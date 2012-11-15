В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 4

RAD представил новое оборудование Carrier Ethernet на 10 GbE для интеллектуальной демаркации и агрегации трафика 1

RAD представила решение для транспорта трафика LTE 2

EXFO и RAD представили совместное решение для полного мониторинга сетей 1

RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор 1

RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами 1

Операторское решение RAD VoIP сертифицировано Минкомсвязи РФ 3

В Ciena назначен генеральный директор по России и СНГ 1

RAD представил решение для предоставления услуг Ethernet через низкоскоростные линии 2

В Rad Data Communications новый глава представительства 2

Ceragon и RAD представили продукт для передачи трафика в мобильных сетях 1

RAD объявила о планах в России 1

В RAD Data Communications новое назначение 1

RAD выпустил комплексное решение для внедрения услуг SHDSL 2

RAD объявила о трех крупных внедрениях в России 1

МТС установят решение для мониторинга сигнализации 1

RAD представила конвертеры для передачи Ethernet поверх SDH 1

RAD планирует начать производство в России 1

RAD выпустил новый мультиплексор для кампусных сетей 1

В Москве открылся демонстрационный зал оборудования RAD 1