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Kaspersky Work Space Security


28.11.2012 «ИнтерПочта» выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 4
15.10.2012 «Лаборатория Касперского» обеспечит защиту информационной сети ФАС России с помощью Kaspersky Work Space Security 2
30.08.2012 «Электрощит» защитился от ИБ-угроз с помощью Kaspersky Work Space Security 4
28.08.2012 Департамент управления имуществом Самары продлил 100 лицензий на Kaspersky Work Space Security 3
16.03.2012 Softline поставила в Министерство образования Пензенской области лицензии на Kaspersky Work Space Security 3
08.02.2012 «ТМК Инструмент» доверил защиту своей сети Kaspersky Work Space Security 5
03.02.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Work Space Security для «Татинвеcтгражданпроекта» 3
02.02.2012 ИТ-инфраструктура СамГТУ под защитой Kaspersky Work Space Security 3
20.01.2012 «Анкор» продлил лицензии на Kaspersky Work Space Security 2
21.11.2011 «Собинбанк» под защитой «Лаборатории Касперского» 3
09.06.2011 Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка 1
03.06.2011 BASF выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 1
13.05.2011 Банк «Кольцо Урала» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 2
07.04.2011 «Московский банк реконструкции и развития» под защитой Kaspersky Work Space Security 2
03.03.2011 Антимонопольный комитет Украины под защитой Kaspersky Work Space Security 4
13.01.2011 «Лаборатория Касперского» защитит данные вкладчиков «Русфинанс Банка» 4
23.12.2010 Госфинмониторинг Украины защитился от вирусов с помощью Kaspersky Work Space Security 4
22.10.2010 Системный оператор ЕЭС под защитой «Лаборатории Касперского» 6
12.10.2010 Kaspersky Work Space Security на страже ИБ «Интерпайпа» 2
14.09.2010 «Силовые машины» под защитой «Лаборатории Касперского» 4
07.04.2010 Kaspersky Work Space Security защитит сотрудников «Русславбанка» от ИТ-угроз 3
30.03.2010 «РЕСО-Гарантия» выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 2
17.03.2010 «Лаборатория Касперского» защитила метрополитен Тегерана от спама и вирусов 2
26.02.2010 «Лаборатория Касперского» будет защищать аэропорт «Кольцово» 1
04.02.2010 Украинский провайдер «Воля» выбрал Kaspersky Work Space Security 4
10.11.2009 Сибирский университет потребительской кооперации выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 2
10.09.2009 «Лаборатория Касперского» защитила «Аэрофлот-Дон» от вирусов и спама 4
31.07.2009 «Интерпайп» защитился от информационных угроз с помощью Kaspersky Work Space Security 3
28.01.2009 Softline продлила 1000 лицензий Kaspersky Work Space Security для «Топ-Книги» 6
12.11.2008 ПО в условиях кризиса: антивирусы в дамках 1
05.09.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области обновит антивирусное ПО 1
23.06.2008 НЭТА обеспечила ИБ завода «Бирюса» 2
15.05.2008 «Касперский» нанесёт рынку ответный удар 1
05.02.2008 «Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО 2
24.01.2008 «Лаборатория Касперского» встала на защиту Департамента образования Москвы 2

Публикаций - 35, упоминаний - 98

Kaspersky Work Space Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 30
Softline - Софтлайн 1482 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 427 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 273 1
Элвис-Плюс 69 1
Астрософт 34 1
Orange France Télécom 103 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Татнефть 114 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 1
Airbus Group 71 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Интер РАО ПАО 160 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Deutsche Bank 131 1
Русфинанс Банк 34 1
BASF 23 1
Силовые машины 32 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 129 3
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 3
Kaspersky Security Center - KCS 36 3
Kaspersky Security Network - KSN 84 2
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Kaspersky Internet Security 290 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Linux - Debian GNU 273 1
Samba 64 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 1
Apple macOS X 910 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 335 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 305 1
Symbian OS 782 1
Linux KDE Plasma 116 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Linux OS 4296 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Земков Сергей 150 9
Усова Марина 5 2
Щеголев Игорь 676 1
Евдокимов Андрей 54 1
Касперский Евгений 221 1
Иванов Сергей 175 1
Виноградов Александр 18 1
Смирнов Андрей 23 1
Дмитриев Сергей 16 1
Косолапов Артём 5 1
Алексеев Константин 6 1
Смирнов Олег 11 1
Бунто Алексей 5 1
Савушкин Александр 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 12
Россия - ПФО - Самара 1309 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 3
Закавказье 74 3
Молдавия - Республика Молдова 438 2
Восточная Европа 1701 2
Россия - ПФО - Казань 1529 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Украина 3431 2
Ближний Восток 1487 2
Африка 1508 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - Киров 250 1
Россия - Самарская область 569 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Ульяновская область 355 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Пензенская область 350 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Прибалтика - Балтия 607 1
Южная Америка 317 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Япония 2832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
Образование в России 352 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
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