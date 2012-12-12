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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Total Space Security
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 119
Kaspersky Total Space Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 150 21
|Касперский Евгений 220 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Иванов Сергей 175 1
|Новикова Елена 50 1
|Никитин Александр 11 1
|Полончук Андрей 3 1
|Ситников Владимир 2 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Гудзенко Дмитрий 3 1
|Венедиктова Мария 4 1
|Поляков Виктор 4 1
|Окулесский Василий 22 1
|Вениамин Левцов 32 1
|Соловьев Игорь 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru