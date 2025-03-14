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МТС Стрим Stream МТС Маркетолог МТС ADS МТС DSP МТС Demand Side Platform Trading Desk

МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk

Команда рекламного бизнеса МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов — рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог, а также технологическая платформа МТС Ads, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В основе МТС Ads — собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola, DSP-платформа и технологии компании Segmento.


14.03.2025 Компания-разработчик getads планирует увеличить выручку в 5-6 раз и выйти на IPO 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 1
19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
17.12.2024 «МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы 1
14.10.2024 «Иви» и «МТС Ads Premium Video» объявили о стратегическом сотрудничестве 1
30.09.2024 «МТС Ads» и X5 Group добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads 1
20.09.2024 Okkam и «МТС Ads» запустили сервис медиапланирования Samba 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
10.07.2024 Пользователи «МТС Ads» смогут открыть дополнительный евровый рекламный кабинет для продвижения 2
03.04.2024 МТС запустила собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads 2
27.03.2024 На платформе «МТС Маркетолог» теперь можно запустить рекламу в Telegram на абонентов других операторов России 1
21.03.2024 Казанцы стали первыми в рейтинге пользователей Telegram 1
20.03.2024 Нижегородцы вошли в топ-10 жителей российских городов по использованию Telegram 1
14.03.2024 Челябинск вошел в топ-10 городов России по использованию Telegram 1
14.03.2024 Жители Якутии стали вторыми в России по проникновению Telegram 1
14.03.2024 Петербург вошел в топ-3 российских регионов по использованию Telegram 1
14.03.2024 Пермь вошла в топ-10 городов по числу пользователей Telegram 1
13.03.2024 Больше половины кировчан постоянно пользуются Telegram 1
12.03.2024 Аналитика МТС: ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек 1
07.03.2024 Аналитика МТС RED: перед 8 марта число фишинговых атак выросло на 27% 1
06.03.2024 Аналитика «МТС RED»: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27% 1
07.07.2023 МТС запустила технологию на базе ИИ для автоматического управления рекламными кампаниями 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 1
11.01.2017 В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

МТС Стрим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12884 23
Telegram Group 2056 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 3
Yandex - Яндекс 7485 2
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
Google LLC 11860 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
Criteo - Критео 16 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 88 1
МТС Future Crew - Центр инноваций 17 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 29 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1379 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 895 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 2
О2О Холдинг 56 1
RTB House 4 1
Unilever - Юнилевер Русь 156 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 30 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Chery Group - Jaecoo 9 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 868 1
Okkam - Амнет - Дэфт 7 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4794 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13994 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 13
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7750 11
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 334 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21406 10
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7169 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11279 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5348 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2546 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2938 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4319 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6884 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10618 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 2
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1473 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2263 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8543 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1958 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 293 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 245 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12777 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 294 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 2
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Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 631 2
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
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LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1638 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2773 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6456 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2286 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2975 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 260 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1909 1
Forbes - Форбс 840 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 118 1
Международный женский день - 8 марта 350 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 121 2
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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