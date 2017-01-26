Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПриватБанк Приват24
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Публикаций - 113, упоминаний - 184
ПриватБанк Приват24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 5
|PayU - ПэйЮ 37 3
|Webmoney 330 3
|PayPal 441 3
|Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|1С 3738 2
|Telegram Group 702 1
|Maykor - Мэйкор 259 1
|Xerox 516 1
|Avanpost - Аванпост 92 1
|Robokassa - Робокасса 44 1
|PEOPLEnet 18 1
|IBM 3539 1
|Xerox Евразия 47 1
|Витязь Александр 39 13
|Смирнова Ева 19 2
|Кулик Вадим 113 2
|Волков Никита 50 2
|Малышев Алексей 7 2
|Николенко Александр 3 2
|Лавров Виталий 22 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Хасис Лев 96 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Попов Андрей 72 1
|Эренбург Михаил 33 1
|Калинин Денис 63 1
|Волков Кирилл 7 1
|Викулин Александр 16 1
|Gartner 2190 1
|Forrester Research 385 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761668, в очереди разбора - 665358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761668, в очереди разбора - 665358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru