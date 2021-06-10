Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch
Публикаций - 54, упоминаний - 96
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 1045 2
|eBay Inc 1038 1
|Kickstarter 95 1
|Евросеть 1310 1
|Yamaha 61 1
|Coca-Cola Company 190 1
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 80 1
|Beard Chris - Крис Берд 13 2
|Ксенин Алекс 310 2
|Лабис Юрий 14 2
|Минасян Карине 92 1
|Ковалев Сергей 18 1
|Савков Леонид 32 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
|Wikipedia - Википедия 358 2
|CNews - ZOOM.CNews 1263 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
|91Mobiles 8 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 127 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru