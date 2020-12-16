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R-Style Softlab
RS-DataHouse
RSDH


16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse 13
17.12.2019 Hamkorbank автоматизирует подготовку управленческой отчетности и финансовое планирование с помощью решений R-Style Softlab 3
16.08.2018 R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel 4
15.09.2017 R-Style Softlab выпустила новую версию ИАС RS-DataHouse 5
18.05.2017 Решения R-Style Softlab для автоматизации банковской деятельности включены в Реестр российского ПО 1
31.01.2017 R-Style Softlab внедрила в Нефтепромбанке хранилище данных и систему управленческой отчетности 1
09.12.2016 «МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных 1
14.09.2016 «Почта Банк» автоматизировал подготовку и выпуск регуляторной отчетности 2
05.07.2016 R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке 4
29.03.2016 R-Style Softlab обновила приложение «RSDH: Управленческая отчетность» 1
13.10.2015 R-Style Softlab построила хранилище данных для «Оптима Банка» 2
04.08.2015 R-Style Softlab автоматизирует формирование отчетности в «Белагропромбанке» 1
14.05.2015 R-Style Softlab внедрила MDM-систему в «Евразийском банке» 1
23.04.2015 Выручка R-Style Softlab увеличилась в 2014 г. на 27,6% 1
14.04.2015 R-Style Softlab объединила 78 филиалов «Россельхозбанка» в единое информационное пространство 5
12.02.2015 R-Style Softlab автоматизирует подготовку регламентной отчетности в «Лето Банке» 1
02.02.2015 R-Style Softlab внедрила RS-DataHouse в «Банке ВТБ (Армения)» 4
15.10.2014 «Белвнешэкономбанк» автоматизировал построение отчетности по МСФО с помощью R-Style Softlab 1
24.06.2014 R-Style Softlab увеличила выручку на 10% 1
03.06.2014 RS-DataHouse протестирован на ПАК Oracle Exadata Database Machine 4
23.12.2013 «Номос-Банк» построил хранилище на базе RS-DataHouse 3
21.08.2013 Выручка R-Style Softlab в первом полугодии выросла на 30% 1
12.03.2013 R-Style Softlab в 2012 г. увеличила выручку на 20% 1
09.11.2012 «Белгазпромбанк» построил хранилище клиентских данных на основе ИАС RS-DataHouse 2
08.11.2012 «Интерпромбанк» внедрил систему оценки кредитоспособности 2
30.10.2012 Белорусский «Альфа-Банк» автоматизировал оценку кредитоспособности 1
15.10.2012 «Хамкорбанк» строит корпоративное хранилище на базе RS-DataHouse 1
07.09.2012 «Россельхозбанк» подвел итоги своей деятельности в области ИТ за второй квартал 1
29.08.2012 «ЮниКредит Банк» автоматизировал все ключевые направления бизнеса с помощью R-Style Softlab 1
21.05.2012 «Белвнешэкономбанк» автоматизирует подготовку отчетности по МСФО с помощью R-Style Softlab 1
03.02.2012 В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга» 2
27.10.2011 R-Style Softlab строит хранилище данных «Росэксимбанке» 1
26.10.2011 R-Style Softlab приступила к строительству хранилища данных в «Номос-Банке» 2
31.08.2011 R-Style Softlab автоматизирует бюджетирование и подготовку отчетности по МСФО в «Банке БЦК-Москва» 3
10.03.2011 R-Style Softlab увеличила выручку в 2010 г. на 15% 1
14.02.2011 В «Хамкорбанке» завершен проект внедрения модулей RS-Retail и RS-Loans 1
02.02.2011 R-Style Softlab визуализировала отчетность в «Северном банке Сбербанка» 2
21.12.2009 «Жилстройсбербанк Казахстана» внедряет бюджетирование на базе решения R-Style Softlab 1
23.06.2009 Юрий Отрашевский: Кризис дает возможность показать весь свой потенциал в борьбе за выживание 1
22.06.2009 «Липецккомбанк» будет готовить отчетность по МСФО в системе R-Style Softlab 1

Публикаций - 42, упоминаний - 88

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 17
SAP SE 3228 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
IBM 3575 1
Почта Банк 289 2
Открытие ФК 538 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
МДМ Банк 150 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Глобэкс банк 28 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
Microsoft Excel 440 4
R-Style Softlab - InterBank 94 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
IBM Cognos BI 144 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Кветкина Юлия 16 3
Прохоровский Алексей 1 1
Чухланцев Александр 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Казахстан - Республика 2661 6
Беларусь - Белоруссия 2104 5
Узбекистан - Республика 828 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Украина 3417 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770589, в очереди разбора - 674271.
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