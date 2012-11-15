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RAD Data Communications



15.11.2012 В систему wiSLA от Wellink интегрировано оборудование ETX компании RAD 4
29.06.2012 RAD представил новое оборудование Carrier Ethernet на 10 GbE для интеллектуальной демаркации и агрегации трафика 1
24.05.2012 RAD представила решение для транспорта трафика LTE 2
23.05.2012 EXFO и RAD представили совместное решение для полного мониторинга сетей 1
28.02.2012 Китайский производитель бюджетного телеком-оборудования открыл офис в России 1
21.12.2011 RAD Data Communications представила в России универсальное демаркационное устройство Carrier Ethernet ETX-203AX 2
10.05.2011 10 мая в Москве открылась международная выставка «Связь-Экспокомм-2011» 1
10.05.2011 Анетта Шапиро: Для нас кризисный период оказался удачным 1
14.09.2010 RAD выпускает новое устройство Carrier Ethernet для услуг EPL/EVPL Ethernet 2
07.09.2010 RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор 1
13.05.2010 «Датател» подпишет соглашение с RAD Data Communications о производстве оборудования под маркой DT 1
29.01.2010 RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами 1
24.09.2009 RAD предлагает Carrier Ethernet как альтернативу TDM/SDH на участке доступа 1
11.09.2009 RAD представила новое демаркационное устройство Ethernet - LA-210 2
30.07.2009 Модем RAD SHDSL.bis передаёт трафик E1 и Ethernet по 4-проводной линии 1
25.06.2009 Операторское решение RAD VoIP сертифицировано Минкомсвязи РФ 3
28.05.2009 Решения RAD позволяют подключать TETRA-оборудование разных поколений 2
18.02.2009 RAD представила шлюз для передачи 2G/3G/4G-трафика по транспортной сети 2
26.06.2008 Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus 2
16.06.2008 В Ciena назначен генеральный директор по России и СНГ 1
06.06.2008 RAD представил решение для предоставления услуг Ethernet через низкоскоростные линии 2
19.03.2008 В Rad Data Communications новый глава представительства 2
08.02.2008 Ceragon и RAD представили продукт для передачи трафика в мобильных сетях 1
03.09.2007 Александр Пятаев: На техподдержке в России можно зарабатывать 1
17.08.2007 RAD Data Communications анонсировала новую VoIP-систему 1
03.08.2007 «Укртелеком» внедрил решение от RAD Data Communications 1
22.01.2007 Мировой объем продаж RAD в 2006 году вырос на 12% 1
26.09.2006 RAD объявила о планах в России 1
05.09.2006 В RAD Data Communications новое назначение 1
22.08.2006 RAD выпустил комплексное решение для внедрения услуг SHDSL 2
04.08.2006 RAD объявила о трех крупных внедрениях в России 1
21.02.2006 МТС установят решение для мониторинга сигнализации 1
29.04.2005 "Центральный Телеграф" модернизировал узел доступа 3
20.12.2004 RAD представила конвертеры для передачи Ethernet поверх SDH 1
03.11.2004 RAD планирует начать производство в России 1
21.10.2004 Shanghai Mobile инсталлировала мультиплексоры Megaplex-2100 для миграции на IP 1
07.10.2004 RAD представила мультиплексор Optimux-1551 2
19.07.2004 RAD выпустил новый мультиплексор для кампусных сетей 1
25.03.2004 В Москве открылся демонстрационный зал оборудования RAD 1
01.03.2004 Tele2 внедрил технологию Vmux для уплотнения голосового трафика 1

Публикаций - 63, упоминаний - 87

RAD Data Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4573 6
Diamond Communications 52 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 4
ЮНИ 52 4
Nortel Networks 1259 4
DXC Technology 20 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 3
Nokia Alcatel-Lucent 1373 2
ECI Telecom 67 2
Ciena 197 2
Ниеншанц 77 2
Ростелеком - Связьинвест 1652 2
IBM 8299 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 78 1
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 267 1
Radcom 8 1
Сател 56 1
Сибинтек 95 1
Airtel India 56 1
Netgear 227 1
Huawei 3040 1
Связь инжиниринг 15 1
СМАРТС Компания 491 1
Т8 НТЦ 59 1
Oracle - Sun Microsystems 2063 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Rohde & Schwarz - Роде и Шварц Рус 8 1
Wellink - Веллинк 17 1
Zelax - Зелакс 52 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2200 1
Samsung Electronics 8414 1
Tellabs 62 1
Aquarius - Аквариус 415 1
ZTE Corporation 616 1
Check Point Software Technologies 677 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 1
Центел - Центральный телеграф 315 1
АФК Система ПАО 1585 1
Газпром ПАО 711 2
РЖД - Российские железные дороги 1276 1
Почта России ПАО 1752 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 128 1
Интер РАО ПАО 246 1
Лукойл-Пермь 19 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 1
Президент Российской Федерации 1601 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1133 1
Правительство Москвы 789 1
МКС - Международная космическая станция 401 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 180 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 24
Carrier Ethernet 29 6
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 5
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 4
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 281 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4061 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 3
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 76 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 836 3
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 172 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 79 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 212 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 604 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 2
3G - Стандарт мобильной связи 4911 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 2
Gigabit Ethernet 802 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 2
ИТ-аутсорсинг 819 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 29 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 329 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 16 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
eGate 4 1
Linux OS 7015 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 66 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
IBM Tivoli 273 1
HPE OpenView 161 1
Карпов Илья 27 1
Новиков Сергей 36 1
Дубинин Александр 16 1
Борисов Сергей 18 1
Медведев Дмитрий 1479 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 4
Германия - Федеративная Республика 6787 4
Израиль 1293 4
Европа 6508 3
Индия - Республика 3441 2
Европа Восточная 2698 2
Северная Америка 2355 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
Франция - Французская Республика 4080 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1209 1
Таиланд - Бангкок 29 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 336 1
Китай - Пекин 669 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 293 1
Океания 58 1
Швейцария - Женева 245 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 694 1
Гана - Республика 55 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 1
СССР - Ленинград 99 1
Вьетнам - Ханой 23 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 8 1
Россия - Западная Сибирь 167 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 1
Германия - Бавария - Мюнхен 325 1
Латинская Америка 1294 1
Россия - ПФО - Самарская область 765 1
Турция - Турецкая республика 1315 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 1
Китай - Тайвань 1386 1
Бразилия - Федеративная Республика 1720 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 1
Австралия - Австралийский Союз 2042 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 1
Россия - ПФО - Казань 1832 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 286 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 386 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 3
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
Cellular News 218 1
IHS Infonetics Research 86 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
РАН - Российская академия наук 588 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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