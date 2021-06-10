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Nokia Alcatel-Lucent OneTouch



10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
19.08.2019 Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» 1
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 2
17.04.2017 Microsoft оставила без обновления множество Windows-смартфонов 1
21.09.2016 В салонах «Билайн» перед 1 сентября выросли продажи бюджетных гаджетов 1
17.08.2016 МТС: Сибиряки за год вдвое увеличили спрос на 4G-гаджеты 1
08.07.2016 МТС: Ростовчане за год вдвое увеличили спрос на 4G-гаджеты 1
14.03.2016 7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM 1
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel 1
09.12.2015 Mozilla закрыла проект Firefox OS 1
07.09.2015 Хиты продаж: фаблеты первой половины 2015 года 1
02.09.2015 «Билайн» представил бюджетный 4G-смартфон для студентов 2
21.08.2015 «Билайн» предлагает клиентам купить услуги в кредит 2
12.08.2015 Московские клиенты «Билайн» смогут оценить преимущества новой технологии VoLTE 1
10.08.2015 «Билайн» представил роутер с поддержкой 4G+ 2
05.06.2015 Москва бросилась раскупать модемы «Мегафона». Розница удивлена 1
06.04.2015 «МегаФон» вдвое снижает стоимость планшетов MegaFon Login 3 и Login 2 1
16.02.2015 МТС снижает цены на бюджетные смартфоны 1
18.12.2014 «Билайн» расширяет линейку 4G/WiFi-роутеров 5
13.11.2014 В России начались продажи смартфонов на Firefox OS 4
06.11.2014 Ассортимент LTE-смартфонов за год увеличился в 2,5 раза 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
21.08.2013 Смартфоны под управлением Ubuntu Touch и Firefox OS: дни "большой тройки" ОС сочтены? 2
13.08.2013 Первый в мире Firefox-смартфон становится доступен во всех странах 1
11.07.2013 TeamViewer расширил возможности удаленной поддержки для мобильных устройств 1
01.07.2013 Представлен первый коммерческий смартфон на базе Firefox OS 1
17.06.2013 Лучшие смартфоны, работающие с двумя SIM-картами. Выбор ZOOM 5
28.03.2013 Пуленепробиваемый китаец: первый взгляд на Huawei Ascend G350 1
05.03.2013 Обзор выставки MWC 2013: лучшие мобильные новинки 3
19.02.2013 «МегаФон» начал продажи смартфонов Alcatel One Touch S’Pop и X’Pop 3
05.02.2013 Планшет из картона и воздуха: первый взгляд на Sony Xperia Tablet Z 1
28.01.2013 Самый тонкий смартфон в мире: первый взгляд на Alcatel One Touch Idol Ultra 4
10.01.2013 Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов 1
02.11.2012 «МегаФон» представил доступный смартфон с NFC-модулем Alcatel One Touch 922 1
01.11.2012 «МегаФон» начал продажи бюджетного Android-смартфона Alcatel One Touch 922 с поддержкой NFC 2
03.07.2012 Новая ОС для смартфонов получила имя Firefox 1
24.10.2011 Смартфоны и коммуникаторы: хиты продаж сентября 2011 2
12.05.2010 Motorola выпустит бюджетный QWERTY-телефон 1
07.05.2010 Alcatel выпустила недорогой QWERTY-слайдер 2
18.12.2008 Alcatel OT-I650: новый телефон для молодых людей 1

Публикаций - 54, упоминаний - 96

Nokia Alcatel-Lucent OneTouch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent 1014 24
Samsung Electronics 7997 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 11
ZTE Corporation 609 11
LG Electronics 2771 10
Apple Inc - Эппл Рус 9129 9
Nokia Corporation 4293 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 6
Huawei 2997 6
Microsoft Corporation 17337 6
HTC Corporation 1296 5
Sony 4454 5
Telefonica - Telefónica España 293 4
MediaTek 328 4
Meta - Facebook 3968 4
Lenovo Group 1869 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Google LLC 8904 3
Supra 24 3
Twitter 2208 3
TCL Corporation 131 3
МегаФон Ритейл 56 3
Deutsche Telekom 542 3
Lenovo Motorola 2388 3
KDDI Corporation 179 2
Mozilla Foundation 92 2
Sony Ericsson 971 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1982 2
Accenture - Аксенчер 698 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1596 2
Philips 1418 2
Oysters 17 1
VK - Mail.ru Group 2749 1
Tsinghua Unigroup 7 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 66 1
Prestigio 192 1
Telecom Italia 135 1
Continuum Innovation 39 1
Highscreen 33 1
Связной ГК 1045 2
eBay Inc 1038 1
Kickstarter 95 1
Евросеть 1310 1
Yamaha 61 1
Coca-Cola Company 190 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 80 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 21 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 14
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1286 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1413 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 6
3G - Стандарт мобильной связи 4623 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 378 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1291 4
Smartphone - Смартфон 815 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 816 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 706 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 612 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 2
Wi-Fi Direct 159 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 455 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 2
LTE-смартфон 138 2
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 73 2
AAC - Advanced Audio Coding 349 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2709 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 189 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 142 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 40 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 90 1
Google Android 10796 16
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1621 10
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 37 10
Mozilla Firefox OS 82 10
Apple iOS 5776 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 6
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 5
Linux OS 6161 4
Java - Язык программирования 1960 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1168 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 3
JavaScript - Язык программирования 825 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 3
Microsoft Windows 10 9180 3
Symbian OS 1163 3
Nokia Alcatel-Lucent IDOL 6 2
Apple iPhone 4 700 2
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPhone 6 547 2
Nokia 8110 10 2
Google Android One 44 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Microsoft Windows 8 1228 2
CloudMosa Puffin OS 2 2
Linux KaiOS - Мобильная операционная система 11 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 2
Apple iPad 3266 2
WhatsApp Messenger 658 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
Google Play - Google Store - Android Market 2521 2
Samsung S-Pen - Стилус 109 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Samsung Galaxy Note 559 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 393 2
Sony Xperia 113 2
Microsoft Windows 1225 2
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Ксенин Алекс 310 2
Лабис Юрий 14 2
Минасян Карине 92 1
Ковалев Сергей 18 1
Савков Леонид 32 1
Лебедева Ирина 17 1
Рубцов Сергей 27 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 4
Испания - Королевство 1887 3
Бразилия - Федеративная Республика 1485 3
Южная Корея - Республика 2500 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 3
Европа 5771 2
Россия - ЮФО - Севастополь 441 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 647 2
Франция - Французская Республика 3329 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 155 2
Москва - Бибирево 14 1
Россия - СФО - Республика Алтай 835 1
Сербия - Республика 179 1
Хорватия - Республика 163 1
Перу - Республика 133 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 317 1
Черногория 102 1
Россия - СФО - Республика Тыва 163 1
Колумбия - Республика 259 1
США - Флорида - Орландо 82 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1023 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 1
Испания - Каталония - Барселона 614 1
США - Калифорния - Купертино 225 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 209 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 940 1
Москва - ЮВАО - Марьино 47 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 1
Япония 5476 1
Польша - Республика 1174 1
Индия - Республика 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 1
Южная Америка 487 1
Германия - Федеративная Республика 5762 1
Нидерланды - Амстердам 385 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 60 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 34 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 92 1
Wikipedia - Википедия 358 2
CNews - ZOOM.CNews 1263 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
91Mobiles 8 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 127 1
IDC - International Data Corporation 3912 4
Tsinghua University - Университет Цинхуа 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 3
CeBIT 318 1
Red Dot Design Award 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
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