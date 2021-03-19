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Rittal



19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU 3
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
30.05.2018 Компания Rittal расширяет присутствие на рынке ИБП для СМБ 3
30.05.2018 Rittal сообщила о выходе на рынок ИБП для малого и среднего бизнеса 3
17.12.2015 Rittal будет поставлять 3-фазные системы ИБП от ABB в качестве стандартного решения для ЦОД 3
13.07.2015 CTI модернизировала ЦОД «Горводоканал» в Новосибирске 1
06.10.2014 «Борлас» построил локальную вычислительную сеть для «ИжАвто» 1
20.12.2013 «Энвижн Груп» предоставляет услуги инженерной поддержки «Интер РАО» 1
28.05.2013 Компьютер займет место инженера в ЦОД 1
23.04.2013 «Техносерв» модернизировал основной ЦОД «Промсвязьбанка» 1
15.03.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговые процессы «СтеллаПро Энерго» 1
13.09.2012 «Риттал» представила новую универсальную стойку TS IT в России 2
02.08.2010 «Ай-Теко» построила сетевую инфраструктуру терминала D аэропорта «Шереметьево-3» 1
14.01.2010 Создание ЦОД в России: типичные ошибки 1
08.10.2009 В Москве завершилась cпециализированная выставка «ПТА-2009» 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 1
04.02.2009 ВСС Group построила инженерную инфраструктуру на молочном комбинате «Петмол» 2
25.09.2008 Оборот «Лантри» в первом полугодии вырос на 136% 1
16.06.2008 18 июня откроется конференция «ЦОДы в России: проектирование, развертывание, эксплуатация» 1
11.02.2008 «Белтел» строит сеть в аэровокзальном комплексе «Калининград» 1
19.12.2007 В УГАТУ запущен самый мощный в России суперкомпьютер IBM 1
06.11.2007 «АйТи» создала инженерную инфраструктуру ЦОД компании «Мир» 1
27.09.2007 «Ракурс» поставил АСУТП для Загорской ГАЭС 1
07.06.2007 20 июня состоится конференция «ЦОД: оптимизация для бизнеса» 1
04.06.2007 20 июня откроется конференция "ЦОД: Оптимизация для бизнеса" 1
01.06.2007 «ЕвроСети» создали СКС для «Рольф Карлайн» 1
22.05.2007 20 июня состоится конференция по инфраструктуре ЦОД 1
02.03.2007 OCS создала департамент пассивного оборудования 1
04.09.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1
21.08.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
19.06.2006 В Москве откроется выставка "ПТА-2006" 1
15.06.2006 В Москве пройдет конференция по инфраструктуре ЦОД 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1
18.05.2006 В Москве состоится конференция по инфраструктуре ЦОД 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

Rittal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 870 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 239 2
SAP SE 3467 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 1
Facebook 3954 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Ланит ГК 1242 1
Ланит Урал 18 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 1
Intel Corporation 4978 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 158 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 161 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 222 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 199 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 195 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 515 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 17 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 39 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 1
OpenStack 348 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 181 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 99 1
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 10 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
Rittal PDU - серия блоков распределения питания 1 1
InnoSTage CyberART 4 1
Siemens Simatic 10 1
Siemens MindSphere Store 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
AWS - Amazon Web Services 570 1
Siemens Teamcenter 44 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 488 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
Siemens MindSphere 22 1
VMware vSphere 281 1
Google TensorFlow 67 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Нилов Александр 2 2
Вецпер Евгений 2 2
Галиев Дамир 4 1
Лейхнер Алексей 1 1
Яковлев Анатолий 1 1
Басистый Дмитрий 4 1
Вышемирский Сергей 1 1
Кушер Александра 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Дудниченко Алексей 1 1
Зварковский Михаил 2 1
Сильченко Ален 1 1
Лобзин Алексей 1 1
Дегтярев Алексей 54 1
Коробейников Сергей 1 1
Гурова Вера 4 1
Халимов Ренат 5 1
Вахмянин Иван 20 1
Алехин Заурбек 6 1
Дорофеев Игорь 7 1
Соловьев Сергей 25 1
Мигалин Сергей 7 1
Лебедев Сергей 24 1
Никитин Сергей 32 1
Соколов Дмитрий 49 1
Салов Антон 26 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Клименко Федор 18 1
Солдатов Алексей 78 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 10
Германия - Федеративная Республика 4320 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 4
Южная Корея - Республика 1768 2
Япония 3550 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 400 1
Россия - УФО - Челябинская область 707 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 365 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 1
Россия - Сибирь 999 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 110 1
Бразилия - Федеративная Республика 1264 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 1
Россия - СФО - Новосибирск 2230 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 1
Европа 4351 1
Франция - Французская Республика 2516 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4960 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 674 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 1
Россия - ПФО - Казань 1634 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6594 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1062 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 121 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858384, в очереди разбора - 761563.
Создано именных указателей - 46783.
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