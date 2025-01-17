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Лаборатория ПО Лаборатория программного обеспечения Helix Хеликс Лабораторная служба

Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба

Под брендом на 2023 год Лабораторная служба Хеликс открыто более 600 Диагностических центров и Лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстана. Компания выполняет свыше 3600 анализов для более чем 2200 частных и 300 государственных медицинских компаний, имеет 5 Лабораторных комплексов общей площадью более 12 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.


17.01.2025 НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям 1
22.10.2024 В группе «Россети» создан центр компетенций по импортозамещению ПО 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
25.04.2024 Positive Technologies: в 2023 году выкупы вымогателям превысили $1 млрд 1
12.12.2023 Госсектор России в 2024 г. столкнется с ростом числа целевых атак 1
25.10.2023 «Сбер» создал лабораторию дизайна 1
30.08.2023 «Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области 1
11.07.2023 Чат-бот для общения с клиентом: новая функция от «1С:Салон красоты» 1
12.04.2023 «Хеликс» запустила процессы ServiceDesk на базе российской платформы BPMSoft 1
21.11.2022 «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России 1
16.06.2022 Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs 1
21.12.2021 Денис Юдчиц, «Онлайн Доктор»: Цифровые клиники делают медицину более доступной 1
07.09.2021 Умный помощник врача «ТОП-3» вышел в финал премии IT Stars имени Георгия Генса 1
20.07.2021 «Сбер» представил свои разработки на основе ИИ в медицине 1
18.05.2021 «Сбер» запустил приложение AI Resp, определяющее COVID-19 по дыханию и кашлю 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 1
19.12.2019 BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом 1
10.09.2019 «Билайн бизнес» запустил сервис телемедицины для корпоративных клиентов 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 2
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
03.06.2015 Ультрабук Lenovo ThinkPad Helix 2 доступен на российском рынке 1
18.12.2013 Бизнес считает мобильные инновации слишком дорогими и сложными 1
24.10.2011 Самовоспроизводящиеся материалы реальны? 1
02.06.2011 «1С» выпустила новое решение для автоматизации управления и учета в салонах красоты и парикмахерских 2
26.01.2009 Завершились юношеские чтения имени Королева 1
18.04.2008 Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux 1
16.01.2008 В 2007 году для школ Петербурга было закуплено 240 компьютерных классов 1
13.06.2007 Создана лаборатория по моделированию цунами 1
09.11.2006 IBM экономит на инвестициях в Россию 1
24.03.2006 В продуктах RealNetworks найдены уязвимости 1
17.01.2006 Samsung представил первую цифровую зеркальную фотокамеру 1
29.09.2005 В плеере Helix найдена уязвимость 1
01.03.2005 Практика: смотрим видео на смартфонах 1
10.02.2005 Nokia присоединяется к Helix Community 1
29.06.2004 Red Hat установит Helix Player на Linux Desktop 1
08.08.2003 Real создаст мультимедиа-проигрыватель с открытым исходным кодом 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

Лаборатория ПО и организации, системы, технологии, персоны:

RealNetworks Products and Services 353 9
Microsoft Corporation 24623 7
8213 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 3
Cisco Systems 5114 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 3
Vodafone Group 1370 2
Siemens Mobile 66 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Red Hat 1305 2
ДОК 828 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
АйТи 1365 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Google LLC 11775 2
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
Intel Corporation 12197 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Lenovo Group 2292 1
Samsung Electronics 10254 1
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 53 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
HP Inc. 5685 1
Apple Inc 12099 1
Dropbox 498 1
BMC Software 92 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Rhapsody 57 1
Mission Systems Technology 1 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 4
Ренессанс Страхование 160 3
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 3
Stada 25 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Связной ГК 1369 1
Альфа-Банк 1769 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Инвитро - Invitro 70 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
КидБург ГК 7 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Unsplash 762 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
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Microsoft Office Word 776 1
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 28 1
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Autodesk AutoCAD DXF 37 1
Microsoft Skype 2067 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
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Захаров Алексей 47 3
Гайдуков Алексей 23 3
Али Максим 10 3
Глушков Иван 9 3
Шишканов Дмитрий 4 3
Миронович Филипп 11 3
Пугачев Павел 63 3
Бахаев Алексей 13 3
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Арсеньев Сергей 7 3
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Кабанцов Александр 3 3
Полищук Никита 3 3
Погонин Алексей 5 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 14
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