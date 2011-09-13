Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48922
ИКТ 4865
Организации 3240
Ведомства 1153
Ассоциации 339
Технологии 2080
Системы 11296
Персоны 15681
Местоположение 1001
Статьи 677
Пресса 514
ИАА 414
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 645
Мероприятия 574

Dealine
Дилайн



13.09.2011 Depo строит «русский IBM» 1
28.04.2011 Александр Красин возглавил представительство Symantec на Украине 1
23.06.2008 В 3Com новые назначения 1
20.06.2008 В 3Com новые назначения 1
31.10.2007 В 3Com Россия назначен директор отдела дистрибуции 1
09.10.2007 В «Евросети» назначен вице-президент по маркетингу и рекламе 1
13.04.2007 Powercom подвел итоги года 1
25.01.2007 Российские ПК: DEPO захватит треть рынка 1
29.06.2006 Lenovo объявила о новых назначениях 3
26.07.2005 Опубликован рейтинг ИТ-дистрибьюторов в сообщениях СМИ 1
10.11.2004 Продажи ИБП Liebert увеличились на 35% 1
09.11.2004 Андрей Маркин: Альтернатив ИБП пока нет 1
01.11.2004 Verysell замахнулся на европейские инвестиции 1
28.07.2004 Российское представительство OKI сменило руководство 1
20.04.2004 "Дилайн" открывает новый дистрибьюторский центр 2
31.03.2004 Некоторые итоги года и новые партнеры Epson в России 1
27.11.2003 В «НР Россия» новый гендиректор 1
24.11.2003 ИТ-гиганты научат малый бизнес тратить деньги 1
12.11.2003 В "Дилайне" создан новый департамент 2
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1
21.10.2003 "Дилайн" завершил реорганизацию и объявил финансовые результаты 3 квартала 3
06.08.2003 DVM-Group: продажи ЖК-мониторов Philips растут вдвое быстрее, чем продажи CRT-мониторов 1
04.08.2003 "Инлайн" завершил кадровые перестановки 1
25.07.2003 "Дилайн" представил новую рабочую станцию 1
25.07.2003 Depo Storm 1150N5S - новый сервер на базе Intel Pentium 4 2
10.07.2003 Powercom расширяет свое присутствие в России 2
29.05.2003 HP + Compaq: подробности слияния в России 1
22.05.2003 Depo Race 465 и R-Style Carbon Ai 520 – еще две новинки на базе чипсета Intel 865PE 1
11.12.2002 Расширилась линейка продукции Depo 1
09.10.2002 В России появился новый компьютерный брэнд 4
03.10.2002 ViewSonic всерьез берется за российский рынок 1
27.06.2002 "Дилайн" получил право на торговлю техникой Compaq 1
11.04.2002 Подведены итоги программы "Дни Philips в Дилайн" 1
05.03.2002 Михаил Краснов, Verysell: "Через 5 лет российский IT-рынок может вырасти в 10 раз" 1
08.02.2002 "Эксимер ДМ" подвел итоги года 1
01.02.2002 "Дилайн" стал официальным партнером Philips 1
01.02.2002 Philips подписал партнерское соглашение с "Дилайн" 1
29.01.2002 Рекламный рынок Рунета консолидируется 1
27.08.2001 Центр Электронного Бизнеса "Дилайн" вышел на рынок КПК 2
24.08.2001 U.S.Robotics представила в России локализованную версию нового модема Courier V.Everything 56K Corporate Modem 1

Публикаций - 64, упоминаний - 89

Dealine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Compaq 1792 13
Intel Corporation 10398 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 10
Marvel - Марвел КТ 107 9
HP - Hewlett-Packard 3334 8
HP 3Com 642 8
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 258 7
Microsoft Corporation 20359 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 418 6
HP Inc. 4856 5
Xerox 1005 5
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 5
RRC 131 5
IBM 8299 5
OKI 135 5
Viewsonic 277 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 5
Merlion - Мерлион 334 4
Seiko Epson Corporation 755 4
Ланит ГК 1481 4
Крок 1525 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 4
Philips 1573 4
Luxoft - Люксофт 259 3
АйТи 1058 3
Nokia Alcatel-Lucent 1373 3
Powercom - Пауэрком 55 3
Landata - Ландата 62 3
Toshiba Corporation 2556 3
Optima - Оптима - OXS 182 3
Lenovo Group 1877 3
Verysell - Верисел 272 3
Oracle - Sun Microsystems 2063 3
Samsung Electronics 8414 3
OLDI - ОЛДИ 9 2
КАМИ 12 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 2
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 10 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 2
Ergodata - Эргодата 40 2
Белый Ветер 201 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 775 3
McDonald’s - Макдоналдс 176 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1502 2
Евросеть 1312 2
Техносила 218 2
Евросеть Техмаркет 70 2
Hyundai Motor 248 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 1
Procter&Gamble - P&G 189 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 19 1
UFG Private Equity 26 1
McCann Erickson 9 1
Daewoo 65 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 477 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 3
DDR - Double data rate 1958 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 2
DVD видеокамера 75 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 217 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 64 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 84 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 837 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 63 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 91 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 184 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 546 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 556 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 420 1
Сервер - Серверные платформы 291 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 80 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 181 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 163 1
Gigabit Ethernet 802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 462 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 5
HPE ProLiant - Серия серверов 231 3
Microsoft Windows XP 2173 2
Intel Celeron - Серия процессоров 879 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 2
Intel Evo 41 2
Microsoft Windows 2000 939 2
HP Compaq iPaq 172 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1049 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
Intel Itanium 573 1
DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 1
DEPO Computers - DEPO Storm 24 1
Nikon F - серия малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов 11 1
Intel PRO - серия адаптеров 75 1
Эскин Сергей 30 5
Макарочкина Наталия 8 2
Славченко Ярослав 2 2
Баринов Александр 29 1
Королев Андрей 10 1
Шелобков Алексей 13 1
Краснов Михаил 66 1
Шибанов Владимир 32 1
Богданов Владимир 11 1
Примаков Евгений 7 1
Черников Алексей 24 1
Бойко Максим 4 1
Солонин Виталий 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 5
Украина 5174 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 2
Греция - Греческая Республика 539 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 834 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 2
Ближний Восток 2316 2
Африка - Африканский регион 2326 2
Прибалтика - Балтия 1177 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 2
Европа Восточная 2698 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 2
Европа 6508 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1373 2
Беларусь - Белоруссия 2952 2
США - Калифорния 2309 1
Азия - Азиатский регион 2886 1
Грузия 981 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 1
Болгария - Республика 485 1
Малайзия 655 1
Финляндия - Хельсинки 219 1
Латвия - Латвийская Республика 609 1
Казахстан - Республика 3768 1
Великобритания - Шотландия 154 1
Сербия - Республика 188 1
Молдавия - Республика Молдова 619 1
Украина - Киев 863 1
США - Иллинойс 166 1
СССР - Ленинград 99 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 177 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 960 1
Сингапур - Республика 1418 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 361 1
МПС - Международные платежные системы 91 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 1
IDC - International Data Corporation 4414 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 601 1
Медиалогия 43 1
ITResearch 92 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 879 3
Сириус - Образовательный центр 102 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 33 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021