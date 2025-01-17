Лаборатория ПО Лаборатория программного обеспечения Helix Хеликс Лабораторная служба
Под брендом на 2023 год Лабораторная служба Хеликс открыто более 600 Диагностических центров и Лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана. Компания выполняет свыше 3600 анализов для более чем 2200 частных и 300 государственных медицинских компаний, имеет 5 Лабораторных комплексов общей площадью более 12 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.
Лаборатория ПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Андрейчук Юрий 6 6
|Захаров Алексей 47 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Али Максим 10 3
|Глушков Иван 9 3
|Шишканов Дмитрий 4 3
|Миронович Филипп 11 3
|Пугачев Павел 63 3
|Бахаев Алексей 13 3
|Корнилов Андрей 8 3
|Арсеньев Сергей 7 3
|Чернов Георгий 5 3
|Кабанцов Александр 3 3
|Полищук Никита 3 3
|Погонин Алексей 5 2
|Петренко Николай 6 2
|Кальмуцкий Олег 8 2
|Остроушко Алексей 12 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Беляев Алексей 32 2
|Толокольников Александр 6 2
|Потишний Роман 11 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Петухов Максим 12 2
|Паперный Евгений 11 2
|Шибанова Анна 2 2
|Ведяхин Александр 131 2
|Кречетов Николай 25 2
|Артемьева Надежда 8 1
|Катаев Александр 40 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Орлик Сергей 83 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Раменский Демьян 17 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Краснов Андрей 3 1
|Клименко Сергей 3 1
|Чечейбаев Эркин 1 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Макаров Владимир 73 1
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