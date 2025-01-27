libvirt
libvirt и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Linux Foundation 186 1
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Microsoft Research 139 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
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