Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Mind
Майнд Лабс
МайндСофт
ИнтерМайнд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 181
Mind упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|PepsiCo - Пепсико 95 2
|Траско - Trasko 27 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Datum Group - Датум Групп 11 1
|Королев Алексей 20 8
|Платонов Михаил 38 2
|Печенин Алексей 12 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Гришин Владислав 2 2
|Тришина Мария 2 1
|Кривошеев Антон 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Паришева Александра 1 1
|Заболотный Алексей 2 1
|Кузин Алексей 4 1
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
|Врацкий Андрей 4 1
|Савченко Виталий 7 1
|Пухов Евгений 8 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Козлов Александр 54 1
|Акиндинов Дмитрий 5 1
|Засохлин Иван 8 1
|Бургов Владимир 9 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767131, в очереди разбора - 670816.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767131, в очереди разбора - 670816.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru