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USB хост



28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд 1
20.12.2016 Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон 1
13.03.2015 Самые интересные роботы-игрушки современности 1
25.03.2014 Обзор Huawei Honor 3: самый обычный смартфон в мире 1
09.01.2014 Обзор бизнес-планшета Toshiba Excite Pure: деловой подход 1
27.12.2013 Обзор продвинутого планшета 3Q QS1023H: качество - в массы! 2
10.12.2013 Готовимся к сюрпризам. Сравнительный тест трех лучших бюджетных планшетов: 3Q vs Perfeo vs Explay 1
28.08.2013 Обзор огромного смартфона Samsung Galaxy Mega 6.3”: размер имеет значение 1
20.08.2013 Обзор планшета effire CityNight C8: восемь дюймов разумной экономии 4
15.08.2013 Senkatel Smartbook 6: обзор цветного ридера с сервисом ЛитРес 1
15.07.2013 Планшеты IconBIT: обзор моделей NetTAB Thor Quad FHD и Space Quad HD 1
27.06.2013 Обзор Acer Smart Display DA220HQL: 22-дюймовый планшет или моноблок на Android? 1
18.04.2013 Обзор планшета Point of View ONYX 527 Navi tablet: все включено 4
12.02.2013 Обзор планшета WEXLER.TAB 7t с модулем 3G: с лица воду не пить 1
25.12.2012 Тест Prology Latitude T-720T: качественный букридер с поддержкой USB Host 2
31.10.2012 Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день 2
26.05.2012 Rolsen RTB Joy: максимум возможностей за минимум цены 1
11.04.2012 Первый взгляд на флагман ZTE Era: правильный Китай 1
26.03.2012 Лучшие смартфоны весны: выбор ZOOM 1
15.02.2012 Первый взгляд на Samsung Galaxy Tab 2: имя решает все 1
03.02.2012 Обзор Acer Iconia Tab A200: реинкарнация самого успешного планшета на рынке 1
26.12.2011 Первый взгляд на планшет Acer Iconia Tab A200: подарок на рождество 1
25.10.2011 Android 4 Ice Cream Sandwich: первый взгляд в будущее 1
30.08.2011 3Q представила мультимедийный плеер F260HW 1
10.06.2011 Dell показала планшет Streak Pro 10 в Китае 1
10.05.2011 Samsung представила навигатор-планшет 1
13.12.2010 Тест-дуэль: Apple iPad против Samsung Galaxy Tab 1
07.12.2010 Выбор ZOOM: лучшие сенсорные коммуникаторы 2010 года 1
28.07.2010 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы осени 2010 1
06.05.2010 Nokia N8: первый взгляд на новый Symbian-флагман 2
25.03.2010 Новый цифровой ридер от PocketBook на российском рынке 1
26.02.2009 Медиаплеер BBK PopcornTV: первый тест в России 1
05.12.2008 Выбор Zoom: сетевые медиаплееры на жестких дисках 1
28.07.2008 UMPC. Меняем Windows на Linux 1
17.03.2008 TViX HD 5100 – HD-источник для вашего дома 1
04.12.2007 Лучшие фотонакопители 2
28.11.2007 Осенние хиты продаж: плееры 1
27.11.2007 Коммуникаторы: хиты продаж октября 1
24.10.2007 Коммуникаторы: хиты продаж сентября 1
19.10.2007 Плееры: хиты продаж в сентябре 1

Публикаций - 66, упоминаний - 98

USB хост упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8339 21
HTC Corporation 1301 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 874 12
Acer Group 2033 11
HP Inc. 4698 10
Microsoft Corporation 19456 10
Apple Inc - Эппл Рус 9409 10
Google LLC 8944 9
E-Ten Information Systems 111 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1640 9
Intel Corporation 9627 8
Sony 4965 5
Nvidia Corp 2797 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 706 5
Twitter 2209 5
Nokia Corporation 4944 5
Yandex - Яндекс 4428 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8314 4
Dell EMC 4184 4
iriver 133 4
Qualcomm Technologies 1453 3
Huawei 3015 3
Meta - Facebook 3968 3
Seagate Technology 553 2
Canyon 20 2
Gigabyte Technology 299 2
Navitel - Навител Навигатор 256 2
Paragon Software Group - PSG 311 2
RuTube - видеохостинг 131 2
NeXus 213 2
NXP Freescale Semiconductor 134 2
HP - Hewlett-Packard 2966 2
Yahoo! 3338 2
BBK Electronics 223 2
PocketBook International 63 2
TI - Texas Instruments Incorporated 690 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2148 2
Philips 1538 2
Western Digital Corporation - WDC 408 2
Sony Ericsson 975 2
Белый Ветер 195 5
Техносила 218 4
Carl Zeiss 252 3
X5 Group 613 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 108 1
Lego 99 1
UMA - United Music Agency 30 1
Nike 133 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 46 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
Dixis - Диксис 339 1
Президент Российской Федерации 1593 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9209 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 39
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8276 39
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 38
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 475 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9705 17
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2649 16
3G - Стандарт мобильной связи 4783 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2710 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1449 11
WMA - Windows Media Audio 874 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2829 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2910 10
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1137 9
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 551 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 592 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 618 8
USB OTG - On-The-Go 105 8
WAV - Waveform Audio File Format 414 7
QWERTY-клавиатура 274 7
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 176 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 706 6
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 246 6
DLNA - Digital Living Network Alliance 377 6
AVI - Audio Video Interleave 364 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 726 6
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 182 6
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 217 6
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 216 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 211 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1294 5
DivX - видеокодек 333 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1850 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2439 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 881 4
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 228 4
Google Android 10802 25
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 856 20
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1908 18
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 220 11
Google Play - Google Store - Android Market 2524 9
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 8
Microsoft Windows 10 9598 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 7
HP Compaq iPaq 169 7
Microsoft Skype 1747 7
Apple iOS 5786 6
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 393 6
Linux OS 6728 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1170 5
Nvidia GeForce GTX 2837 5
Apple iPod 1197 4
Google YouTube - Видеохостинг 2060 4
Fujitsu Pocket LOOX 15 4
Samsung Galaxy Note 560 4
Apple iPad 3268 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 458 4
DViCO TViX - серия медиаплееров 32 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 3
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 183 3
Symbian OS 1204 3
VK - Mail.ru Одноклассники 943 3
DViCO TViX-HD - сетевой медиаплеер 20 3
Samsung Galaxy Nexus 73 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 318 3
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Nokia N - серия 254 3
Apple iPhone 4 700 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 215 3
JavaScript - Язык программирования 852 2
Microsoft Windows Media Player 421 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 2
Ксенин Алекс 310 8
Минасян Карине 92 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 750 1
Попов Алексей 328 1
Коновалов Андрей 7 1
Воробьев Михаил 47 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Россия - Российская федерация - РФ 75826 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9253 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 2
Япония 6551 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10925 2
Нигерия - Федеративная Республика 197 1
Беларусь - Минск 483 1
США - Калифорния - Купертино 237 1
Украина 5122 1
Китай - Тайвань 1325 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1129 1
Германия - Федеративная Республика 6621 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1195 1
Канада 2251 1
Австралия - Австралийский Союз 1990 1
Америка 884 1
Южная Корея - Республика 2808 1
Европа 6360 1
Русский язык 1385 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 269 1
Дед Мороз 128 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 12
ZDnet 548 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 29 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 592 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
CeBIT 365 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
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