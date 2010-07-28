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SiRF Star
чипсет для GPS-приёмников



28.07.10 «Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном» 1
27.03.10 Pocket Navigator PN-K70 Видеорегистратор: GPS, телефон и "черный ящик" для авто 1
22.01.10 Модельный ряд GPS-приемников Digma пополнился новым проводным приемником Digma M1 1
26.11.09 «Вобис Компьютер» привезла в Россию автонавигаторы Navigon 1
20.05.09 Коммуникатор HTC Touch Cruise 2009. Лучшая навигация среднего класса. 1
16.03.09 Двухсторонний коммуникатор Acer DX650: первый тест в России 1
19.08.08 Бюджетный коммуникатор Glofiish X610 – на российском рынке 1
09.07.08 Летний сезон: хиты продаж коммуникаторов 1
24.04.08 Коммуникаторы: хиты продаж марта 1
25.03.08 Коммуникаторы: хиты продаж февраля 2
14.03.08 Новинки коммуникаторов – весенний переполох 1
05.03.08 Новый GPS-коммуникатор Mitac Mio A702 со словарем «СловоЕд» 1
22.02.08 КПК Acer Ferrari Racing: первый тест в России 1
14.02.08 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
21.01.08 Коммуникатор E-TEN glofiish X600 – элита «бюджетников» 1
18.01.08 MWg представляет новые коммуникаторы с GPS 1
17.01.08 Glofiish DX900: первый Windows-коммуникатор с двумя SIM-картами 1
25.12.07 Коммуникаторы: новогодние хиты продаж 1
20.12.07 Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350 1
14.12.07 Новинки коммуникаторов: предновогоднее настроение 1
04.12.07 Коммуникаторы: важные аксессуары 1
27.11.07 Коммуникаторы: хиты продаж октября 2
16.11.07 Glofiish M800: выдвижная клавиатура, VGA-экран 1
15.11.07 Новинки коммуникаторов – рывок в будущее 2
06.11.07 Glofiish X600: бюджетный вариант старшего брата 1
24.10.07 Коммуникаторы: хиты продаж сентября 1
03.10.07 Защищенный коммуникатор Motorola MC70 оснастили GPS 1
01.10.07 Giga-byte представляет в России коммуникатор GSmart i350 1
26.09.07 Коммуникатор E-TEN Glofiish X800 вышел в продажу 1
12.09.07 PDA-новинки — затишье перед бурей 1
13.08.07 Коммуникаторы: последние новинки 1
09.07.07 Коммуникатор GSmart i300 – компактен и универсален 1
06.07.07 Новинки PDA – нет предела совершенству 1
03.07.07 E-TEN glofiish X500+: коммуникатор-монстр с VGA-экраном 1
28.06.07 Последние тенденции рынка КПК: новинки 2
14.05.07 Апрельские новинки рынка КПК 1
20.04.07 КПК – первые новинки 2007 года 2
29.03.07 GPS-коммуникатор E-Ten Glofiish X500 – «гвоздь сезона» 1
27.02.07 Хиты продаж КПК: январские лидеры 2
01.02.07 Дайджест мира КПК – январь 1

Публикаций - 58, упоминаний - 75

SiRF Star упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

E-Ten Information Systems 112 27
HTC Corporation 1365 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1713 18
Samsung Electronics 8816 14
Gigabyte Technology 313 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 917 8
Microsoft Corporation 20589 7
Rover - RoverComputers 325 7
Intel Corporation 10524 6
HP Inc. 4944 6
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 5
Navitel - Навител Навигатор 267 5
Acer Group 2166 5
Белый Ветер Цифровой 145 4
Qualcomm Technologies 1505 4
Navteq 123 3
Paragon Software Group - PSG 321 3
Google LLC 9183 3
Sony Ericsson 1026 3
Apple Inc - Эппл Рус 10025 3
NXP Freescale Semiconductor 138 2
МакЦентр - MacCentre 115 2
Совзонд - Sovzond 76 2
TI - Texas Instruments Incorporated 731 2
RRC 133 2
РДТЕХ 200 2
LG Electronics 3100 2
Nokia Corporation 5174 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1270 2
Toshiba Corporation 2663 2
Trimble 37 2
SPB Software 48 1
Voxtel 68 1
Qisda BenQ 364 1
Sony 5465 1
Siemens AG - Сименс Россия 2155 1
AT&T Inc 1513 1
Lenovo Motorola 3272 1
Resco 4 1
Telefonica O2 UK 174 1
Техносила 224 3
Белый Ветер 205 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 200 2
Nike 151 1
Ferrari NV 134 1
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 11 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 511 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6155 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9937 46
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4830 43
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9086 29
QWERTY-клавиатура 291 22
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 182 21
FM-радиовещание - FM-тюнер 865 21
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 484 19
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 635 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 631 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1510 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 14
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 486 13
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 217 12
3G - Стандарт мобильной связи 5031 11
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 189 10
USB хост 67 9
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 222 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3111 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 565 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3331 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 4
VGA камера 162 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 4
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 48 3
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 496 3
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 133 3
ARM64 - Архитектура процессора 1201 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 52 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 59 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 2
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 89 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1315 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2537 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2016 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 51 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 48 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 463 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1046 53
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2073 38
Intel XScale - микропроцессорное ядро 203 14
TI OMAP 84 13
HTC Touch - серия смартфонов 46 10
HP Compaq iPaq 212 8
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 6
Microsoft Skype 1814 6
Linux OS 7068 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5775 4
Fujitsu Pocket LOOX 16 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 483 4
Pegasus 50 4
Microsoft Office 2874 4
HTC Touch Cruise 13 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1525 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 201 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 3
Microsoft Windows 10 10018 3
Microsoft Edge - браузер 1760 2
Symbian OS 1378 2
VK - Mail.ru Одноклассники 956 2
Google Earth - Google Планета Земля 202 2
Google Android 11552 2
Microsoft Outlook 1200 2
HP - palmOne Treo 85 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 1
Nvidia GeForce GTX 3039 1
RealNetworks RealNetworks 84 1
HP PhotoSmart 32 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 180 1
Sony Walkman 215 1
Opera Mobile 49 1
Nintendo DS - игровая консоль 320 1
Paragon Software Slovoed 25 1
Qualcomm Snapdragon MSM 24 1
WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 97 1
Sony Xperia 124 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 25 1
Nokia N - серия 322 1
Ксенин Алекс 311 26
Астахов Сергей 3 2
Путин Владимир 2174 1
Семенов Сергей 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 2
Европа 6658 2
Земля - планета Солнечной системы 2782 2
Израиль 1328 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 235 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 713 1
Европа Западная 1205 1
Германия - Берлин 515 1
Испания - Каталония - Барселона 666 1
Северная Америка 2368 1
Украина 5209 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1177 1
Германия - Федеративная Республика 6912 1
Австралия - Австралийский Союз 2076 1
Америка 937 1
Европа Восточная 2706 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1428 1
Япония 6996 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 2
POI - points of interest 62 2
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
Дед Мороз 141 1
Холодная война 55 1
CNews - ZOOM.CNews 1315 7
The Register 1200 1
Engadget - Блог о технологиях 398 1
Gartner 3100 1
Mobile Research Group 65 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
CeBIT 394 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 714 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
Red Dot Design Award 27 1
iF Design Awards 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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