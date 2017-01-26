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ПриватБанк Приват24


26.01.2017 В Сбербанке сменился куратор технологий 1
09.09.2016 Приватбанк реализовал возможность перевода денег через Siri 2
17.06.2016 Приватбанк запустил собственного бота для Telegram 1
26.04.2016 OOOPay расширила список направлений обмена электронных валют 1
01.04.2016 ПриватБанк запустил онлайн-сервис возврата железнодорожных билетов 3
31.03.2016 Система Free-Kassa подключила «Приват 24» и LiqPay 1
16.11.2015 MyKassa возобновила прием платежей через «Сбербанк Онлайн» 1
06.10.2015 ПриватБанк запустил услугу заказа такси через «Приват24» для iPhone 2
06.10.2015 Пользователям MyKassa теперь доступны системы интернет-банкинга «Телебанк» и «ОТПдирект» 1
05.06.2015 Privat24 для iOS оснащен поддержкой Apple Watch 1
12.03.2015 «ПриватБaнк» разработал прототип «Приват24» для Apple Watch 1
05.03.2015 «ПриватБанк» и 1С представили облачное решение для автоматизации управления и учета СМБ 2
14.01.2015 «ПриватБанк» запустил в Украине систему безопасных платежей посредством смартфонов AirPay 2
21.11.2014 «ПриватБанк» и MoneyGram запустили в Украине переводы через банкоматы и терминалы самообслуживания 1
12.11.2014 «ПриватБанк» запустил мобильное приложение для вкладчиков 2
07.11.2014 «ПриватБанк» запустил веб-сервис быстрых денежных переводов на карты любого банка мира 1
02.09.2014 «ПриватБанк» начал продажу электронных QR-билетов на поезда 2
29.05.2014 «ПриватБанк» перевел всех своих сотрудников на iPad 1
11.04.2014 Payment Plugin стал доступен пользователям облачного сервиса веб-магазинов Taberna Hub 1
11.03.2014 «ПриватБанк» при поддержке Sybase CIS перешел на SAP Sybase ASE Cluster Edition 1
20.02.2014 «ПриватБанк» запустил облачный NFC-кошелек 2
18.02.2014 Интегратор платежей Payment Plugin разработал API для интеграции с сайтами 1
15.01.2014 Интегратор платежей Payment Plugin выходит на российский и международный рынок 1
17.12.2013 «ПриватБанк» доверил Xerox управление печатью в своих офисах в России и Украине 1
30.09.2013 Российский «ПриватБанк» разрешил оплачивать налоги через интернет 1
24.09.2013 CIO крупнейшего банка Украины перешел в Сбербанк руководить ИТ-фабрикой 2
11.09.2013 Клиенты российского «ПриватБанка» могут получить кредитную историю из НБКИ через интернет 1
28.08.2013 Банковское оборудование «набирается ума» 2
16.08.2013 «ПриватБанк» внедрил отправку и выплату переводов Unistream через интернет 1
05.08.2013 «Приватбанк» и Qiwi запустили бесплатные денежные переводы из России в Украину 1
30.07.2013 «ПриватБанк» запустил онлайн-бухгалтерию 2
26.06.2013 Каждый четвертый украинский владелец Android-смартфона пользуется платежным приложением «Приват24» 4
17.06.2013 «ПриватБанк» продал больше миллиона электронных билетов 2
31.05.2013 «ПриватБанк» научил смартфоны читать карты 1
22.04.2013 Через «Приват24» можно приобрести билеты на рейсы 880 авиакомпаний по всему миру 1
18.04.2013 «ПриватБанк» готов обслужить клиентов в Google Glass 2
15.04.2013 Пользователи «Яндекс.Денег» могут пополнять счета с банковских карт и получать наличные в банкоматах «ПриватБанка» 1
12.04.2013 «ПриватБанк» внедрил сервис мгновенного блокирования карт через банкоматы 1
11.04.2013 Корпоративные клиенты «ПриватБанка» могут подключать услугу массовых платежей через интернет  1
05.04.2013 В марте «ПриватБанк» продал более 70 тыс. электронных железнодорожных билетов 2

Публикаций - 113, упоминаний - 184

ПриватБанк Приват24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 5
PayU - ПэйЮ 37 3
Webmoney 330 3
PayPal 441 3
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
3738 2
Telegram Group 702 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Xerox 516 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Robokassa - Робокасса 44 1
PEOPLEnet 18 1
IBM 3539 1
Xerox Евразия 47 1
ПриватБанк 177 66
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Qiwi 783 4
Visa International 1345 3
Альфа-Банк 1123 2
uBank 21 2
Western Union 86 2
Hyundai Motor 145 2
ВТБ24 583 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Почта Банк 289 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
British Airways - British Midland International 39 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Austrian Airlines - авиакомпания 12 1
MoneyGram 24 1
Юнистрим - Unistream 167 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Google Android 10751 21
Apple iOS 5742 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 9
Apple macOS 925 6
Apple - App Store 2198 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Windows 10 6635 3
Linux OS 4257 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 2
MyKassa - сервис приема платежей для интернет-магазинов 20 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
OOOPay - платежная система 8 1
Apple iPad 3263 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Microsoft Skype 1467 1
PayMaster - Платежный интегратор 13 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Nestle KitKat 161 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
Qiwi Терминалы 100 1
SAP Sybase 77 1
MasterCard MoneySend 39 1
Витязь Александр 39 13
Смирнова Ева 19 2
Кулик Вадим 113 2
Волков Никита 50 2
Малышев Алексей 7 2
Николенко Александр 3 2
Лавров Виталий 22 1
Кравцов Сергей 39 1
Хасис Лев 96 1
Мельникова Алиса 29 1
Попов Андрей 72 1
Эренбург Михаил 33 1
Калинин Денис 63 1
Волков Кирилл 7 1
Викулин Александр 16 1
Украина 3365 60
Россия - Российская федерация - РФ 57350 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 5
Грузия 691 5
Латвия - Латвийская Республика 450 4
Украина - Киев 465 3
Европа 3752 2
Россия - Симферополь 115 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Польша - Республика 829 2
Румыния 343 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Россия - Сочи 912 1
Узбекистан - Республика 822 1
Евразия 160 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Таджикистан - Республика 434 1
Европа Западная 613 1
Грузия - Тбилиси 46 1
Европа Центральная 106 1
Украина - Львов 34 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Прибалтика - Балтия 592 1
США - Сан-Франциско 692 1
Украина - Полтава 13 1
Казахстан - Республика 2629 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Швеция - Королевство 752 1
Сингапур - Республика 808 1
Восточная Европа 1678 1
Южная Америка 313 1
Чехия - Чешская Республика 495 1
Россия - Республика Крым 626 1
Канада 1301 1
Израиль 721 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Gartner 2190 1
Forrester Research 385 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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