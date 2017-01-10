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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SDIO
Secure Digital Input Output
Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты



10.01.17 MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников 1
15.07.14 Google выпустил наборы для сборки модульного смартфона Project Ara 1
10.09.08 Выбор ZOOM: умный телефон для делового человека 1
23.06.08 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы лета 1
23.11.07 Toshiba Satellite U300: маленький ноутбук для большого бизнеса 1
12.09.07 PDA-новинки — затишье перед бурей 1
31.08.07 GPS-коммуникаторы: что выбрать? 1
13.04.07 "Сириус": российская платформа для встраиваемых приложений 1
01.02.07 Дайджест мира КПК – январь 1
30.01.07 В России создан собственный одноплатный компьютер 1
08.08.06 ИВК представил защищенный КПК 1
02.08.06 TabletKiosk представил новые ультрамобильные ПК на базе Intel 1
11.07.06 Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N520 – КПК или навигатор? 1
23.06.06 Выбор ZOOM.CNews: самые «беспроводные» КПК 1
21.04.06 Toshiba Tecra M5 – профессиональный взгляд на бизнес-ноутбук 1
19.04.06 palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD 1
17.04.06 Линейка КПК Mitac Mio пополнилась новыми моделями 1
06.03.06 Подарки к 8 Марта - фотокамеры и КПК 1
27.02.06 E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110 1
15.02.06 Palm T|X – последний бой с Windows Mobile? 1
30.01.06 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile 1
27.01.06 BenQ выпустила смартфон P50 1
21.12.05 Обзор: лучшие программы GPS-навигации 1
15.12.05 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года 5
02.12.05 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов 1
13.10.05 Palm проводит ценовой "блицкриг" 1
18.05.05 LifeDrive: первый КПК Palm с жестким диском 1
22.03.05 Первый КПК от Acer появился в России 1
10.02.05 Acer вышел на российский рынок КПК 1
09.02.05 Новый iPaq - "гвоздь сезона" на полгода 1
20.01.05 Коммуникаторы HP пошли в народ 1
17.01.05 Minox анонсировала компактную 5-мегапиксельную фотокамеру 1
28.12.04 Palm OS – в ожидании лучших времен 1
02.12.04 MiTAC Mio 336BT – КПК с "голубым зубом" 1
22.11.04 Casio анонсировала всепогодный КПК 1
10.11.04 Qtek S100 - первый тест в России 1
03.11.04 Mobile Crossing представила два новых КПК с GPS 1
27.10.04 iPaq hx4700 - самый "упакованный" КПК от HP 1
18.10.04 Fujitsu Siemens Pocket LOOX 710 - КПК с WiFi-телефоном 1
13.10.04 Dell выпустил КПК для игроманов 1

Публикаций - 67, упоминаний - 73

SDIO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20647 18
Intel Corporation 10620 14
HP Inc. 4965 11
HP - palmOne - Handspring 282 10
HTC Corporation 1366 8
Sony 5501 7
Toshiba Corporation 2687 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 724 5
Samsung Electronics 8847 5
Paragon Software Group - PSG 321 5
E-Ten Information Systems 112 4
МакЦентр - MacCentre 115 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1270 3
Rover - RoverComputers 330 3
Dell EMC 4444 3
Telefonica O2 UK 174 2
Compal Electronics 130 2
Тион Умный микроклимат 5 2
Gigabyte Technology 313 2
Viewsonic 287 2
Lenovo Motorola 3294 2
Nvidia Corp 2996 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 919 2
Broadcom Inc 443 2
ACCESS PalmSource 80 2
Siemens AG - Сименс Россия 2168 2
Qualcomm Technologies 1509 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1714 2
Apple Inc - Эппл Рус 10032 2
SPB Software 48 1
Synaptics 24 1
Archos 68 1
Nikon 553 1
AMD Radeon Technology Group - ATI Technologies 153 1
Motorola Solutions - Psion 118 1
Quanta Computer 197 1
Resco 4 1
Navteq 123 1
3Com Palm Computing 97 1
Casio 289 1
X5 Group 623 1
Nike 151 1
1Click 7 1
Dixis - Диксис 341 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 512 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1803 11
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2465 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6172 48
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4832 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9951 39
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9094 31
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 485 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 687 16
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 546 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3812 14
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 318 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3122 11
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1406 11
QWERTY-клавиатура 331 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11933 6
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 561 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2834 5
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 473 5
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1325 5
USB хост 67 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 635 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 487 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1128 4
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 182 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2949 3
Smartphone - Смартфон 867 3
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 189 3
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 222 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 179 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1524 3
3G - Стандарт мобильной связи 5036 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 474 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1371 3
WMA - Windows Media Audio 927 3
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 52 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 204 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 265 2
SRAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 64 2
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 50 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 949 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 186 2
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 167 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2079 42
Intel XScale - микропроцессорное ядро 205 15
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 14
HP Compaq iPaq 212 13
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 484 12
Microsoft Office 2874 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1055 10
Microsoft Windows Media Player 505 8
HP - palmOne Treo 85 6
Microsoft Windows 10 10028 6
Microsoft PowerPoint 611 5
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 58 4
Microsoft Outlook 1200 4
Microsoft Edge - браузер 1764 4
TI OMAP 84 4
Microsoft Skype 1816 3
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 3
Symbian OS 1379 3
Linux OS 7088 3
HTC Touch Diamond 32 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 187 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync 41 2
Eaton HotSync 23 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 238 2
Nvidia GeForce GTX 3041 2
Microsoft Windows 1323 2
Java - Язык программирования 2364 2
Fujitsu Pocket LOOX 16 2
Google Project Ara 44 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 342 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 63 1
ИВК Юпитер 28 1
Paragon Penreader 52 1
Toshiba SmartMEDIA 92 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 154 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 78 1
Opera Mobile 49 1
HTC Touch Pro 19 1
HTC Touch - серия смартфонов 46 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 442 1
Ксенин Алекс 311 11
Gates William Henry - Гейтс Билл 824 1
Семенов Александр 86 1
Соколов Андрей 15 1
Малафеев Андрей 50 1
Собчак Ксения 16 1
Лаптева Марина 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 78135 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25599 6
Европа 6717 5
Япония 7111 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8385 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11206 2
Китай - Тайвань 1426 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10856 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29422 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9710 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 88 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 92 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 119 1
США - Вашингтон - Редмонд 162 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 241 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 331 1
Испания - Каталония - Барселона 669 1
Украина 5218 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11815 1
Великобритания - Лондон 1668 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1875 1
Франция - Французская Республика 4192 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1183 1
Ближний Восток 2339 1
Африка - Африканский регион 2375 1
Германия - Федеративная Республика 6990 1
Австралия - Австралийский Союз 2115 1
Польша - Республика 1316 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3625 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1549 1
Азия - Азиатский регион 2941 1
Русский язык 1441 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1491 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 109 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Engadget - Блог о технологиях 398 1
DigiTimes - Издание 1197 1
allNetDevices 72 1
PCMark 103 2
Microsoft Research 121 1
Сириус - Образовательный центр 104 1
GITEX Technology Week - Выставка 18 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 183 1
CeBIT 401 1
iF Design Awards 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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