Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Edisoft
Эдисофт
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Публикаций - 53, упоминаний - 90
Edisoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3220 4
|Documentolog - Документолог 6 2
|Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
|Cisco Systems 2056 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Abbyy 797 1
|Oracle Corporation 3363 1
|МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
|1С 3779 1
|АФК Система ПАО 998 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
|Канафин Байжан 4 2
|Ананьев Денис 6 2
|Цыганков Дмитрий 5 2
|Якимишин Андрей 2 2
|Омигов Антон 2 2
|Шепшелева Валерия 2 2
|Сивуха Дмитрий 3 2
|Одинцова Оксана 2 2
|Панин Денис 2 2
|Басенко Алексей 1 1
|Порубов Алексей 2 1
|Яковлев Виталий 2 1
|Новиков Федор 2 1
|Рязанова Юлия 11 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Квятковский Алексей 1 1
|Никитин Андрей 26 1
|Свидерский Евгений 7 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
|Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768767, в очереди разбора - 672451.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768767, в очереди разбора - 672451.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru