консалтинг
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Публикаций - 126, упоминаний - 437
Хомнет Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3748 42
|Oracle Corporation 3350 2
|RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
|Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 2
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 1
|Neoflex - Неофлекс 141 1
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
|SAP CIS - САП СНГ 754 1
|IBM 3544 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Microsoft Corporation 11095 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Diasoft - Диасофт 354 1
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
|Парус 203 1
|Midea 13 1
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
|Воробьев Олег 4 2
|Вержановская Елена 1 1
|Трунов Александр 1 1
|Погудин Александр 6 1
|Жирный Алексей 1 1
|Савельев Алексей 4 1
|Пестряков Антон 1 1
|Маякова Марина 1 1
|Мальковская Мария 2 1
|Талья Артур 1 1
|Литвинова Юлия 2 1
|Лукутина Елена 10 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Щербакова Светлана 1 1
|Тушев Сергей 4 1
|Мезенцев Евгений 2 1
|Наумова Светлана 1 1
|Макаревич Николай 8 1
|Байков Андрей 5 1
|Данилов Сергей 13 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru