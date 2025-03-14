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МТС Стрим Stream МТС Маркетолог МТС ADS МТС DSP МТС Demand Side Platform Trading Desk
Команда рекламного бизнеса МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов — рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог, а также технологическая платформа МТС Ads, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В основе МТС Ads — собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola, DSP-платформа и технологии компании Segmento.
МТС Стрим и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4824 2
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
|Мельникова Елена 10 3
|Фоминов Никита 4 2
|Худолей Александр 6 1
|Мельниченко Ольга 1 1
|Рыженко Антон 1 1
|Судариков Валентин 1 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Пащенко Валерий 1 1
|Пейсахзон Яков 25 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1909 1
|Forbes - Форбс 840 1
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