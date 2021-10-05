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Simetra
А+С Транспроект


05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 2
27.09.2021 Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами 1
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
21.06.2021 Simetra поможет улучшить транспортное планирование в Ереване 2
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем 3
23.04.2021 Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования 2
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 4
01.03.2021 Simetra разработала транспортную модель для Якутии 1
04.02.2021 Simetra разработает транспортный мастер-план Самарканда 2
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 1
02.02.2021 Simetra поставила ВШЭ инновационное транспортное ПО 3
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 9
26.10.2020 Simetra поможет СибАДИ готовить транспортных инженеров 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 2
09.10.2020 Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге 4
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве 6
28.09.2020 Simetra обеспечила НИПИГАЗ технологиями для транспортного моделирования 2
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
03.08.2020 На улицах Челябинска заработали системы на базе искусственного интеллекта 1
14.07.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 3
26.06.2020 Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска 2
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 3
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования 2
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 4
06.04.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 2
17.03.2020 Simetra помогает Ростову-на-Дону развивать интеллектуальную транспортную систему 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 2
20.11.2019 «А+С транспроект» переименовался в Simetra 5
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования 2
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
31.07.2019 «А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах 6
23.07.2019 «А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования 1
03.07.2019 «А+С транспроект» начал развивать устойчивые решения для градостроительства 2
21.01.2019 «А+С транспроект» поможет моделировать транспортные потоки в Пермском крае 1
17.12.2018 «А+С Транспроект» поставила ПО для национальной транспортной модели России 3
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 7
22.11.2018 «Швабе» будет поставлять разработки для модернизации городов на международный рынок 2
19.10.2018 «А+С транспроект» разработала новую схему дорожного движения в Челябинске 1

Публикаций - 39, упоминаний - 99

Simetra упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

PTV Group 18 12
Yandex - Яндекс 4106 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
DHL Express 82 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
Строй Инвест Проект 2 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
World Bank Group - Всемирный банк 132 2
Правительство РФ 2209 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росинфокоминвест 39 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Администрация города Челябинска 1 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Администрация города Ростова-на-Дону 2 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 3 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
PTV Visum 20 14
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 7
PTV Vissim 14 4
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 4
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 2
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 2
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
Швецов Владимир 28 15
Беттгер Кристиан 11 8
Тихонов Константин 2 2
Ожгихин Иван 30 1
Одинцов Александр 2 1
Барковский Александр 1 1
Прохоров Андрей 6 1
Бобров Михаил 2 1
Вильчиков Владимир 1 1
Валдин Владимир 1 1
Мячин Валерий 1 1
Денисов Дмитрий 11 1
Парфенов Григорий 1 1
Меланко Анна 1 1
Титова Татьяна 1 1
Силкин Максим 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - Челябинск 781 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 3
Казахстан - Алматы 266 3
Узбекистан - Республика 828 2
Россия - Челябинская область 665 2
Россия - Краснодар 1043 2
Ближний Восток 1486 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Молдавия - Республика Молдова 436 2
Молдавия - Кишинев 10 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Уфа 650 1
Грузия - Тбилиси 48 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 1
Россия - Вологда 194 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Новгородская область 290 1
Россия - Оренбург 259 1
Узбекистан - Ташкент 107 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Россия - Псковская область 312 1
Россия - Республика Дагестан 267 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 188 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Калуга 302 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Россия - Красноярск 855 1
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Европа 3798 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 4
ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 4 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 1 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770699, в очереди разбора - 674381.
Создано именных указателей - 46354.
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