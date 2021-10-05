Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Simetra
А+С Транспроект
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 99
Simetra упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PTV Group 18 12
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Ростех Швабе Холдинг 150 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
|Швецов Владимир 28 15
|Беттгер Кристиан 11 8
|Тихонов Константин 2 2
|Ожгихин Иван 30 1
|Одинцов Александр 2 1
|Барковский Александр 1 1
|Прохоров Андрей 6 1
|Бобров Михаил 2 1
|Вильчиков Владимир 1 1
|Валдин Владимир 1 1
|Мячин Валерий 1 1
|Денисов Дмитрий 11 1
|Парфенов Григорий 1 1
|Меланко Анна 1 1
|Титова Татьяна 1 1
|Силкин Максим 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770699, в очереди разбора - 674381.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770699, в очереди разбора - 674381.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru