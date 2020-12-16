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Edisoft
Эдисофт


16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group 3
07.10.2020 В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной 1
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот 1
10.04.2020 «Яндекс.Маршрутизация» и Edisoft запустили логистический сервис 2
24.12.2019 «ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России 4
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 2
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 1
15.06.2017 Edisoft представила сервис для онлайн-финансирования дебиторской задолженности 1
27.01.2017 Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб. 1
23.12.2016 Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI 2
14.11.2016 Edisoft обеспечивает электронный обмен данными между «Тандер» и поставщиками 2
08.11.2016 Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston 2
11.10.2016 Мобильное приложение EdiAgent получило новую систему отчётов и material-дизайн 1
07.10.2016 «Сити Финанс» будет развивать направление электронного факторинга с помощью FactorPlat 2
04.10.2016 Объём профинансированных поставок на FactorPlat за 3 квартал 2016 превысил 3,7 млрд руб. 1
30.08.2016 «Лидинг» присоединилась к факторинговой площадке FactorPlat 1
26.08.2016 Edisoft и «Алоль» обеспечат взаимную интеграцию своих ИТ-решений 2
20.07.2016 Edisoft переводит поставщиков сети «Зельгрос» на электронные счета-фактуры 1
18.07.2016 Edisoft готовит свою систему к работе в качестве оператора фискальных данных 1
13.07.2016 «Максидом» начал массовый перевод поставщиков на электронный документооборот 1
29.06.2016 Edisoft подключает поставщиков «Ашана» к обмену электронными счетами-фактурами и накладными 1
14.06.2016 X5 Retail Group и Edisoft запустили платформу для электронного факторинга 2
08.06.2016 Поставщики «Ленты» переходят на электронные счета-фактуры с помощью Edisoft 1
10.05.2016 Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний» 1
22.03.2016 «Детский мир» автоматизировал электронный документооборот через интеграционную платформу LinkServer 2
11.02.2016 Dana Group автоматизировал работу торговых представителей с помощью EdiAgent 1
13.01.2016 Банк «ФК Открытие» будет финансировать факторинговые сделки через площадку FactorPlat 2
21.12.2015 Edisoft начал массовое подключение к EDI поставщиков сети «Леруа Мерлен» 2
05.11.2015 SimpleFinance подключился к электронной факторинговой площадке FactorPlat 1
03.11.2015 Edisoft выпустил масштабное обновление приложения для автоматизации работы торговых представителей 1
19.10.2015 Edisoft и «Корус Консалтинг СНГ» заключили соглашение о роуминге в отношении электронной площадки FactorPlat 1
29.09.2015 К электронной факторинговой площадке FactorPlat присоединился «Промсвязьфакторинг» 2
26.08.2015 «Дубненский хлебокомбинат» перешел на электронный документооборот Edisoft 2
21.08.2015 Расширен список поддерживаемых решением TerraLink xDE операторов ЭДО 1
12.08.2015 «Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft 1
10.08.2015 Edisoft сделал бесплатным обмен юридически значимыми электронными документами со своими клиентами 4
13.07.2015 Турецкий производитель FMCG-товаров автоматизировал работу в России вместе с Edisoft 1
29.06.2015 Поставщики сети «Улыбка радуги» смогут подключиться к EDI при помощи Edisoft 1
15.06.2015 Edisoft подтвердил статус доверенного оператора электронного документооборота 4
27.05.2015 Три дата-центра обеспечат безопасность обмена документами через Edisoft 3

Публикаций - 53, упоминаний - 90

Edisoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 4
Documentolog - Документолог 6 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Cisco Systems 2056 1
Yandex - Яндекс 4103 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Abbyy 797 1
Oracle Corporation 3363 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
3779 1
АФК Система ПАО 998 1
Columbus - Колумбус 125 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
ВТБ Факторинг 22 3
Сбербанк Факторинг 18 3
Открытие ФК 538 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
А101 Группа Компаний 30 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 7 1
Газпромбанк Факторинг - ГПБ Факторинг 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ММК-Информсервис 20 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Edisoft LinkServer 5 4
Edisoft EdiAgent 3 3
Edisoft CorePlat - EDI 2 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Google Android 10751 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
Doculite - Documentolog Lite 4 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
SAP FBT 1 1
Edisoft Dropcat 1 1
Docrobot EXite 22 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Канафин Байжан 4 2
Ананьев Денис 6 2
Цыганков Дмитрий 5 2
Якимишин Андрей 2 2
Омигов Антон 2 2
Шепшелева Валерия 2 2
Сивуха Дмитрий 3 2
Одинцова Оксана 2 2
Панин Денис 2 2
Басенко Алексей 1 1
Порубов Алексей 2 1
Яковлев Виталий 2 1
Новиков Федор 2 1
Рязанова Юлия 11 1
Шепелева Валерия 1 1
Квятковский Алексей 1 1
Никитин Андрей 26 1
Свидерский Евгений 7 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Украина 3398 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768767, в очереди разбора - 672451.
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