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ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Монитор
серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли



14.08.2006 Монитор-Э: итоги первого года на орбите
14.08.2006 Монитор-Э: итоги первого года на орбите
29.11.2005 Первые снимки "Монитора-Э" будут представлены сегодня
29.11.2005 Первые снимки "Монитора-Э" будут представлены сегодня
21.10.2005 Россия запустила "Летучий Голландец"
21.10.2005 Россия запустила "Летучий Голландец"

Публикаций - 63, упоминаний - 72

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс 238 11
GeoEye 85 8
DigitalGlobe 116 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 2
Google LLC 9405 2
Esri 153 2
Совзонд - Sovzond 111 2
Microsoft Corporation 20965 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 42
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 4
MODIS 49 3
Boeing 895 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 22
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 4
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 2
Счётная палата РФ 554 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
ГИС-Ассоциация 231 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 271 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 55 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 16
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 11
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 11
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 7
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 68 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 5
GeoEye IKONOS 95 5
NASA Landsat 52 4
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 4
GeoEye - космический спутник 57 3
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 57 3
Космодром Байконур 1004 3
Google Maps - Карты Google 579 3
Google Earth - Google Планета Земля 446 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 2
Apache HTTP Server 369 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 47 1
Microsoft Windows 10 10088 1
Linux OS 7164 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 667 1
Гершензон Владимир 19 3
Миллер Сергей 35 3
Кучейко Алексей 20 3
Козлов Дмитрий 22 2
Bush George - Буш Джордж 285 2
Андронов Алексей 25 2
Урличич Юрий 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 48
Земля - планета Солнечной системы 6448 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 17
Франция - Французская Республика 4920 13
Индия - Республика 4070 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 10
Канада 3049 9
Израиль 1679 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 6
Иран - Исламская Республика Иран 923 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 5
Германия - Федеративная Республика 7774 5
Бразилия - Федеративная Республика 1895 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 3
Малайзия 737 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 410 3
Италия - Итальянская Республика 2815 3
Германия - Берлин 570 2
Венера - планета Солнечной системы 253 2
Арктика 327 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 836 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1014 2
США - Торонто 199 2
Испания - Королевство 2511 2
Россия - ПФО - Самарская область 777 2
Египет - Арабская Республика 636 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 2
Нигерия - Федеративная Республика 232 2
Япония 7885 2
Луна 1155 1
Таиланд - Королевство 662 1
Северная Америка 2576 1
Китай - Пекин 814 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Казахстан - Республика 4119 1
Австралия - Австралийский Союз 2650 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 1
Солнечная система 2006 1
Китай - Тайвань 1551 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 76 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 6
CNews RND - R&D.CNews 2081 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 6
РАН - Российская академия наук 935 4
University of Toronto - Университет Торонто 89 2
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 10 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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