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Kaspersky Total Space Security


12.12.2012 «Касперский» стал единственным поставщиком антивирусов для Олимпиады в Сочи 2
14.08.2012 «Первобанк» продлил лицензии на Kaspersky Total Space Security 4
04.04.2012 РЖД продлила лицензии на Kaspersky Total Space Security 3
28.03.2012 Москву пересадили на антивирусы «Касперского» 4
07.03.2012 Kaspersky Security для SharePoint Server сделает совместную работу безопаснее 1
14.02.2012 «Татнефть» выбрала защиту Kaspersky Total Space Security 5
02.02.2012 МГТС продлила лицензии на Kaspersky Total Space Security 4
05.09.2011 «РусГидро» под защитой «Лаборатории Касперского» 4
22.06.2011 Счетная палата РФ продлила лицензии на Kaspersky Total Space Security 4
12.05.2011 «Волжский трубный завод» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 3
11.05.2011 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под защитой Kaspersky Total Space Security 2
28.03.2011 Федеральная служба по тарифам под защитой Kaspersky Total Space Security 5
23.03.2011 Высший Арбитражный Суд продлил лицензии на Kaspersky Total Space Security 2
21.03.2011 «Банк Москвы» под защитой Kaspersky Total Space Security 4
16.03.2011 Корпоративная сеть ФНС России под защитой «Лаборатории Касперского» 3
24.02.2011 «Лаборатория Касперского» отвоевала РЖД у Trend Micro 1
24.02.2011 «Российские железные дороги» защитились от киберугроз с помощью Kaspersky Total Space Security 3
21.12.2010 Softline завершила поставку Kaspersky Total Space Security для «Завода Строймаш» 4
20.12.2010 Аптеки «Ригла» под защитой «Лаборатории Касперского» 4
23.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила «Антивирус Касперского 8.0» для Microsoft ISA Server и Forefront TMG Standard Edition 1
13.07.2010 «МРСК Центра» закупила лицензии Kaspersky Total Space Security 5
08.07.2010 Центр компьютерного обучения «Специалист» под защитой «Лаборатории Касперского» 4
24.06.2010 «Почта России» защитилась от вирусов и хакерских атак с помощью Kaspersky Total Space Security 4
21.04.2010 «Лаборатория Касперского» защитила от ИТ-угроз филиал РЖД 3
06.11.2009 «Лаборатория Касперского» защитила корпоративную сеть «ВолгаТелекома» 4
26.10.2009 ФТС России защитилась от интернет-угроз с помощью Kaspersky Total Space Security 5
31.07.2009 Softaks поставил ПО «Лаборатории Касперского» для Сызранского НПЗ 2
19.06.2009 Краснодарский филиал ЮТК выбрал Kaspersky Total Space Security 3
09.04.2009 «Компьютер-центр «Кей» защитился от угроз с помощью Kaspersky Total Space Security 3
04.03.2009 «Белый Ветер Цифровой» под защитой «Лаборатории Касперского» 3
24.02.2009 «Лаборатория Касперского» защитила от вирусов «Цифровой центр ИОН» 3
12.11.2008 ПО в условиях кризиса: антивирусы в дамках 1
08.09.2008 Kaspersky Total Space Security защитил «Уралсвязьинформ» от вирусов и спама 2
12.08.2008 Налоговики: Nod32 не ловит вирусы 2
11.08.2008 IBS поставит решение «Лаборатории Касперского» для ФНС России 3
10.07.2008 «Тюменская энергосбытовая компания» закупила лицензии Kaspersky Total Space Security 5
10.04.2008 «Лаборатория Касперского» и ЮТК объявили о сотрудничестве 1
16.01.2008 Таможенная служба России выбрала Kaspersky Total Space Security 3

Публикаций - 38, упоминаний - 119

Kaspersky Total Space Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 32
Информзащита 425 3
Trend Micro 349 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Leta Group 204 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 1
Белый Ветер Цифровой 120 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 183 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 1
Orange France Télécom 102 1
Вебзавод 12 1
ВолгаТелеком 224 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 54 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
АйТи 754 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Инфосистемы Джет 677 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
ESET 991 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 4
Почта России ПАО 1580 2
Татнефть 114 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РусГидро ПАО 129 1
Газпром нефть 382 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Airbus Group 71 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Deutsche Bank 131 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Счётная палата РФ 462 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 217 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 64 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Symbian OS 782 1
Microsoft Windows 864 1
ICQ 502 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 997 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 121 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Земков Сергей 150 21
Касперский Евгений 220 2
Щеголев Игорь 676 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Иванов Сергей 175 1
Новикова Елена 50 1
Никитин Александр 11 1
Полончук Андрей 3 1
Ситников Владимир 2 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Гудзенко Дмитрий 3 1
Венедиктова Мария 4 1
Поляков Виктор 4 1
Окулесский Василий 22 1
Вениамин Левцов 32 1
Соловьев Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Закавказье 74 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Прибалтика - Балтия 606 2
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Ближний Восток 1486 1
Африка 1506 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Южная Америка 315 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Япония 2827 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Русский язык 1004 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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