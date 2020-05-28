Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
USB хост
Публикаций - 66, упоминаний - 98
USB хост упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 195 5
|Техносила 218 4
|Carl Zeiss 252 3
|X5 Group 613 1
|ivi - Онлайн-кинотеатр 168 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 108 1
|Lego 99 1
|UMA - United Music Agency 30 1
|Nike 133 1
|Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 46 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
|Dixis - Диксис 339 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 9
|Ксенин Алекс 310 8
|Минасян Карине 92 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 750 1
|Попов Алексей 328 1
|Коновалов Андрей 7 1
|Воробьев Михаил 47 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 12
|ZDnet 548 1
|École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru