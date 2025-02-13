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НИИ СОКБ SafeMobile UEM

НИИ СОКБ SafeMobile UEM

UEM-платформа SafeMobile соответствует всем российским стандартам и требованиям, включая ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций», и сертифицирована ФСТЭК России. Мультиплатформа включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

 

 

"Особенности национального управления оконечными устройствами" Евгений Жилин, Руководитель пресейл, SafeMobile (НИИ СОКБ Центр разработки), данные 2023 года


13.02.2025 Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана 2
19.01.2024 Вышел новый релиз UEM SafeMobile 8.2 3
25.07.2023 ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe 1
14.06.2023 «Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile 2
07.02.2023 Softline помогла ГБУ «Мосгоргеотрест» организовать управление корпоративными устройствами 1
22.12.2022 «Россия» внедряет отечественную платформу управления мобильными устройствами 2
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 3
07.07.2022 Merlion стала дистрибьютором UEM Safemobile 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

НИИ СОКБ SafeMobile UEM и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 50 4
Softline - Софтлайн 2839 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 1
Merlion - Мерлион 808 1
MobileIron 24 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 44 7
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5282 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 299 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 385 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 1
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НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection 58 1
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