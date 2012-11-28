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Kaspersky Work Space Security
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 98
Kaspersky Work Space Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 150 9
|Усова Марина 5 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Касперский Евгений 221 1
|Иванов Сергей 175 1
|Виноградов Александр 18 1
|Смирнов Андрей 23 1
|Дмитриев Сергей 16 1
|Косолапов Артём 5 1
|Алексеев Константин 6 1
|Смирнов Олег 11 1
|Бунто Алексей 5 1
|Савушкин Александр 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771945, в очереди разбора - 675627.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771945, в очереди разбора - 675627.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru