МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk

Команда рекламного бизнеса МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов — рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог, а также технологическая платформа МТС Ads, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В основе МТС Ads — собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola, DSP-платформа и технологии компании Segmento.