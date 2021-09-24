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Хомнет Консалтинг


24.09.2021 «Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта 3
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности 6
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» 2
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС 2
17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 1
30.08.2019 УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО» 2
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» 6
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ 7
07.08.2019 НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ 7
05.07.2019 «Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ 2
07.06.2019 «Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие» 1
27.07.2018 «Москва сити секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности при помощи решения «Хомнет: XBRL» 6
28.06.2017 ФК «РГС Инвестиции» переводит учетную систему на решение «Хомнет консалтинг» 1
06.06.2017 «ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга» 6
25.05.2017 «Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг» 2
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2» 3
14.04.2017 «Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» 5
06.04.2017 «Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» 7
30.01.2017 «Хомнет консалтинг» автоматизирует бухгалтерскую систему «Либра Капитал» согласно ОСБУ 2
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода» 2
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал документооборот в «Нафтагазе» 1
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 2
29.11.2016 «Атриум Инновейшенс Рус» интегрировала «1С:Предприятие 8» и CitiDirect Online Banking Express 4
16.11.2016 «Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ 8
01.11.2016 «Форвард-Транс» автоматизирует документооборот с помощью «Хомнет консалтинга» 1
14.10.2016 «Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов 4
28.09.2016 «Хомнет консалтинг» внедрит в «Телеком XXI» CRM-систему «1С» 3
13.09.2016 «Хомнет консалтинг» переведёт систему учёта петербургского НПФ «Корабел» на ОСБУ 4
29.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал торговые процессы в «Комплексных системах» 3
25.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учёт в «Содействии» 2
08.08.2016 «Хомнет консалтинг» осуществил комплексную автоматизацию бухгалтерского и кадрового учёта в «Телеком XXI» 2
04.08.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует подготовку бухгалтерской отчетности в ИК «Велес Капитал» в соответствии с новыми отраслевыми стандартами 1
29.07.2016 «Ориент Хоусхолд Апплиансес» использует разработку «Хомнет консалтинг» - модуль CitiDirect 3
28.07.2016 «Хомнет консалтинг» обновил систему бухгалтерского и налогового учёта в «НанОптика» 1
25.07.2016 «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» обновил систему «1С» с помощью «Хомнет консалтинга» 2
07.07.2016 Филиал «Келлогг Браун энд Рут Интернэшнл Инк» внедрил модуль CitiDirect от «Хомнет консалтинг» 3
14.06.2016 «Хомнет консалтинг» модифицировал «1С:Документооборот Корп» в «Газпром промгазе» 2
07.06.2016 Mucos Pharma в России автоматизирует подготовку отчётности по МСФО на базе «Хомнет:МСФО» 5
30.05.2016 «Стомиль Санок Рус» внедрила модуль интеграции систем «1С» и CitiDirect от «Хомнет консалтинг» 5
19.05.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность по новым отраслевым стандартам в «Уралсибе» 7

Публикаций - 126, упоминаний - 437

Хомнет Консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3748 42
Oracle Corporation 3350 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
IBM 3544 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Microsoft Corporation 11095 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Diasoft - Диасофт 354 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
Парус 203 1
Midea 13 1
Intouch - Интач Страхование 19 3
Сухой - Авиационный холдинг 64 2
Москва Сити Секьюритиз 2 2
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
ТрастЮнион АйЭм 2 2
Газпром промгаз 8 2
Уралсиб Банк 389 2
Будущее НПФ 5 1
ВТБ Регистратор 5 1
Церих банк 3 1
Сбербанк НПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 1 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 1 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 2 1
Subaru - Субару Мотор 24 1
СДФ 1 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Тинькофф страхование 19 1
ВТБ Страхование 52 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Naspers 56 1
Рольф 39 1
РТС - Фондовая биржа 166 1
KIA Motors 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1125 1
Avito - Авито 171 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 26
Федеральное казначейство России 766 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 7
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 43 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Хомнет МСФО 32 30
1С:Бухгалтерия 397 29
Хомнет НФО 13 12
Microsoft Excel 436 12
Хомнет XBRL 9 8
Microsoft Office 1942 7
Хомнет Консалтинг - CitiDirect Online Banking Express - Интеграция интернет-банка и 1С 7 7
Хомнет ОСК 6 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 4
1С:Документооборот КОРП 35 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
1С:Документооборот 78 2
Oracle Hyperion 74 2
1С:Управление Холдингом 15 2
1С:Управление торговлей 28 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
1С:Торговля и Склад 8 1
Хомнет Бюджетирование 1 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 1
1С:CRM 32 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Microsoft Word 348 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 8 1228 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Воробьев Олег 4 2
Вержановская Елена 1 1
Трунов Александр 1 1
Погудин Александр 6 1
Жирный Алексей 1 1
Савельев Алексей 4 1
Пестряков Антон 1 1
Маякова Марина 1 1
Мальковская Мария 2 1
Талья Артур 1 1
Литвинова Юлия 2 1
Лукутина Елена 10 1
Красюков Дмитрий 43 1
Щербакова Светлана 1 1
Тушев Сергей 4 1
Мезенцев Евгений 2 1
Наумова Светлана 1 1
Макаревич Николай 8 1
Байков Андрей 5 1
Данилов Сергей 13 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Бельгия - Королевство 398 2
Восточная Европа 1679 1
Россия - Электросталь 35 1
Россия - Горно-Алтайск 52 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - Томская область 420 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Республика Коми 411 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Украина 3372 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Индия - Республика 2173 1
Казахстан - Республика 2632 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ЕПС - Единый план счетов 33 19
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 14
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 12
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
Человеческий фактор 126 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
Торговля розничная 77 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 4
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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