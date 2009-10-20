Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервис Плюс СуперМаг
Публикаций - 68, упоминаний - 137
Сервис Плюс СуперМаг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Denso Corporation 31 3
|Седьмой Континент 58 2
|IKEA - ИКЕА 120 2
|Твой дом - сеть гипермаркетов 14 1
|Geox 3 1
|MODIS 49 1
|Finn Flare 23 1
|Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 18 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор 389 1
|ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
|Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 1
|Adidas 125 1
|Nike 153 1
|Кораблик 34 1
|Ригла - аптечная сеть 48 1
|Виктория - Сеть супермаркетов 129 1
|X5 Group 660 1
|Auchan Holding - Ашан 176 1
|Дикси - Сеть магазинов 95 1
|Подшивалов Виталий 3 2
|Сардарян Роберт 19 1
|Зыляев Николай 6 1
|Хургес Михаил 10 1
|Маликин Андрей 9 1
|Артюхов Александр 17 1
|Петренко Василий 2 1
|Волков Геннадий 5 1
|Степанов Антон 57 1
|Викторов Алексей 9 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Коптелов Андрей 82 1
|Терехов Андрей 37 1
|Поляков Виктор 4 1
|Попова Мария 139 1
|Якушкин Евгений 3 1
|Назаров Алексей 69 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Шарак Андрей 43 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru