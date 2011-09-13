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Dealine
Дилайн
Dealine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эскин Сергей 30 5
|Макарочкина Наталия 8 2
|Славченко Ярослав 2 2
|Баринов Александр 29 1
|Королев Андрей 10 1
|Шелобков Алексей 13 1
|Краснов Михаил 66 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Богданов Владимир 11 1
|Примаков Евгений 7 1
|Черников Алексей 24 1
|Бойко Максим 4 1
|Солонин Виталий 82 1
|IDC - International Data Corporation 4414 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 601 1
|Медиалогия 43 1
|ITResearch 92 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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