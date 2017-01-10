Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SDIO
Secure Digital Input Output
Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты
Публикаций - 67, упоминаний - 73
SDIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 11
|Gates William Henry - Гейтс Билл 824 1
|Семенов Александр 86 1
|Соколов Андрей 15 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Собчак Ксения 16 1
|Лаптева Марина 90 1
|Русский язык 1441 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1491 1
|НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
|АЗС - Автомобильная заправочная станция 109 1
|PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
|Engadget - Блог о технологиях 398 1
|DigiTimes - Издание 1197 1
|allNetDevices 72 1
|PCMark 103 2
|Microsoft Research 121 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru