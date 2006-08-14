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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Монитор
серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли
|14.08.2006
|Монитор-Э: итоги первого года на орбите
|14.08.2006
|Монитор-Э: итоги первого года на орбите
|29.11.2005
|Первые снимки "Монитора-Э" будут представлены сегодня
|29.11.2005
|Первые снимки "Монитора-Э" будут представлены сегодня
|21.10.2005
|Россия запустила "Летучий Голландец"
|21.10.2005
|Россия запустила "Летучий Голландец"
Публикаций - 63, упоминаний - 72
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Scanex - Сканэкс 238 11
|GeoEye 85 8
|DigitalGlobe 116 6
|Космическая связь ФГУП ГПКС 366 2
|Google LLC 9405 2
|Esri 153 2
|Совзонд - Sovzond 111 2
|Microsoft Corporation 20965 1
|Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 1
|Гершензон Владимир 19 3
|Миллер Сергей 35 3
|Кучейко Алексей 20 3
|Козлов Дмитрий 22 2
|Bush George - Буш Джордж 285 2
|Андронов Алексей 25 2
|Урличич Юрий 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru