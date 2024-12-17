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Рики ГК Рики ‎Фиксики анимационный сериал


Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель — сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики ГК» и производится анимационной студией «Аэроплан». На 2024 году вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма — «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).


17.12.2024 Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников 3
30.10.2024 МТС интегрирует «Фиксиков» в детские сервисы 4
20.08.2024 Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+) 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 2
20.06.2024 Для детей из Хакасии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 4
18.06.2024 Петербургским дошкольникам объяснят, что такое интернет вещей 3
17.06.2024 Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками 3
11.06.2024 Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии 3
10.06.2024 Татарстанские дети узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с «Фиксиками» 4
07.06.2024 МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики 4
06.06.2024 Для детей из Якутии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 4
06.06.2024 Юным кировчанам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 3
06.06.2024 Юным пермякам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 3
03.06.2024 МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 4
13.03.2024 КИФА объявляет новый состав совета директоров 1
29.01.2024 «Дзен» представил витрину с популярными мультфильмами для детей 1
07.06.2023 Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей 1
03.02.2023 «Марвел» и ELARI перешли на детское время 1
24.01.2023 Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет 2
05.10.2022 МТС запустила бесплатные образовательные экоуроки с «фиксиками» по сохранению окружающей среды 3
29.04.2022 «Триколор» запускает первый телеканал собственного производства для детей 1
15.02.2022 «Мегафон» разработал тариф для детей 1
27.08.2021 Tele2 запустила услугу «Дети онлайн» 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
21.09.2020 «Одноклассники» дали возможность брендам запускать нативные спецпроекты в сообщениях 2
19.02.2020 Голосовой помощник «Алиса» поможет детям освоить сложные звуки 1
27.01.2020 «Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике 1
18.07.2016 «Триколор ТВ» включил в пакет «Детский» телеканал «Тлум HD» 1
31.03.2016 Детские каналы производства «Первый ТВЧ» стали доступны абонентам «Акадо Телеком» 1
27.05.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Мульт» 1
12.05.2015 МТС превратит детский смартфон в безопасную точку доступа в интернет 3

Публикаций - 31, упоминаний - 68

Рики ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 15
Yandex - Яндекс 7340 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Ростелеком 9701 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Samsung Electronics 10255 1
МегаФон 8805 1
Dell EMC 5027 1
Alibaba Group 422 1
Apple Inc 12101 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
HP Inc. 5685 1
8213 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Telegram Group 1983 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Adobe Systems 1549 1
Галактика - Корпорация 1467 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ELARI 34 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Яндекс - Сказбука 4 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
Adobe Figma 41 1
Аэроплан 14 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Walt Disney Company 622 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Рики ГК 7 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Роскино - Roskino 2 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Медиа 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 10
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 10
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 10
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 27 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Apple iPhone 6 4862 1
Adobe Photoshop 764 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Autodesk Maya 62 1
Яндекс.Плюс 191 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Яндекс.Учебник 48 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 3 1
Adobe After Effects 68 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
ELARI FixiTime 2 1
МегаФон Kids 3 1
ELARI KidGram 5 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Юркова Ольга 15 2
Киселев Сергей 59 2
Решетин Олег 42 1
Вольфсон Влад 59 1
Таболин Сергей 21 1
Ильичев Владимир 5 1
Завадский Марк 15 1
Лурье Евгений 3 1
Мацейчук Даниил 1 1
Свобода Максим 2 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 1
Кочетков Владимир 11 1
Ященко Иван 4 1
Медников Дмитрий 24 1
Ксензов Максим 14 1
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Ретюнский Дмитрий 4 1
Гаспарян Марина 1 1
Афонина Ирина 2 1
Розов Александр 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 19
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка Южная 850 1
Африка - Африканский регион 3478 1
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Евразия - Евразийский континент 607 1
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Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Америка Южная - Амазонка - Amazonas - крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности - Амазония - Амазонская низменность 55 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 8
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 6
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 29 3
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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
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Образование в России 2191 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 52 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Английский язык 6634 1
Цифровая этика детства - Хартия 4 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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