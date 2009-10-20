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Сервис Плюс СуперМаг



20.10.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал 28 супермаркетов «Копейка» на базе «СуперМаг-УКМ 4.0»
08.07.2009 «Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS
25.06.2009 Гипермаркеты «Эссен» переходят на «СуперМаг-УКМ4.0»
26.01.2009 Два новых магазина сети «Калинка» заработали на базе «СуперМаг Плюс»
05.08.2008 «Сервис Плюс» расширила функционал системы автоматизации розничных сетей «СуперМаг»
21.04.2008 Супермаркеты «Точка вкуса» заработали на базе «СуперМага»
04.02.2008 Супермаркеты сети «Шамса» в Хабаровске автоматизированы на базе «Супермага»
24.12.2007 Новый магазин РАЙПО заработал на базе «Супермага»
14.11.2007 Магазины «Системы Глобус» автоматизированы на базе «СуперМага»
13.11.2007 «СуперМаг» внедрили в хабаровских СD-маркетах
08.06.2007 «СуперМаг» в Приморском крае: автоматизация мини-маркета «Преображение»
10.05.2007 Хабаровская «Калинка» выбрала «СуперМаг»
25.04.2007 ТС «Подружка» выбрала «Супермаг»
03.04.2007 «СуперМаг» работает в супермаркете «Красногорский»
02.04.2007 Супермаркеты «24 часа» во Владивостоке перешли на «СуперМаг»
21.03.2007 В семействе программных продуктов «СуперМаг» пополнение
21.03.2007 Сеть магазинов MODIS работает на решениях «СуперМаг»
27.02.2007 «Дом Торговли» автоматизирован на базе «СуперМага»
13.02.2007 ТК «Эдельвейс» торгует вместе с «СуперМаг»
12.02.2007 Новый универсам «Монетка Супер» в Тюмени внедрил «СуперМаг»
19.12.2006 Магазин розничной сети "Супермаг" автоматизирует деятельность
30.11.2006 Магазины "Ситимаркет" автоматизируются на базе "Супермаг"

Публикаций - 68, упоминаний - 137

Сервис Плюс СуперМаг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сервис Плюс 175 62
Oracle Corporation 5893 8
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 135 6
Программный продукт ГК 3658 5
5500 5
1С-ИжТиСи 4907 5
Технологии Будущего 100 4
1С-Рарус 702 4
Microsoft Corporation 22012 3
Toshiba Corporation 2830 3
SAP SE 4415 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 49 2
Астор 103 2
АТК Консультационная группа 47 2
Siemens AG - Siemens Group 2269 1
Toshiba Tec 7 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 22 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Ansoft - Ансофт 39 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 560 1
Software AG & IDS Scheer 196 1
Meta - Facebook 4162 1
Intel Corporation 11016 1
Oracle Consulting 16 1
Антарес 31 1
Seiko Epson Corporation 855 1
РДТЕХ 212 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 116 1
Штрих-М 39 1
Qlik - QlikTech 109 1
IBM - International Business Machines Corp 8811 1
Prisma - Нейронные сети 31 1
АйТи 1124 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1401 1
Neoflex - Неофлекс 161 1
АТОЛ ГК 182 1
SAP CIS - САП СНГ 813 1
АФК Система ПАО 1649 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 1
Корус Консалтинг ГК 998 1
Denso Corporation 31 3
Седьмой Континент 58 2
IKEA - ИКЕА 120 2
Твой дом - сеть гипермаркетов 14 1
Geox 3 1
MODIS 49 1
Finn Flare 23 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 1
Adidas 125 1
Nike 153 1
Кораблик 34 1
Ригла - аптечная сеть 48 1
Виктория - Сеть супермаркетов 129 1
X5 Group 660 1
Auchan Holding - Ашан 176 1
Дикси - Сеть магазинов 95 1
Роснано 626 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3030 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12502 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 689 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 296 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1212 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 128 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 389 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4130 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 88 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 39 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 55 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 1
Масштабируемость - Scalability 1265 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 152 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6688 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1780 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2978 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 100 1
Тонкий клиент - Thin client 155 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 372 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 542 1
Умные платформы 730 1
Сервис Плюс АРТ 32 22
Linux OS 7438 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 894 3
Microsoft Windows 10 11199 2
SQL - Язык программирования 568 2
Qlik Qlikview 113 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 932 2
Software AG webMethods 75 1
АйТи-Ойл - АЗК Решение автоматизации управления сетями АЗС 4 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 131 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 944 1
Software AG - ARIS Platform 158 1
Microsoft SharePoint Online 41 1
CSI Set Prisma 15 1
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 26 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 492 1
Luxe Retail TradeX 60 1
Ansoft Avarda ERP 30 1
DSSL Trassir 17 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 1
IBM DB2 339 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 1
1С:Розница 62 1
Атол Artix 4 1
Microsoft Windows NT 736 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
UCS R-Keeper 48 1
Apache OpenOffice 442 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 1
СПАРК-Интерфакс 116 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 1
Intel Celeron - Серия процессоров 920 1
CSI Set Retail 54 1
Microsoft SQL Server 1404 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 1
Microsoft Office 3179 1
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Терехов Андрей 37 1
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Попова Мария 139 1
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Назаров Алексей 69 1
Заржецкий Александр 31 1
Шарак Андрей 43 1
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 842 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 5
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 427 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 641 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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