на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SiRF Star
чипсет для GPS-приёмников
SiRF Star упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Техносила 224 3
|Белый Ветер 205 3
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 200 2
|Nike 151 1
|Ferrari NV 134 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 24
|Ксенин Алекс 311 26
|Астахов Сергей 3 2
|Путин Владимир 2174 1
|Семенов Сергей 26 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 2
|POI - points of interest 62 2
|Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
|Дед Мороз 141 1
|Холодная война 55 1
|CNews - ZOOM.CNews 1315 7
|The Register 1200 1
|Engadget - Блог о технологиях 398 1
|Gartner 3100 1
|Mobile Research Group 65 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru