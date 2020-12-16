Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
RS-DataHouse
RSDH
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Публикаций - 42, упоминаний - 88
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 17
|SAP SE 3228 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|IBM 3575 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
|OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770589, в очереди разбора - 674271.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770589, в очереди разбора - 674271.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru