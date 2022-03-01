Merlion стала официальным дистрибьютором отечественных программных решений Mind

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Mind, российским поставщиком платформы для проведения видеоконференций и онлайн-совещаний. В качестве официального дистрибьютора на территории России Merlion будет заниматься продвижением в партнерском канале программного продукта Mind, зарегистрированного в реестре отечественного ПО Минцифры.

Mind – полностью российское решение, разработанное в компании «Интермайнд». Компания поставляет комплекс решений для аудио- и видеосвязи, систему унифицированных коммуникаций, вебинарную платформу для использования в деятельности государственных структур с 2010 г. Имеет собственные технологии, защищенные патентами США. С 2010 г. компания реализовала свыше 900 проектов по поставке решения Mind для корпоративных заказчиков. В 2021 г. компания Mind получила премию CNews AWARDS в номинации «Экспансия года».

«Мы в рамках активного развития проектной дистрибуции и направления дистрибуции импортозамещающих решений намерены популяризировать ПО Mind среди партнеров (как системных интеграторов, так и реселлеров), будем наращивать поставки и укреплять наше сотрудничество с производителем», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«Начатое совместное сотрудничество между нами будет способствовать развитию партнерских отношений в сфере видеокоммуникаций, реализации комплексных проектов по поставке систем ВКС, а также расширению сервисного обслуживания для корпоративных пользователей», – отметил Михаил Агафонов, генеральный директор компании «Интермайнд».