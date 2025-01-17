Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба

Под брендом на 2023 год Лабораторная служба Хеликс открыто более 600 Диагностических центров и Лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана. Компания выполняет свыше 3600 анализов для более чем 2200 частных и 300 государственных медицинских компаний, имеет 5 Лабораторных комплексов общей площадью более 12 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.