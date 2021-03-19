Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rittal
Публикаций - 38, упоминаний - 48
Rittal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Siemens AG - Сименс Россия 870 4
|ABB Group - Asea Brown Boveri 239 2
|SAP SE 3467 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 1
|Facebook 3954 1
|Visiology - Визиолоджи 31 1
|IXcellerate - Икселерейт 60 1
|GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
|DataPro - ДатаПро 56 1
|Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
|Ланит ГК 1242 1
|Ланит Урал 18 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 1
|Intel Corporation 4978 1
|InnoSTage - Инностейдж 5 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
|Ростатом - Росэнергоатом ПАО 158 1
|Konecranes - Конекрейнс 3 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Нилов Александр 2 2
|Вецпер Евгений 2 2
|Галиев Дамир 4 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Зварковский Михаил 2 1
|Сильченко Ален 1 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Гурова Вера 4 1
|Халимов Ренат 5 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Алехин Заурбек 6 1
|Дорофеев Игорь 7 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Мигалин Сергей 7 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Никитин Сергей 32 1
|Соколов Дмитрий 49 1
|Салов Антон 26 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Клименко Федор 18 1
|Солдатов Алексей 78 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1062 1
|ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 121 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858384, в очереди разбора - 761563.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858384, в очереди разбора - 761563.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru