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27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 4
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 1
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 2
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
30.03.2020 Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 1
24.08.2017 «РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике» 1
11.07.2017 Сбербанк свернул скандальную полумиллиардную закупку ВКС 2
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1
08.06.2017 «АйТеко» построила ИТ-инфраструктуру нового 14-этажного «ангара» для «Вертолетов России» 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
25.11.2016 Как обмануть Реестр отечественного ПО: ФОМС купил «железо» из США в 10 раз дороже российских аналогов 2
11.11.2016 «Ростелеком» закупил на 100 миллионов российский сервер видеоконференций 1
30.08.2016 Yealink начинает продавать продукцию Mind под своим брендом 2
17.08.2016 RRC займется продвижением программного решения Mind 4
02.06.2016 Названы ведущие игроки рынка видеоконференцсвязи в России 2
25.05.2016 «Мегафон» обеспечит корпоративных клиентов бесплатной видеосвязью 1
10.05.2016 IBM и Sesame Workshop намерены оптимизировать систему дошкольного образования во всем мире 1
16.12.2015 Mind и Yealink представят комплексное решение для корпоративного сектора 2
23.11.2015 «АйПиМатика» и Mind продемонстрировали интеграционные возможности своих решений 4
27.10.2015 Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind 1
23.09.2015 Treolan и Mind договорились о сотрудничестве 4
21.09.2015 Datum Group налаживает собственные поставки аппаратных средств и ПО различных производителей 1
18.05.2015 Счетная палата использует сервис облачной видеосвязи Mind 1
12.05.2015 J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G 1
29.04.2015 Управление Федерального казначейства Чеченской Республики сократило расходы с помощью Mind 1
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 1
24.03.2015 Вышла обновленная версия решения для видеоконференцсвязи Mind 3.5 4
02.02.2015 «Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи 5
27.01.2015 Решения Mind и «С-Терра» обеспечат безопасную видеоконференцсвязь 4
15.01.2015 «Аскон» начал битву с заграницей с «принципиально новым строительным САПР» 1
22.10.2014 Mind внедрил ВКС в Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 2
15.10.2014 Администрация Тамбовской области внедрила серверное решение ВКС от Mind 9
02.10.2014 Тренд на программные ВКС дает шанс российским разработчикам 1
18.09.2014 Главный центр специальной связи выбрал Mind в качестве поставщика ВКС 2
08.09.2014 Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа 5

Публикаций - 70, упоминаний - 181

Mind упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VideoMost - ВидеоМост 191 8
Microsoft Corporation 11143 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
АйТи 752 4
Cisco Systems 2054 4
iTeco - Ай-Теко 720 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
Telegram Group 702 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Veeam Software 250 2
Google LLC 7168 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Булат НИЦ 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
IBM 3554 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 3 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Ланит ГК 1160 1
Titanium 28 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Аскон - Ascon 177 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
РТ-Информ 112 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
РТЛабс 145 1
Vinteo 13 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Траско - Trasko 27 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 10
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 9 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
Microsoft Windows приложения 105 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 14 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 60 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 10
Microsoft Windows 10 6670 7
Linux OS 4272 4
Cisco Webex 108 3
Microsoft Skype 1476 3
WhatsApp Messenger 654 3
Аскон Компас-3D 66 2
Autodesk Revit 68 2
Microsoft Exchange 684 2
Apple macOS 930 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
Avaya Scopia 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Autodesk AutoCAD 177 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Opera - Браузер 637 1
Microsoft Lync 272 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 5 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Аскон KompasFlow 3 1
IBM Watson 105 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Аскон Газоснабжение: ГСН 1 1
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 5 1
Siemens PLM Software Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 9 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync 21 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1460 1
Ред ОС 239 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Outlook 650 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Королев Алексей 20 8
Платонов Михаил 38 2
Печенин Алексей 12 2
Рыстенко Михаил 57 2
Гришин Владислав 2 2
Тришина Мария 2 1
Кривошеев Антон 1 1
Лосев Сергей 43 1
Паришева Александра 1 1
Заболотный Алексей 2 1
Кузин Алексей 4 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Врацкий Андрей 4 1
Савченко Виталий 7 1
Пухов Евгений 8 1
Свириденко Андрей 77 1
Козлов Александр 54 1
Акиндинов Дмитрий 5 1
Засохлин Иван 8 1
Бургов Владимир 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Европа 3781 2
Казахстан - Республика 2646 2
Грузия 693 2
Украина 3389 2
Монголия 172 2
Япония 2808 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Иннополис 292 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Индия - Республика 2181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
Open Space - Офис открытого типа 13 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
CNews Analytics 1991 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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