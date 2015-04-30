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Марка АО
ФГУП Издательско-торговый центр Марка


30.04.2015 5 мая 2015 г. в городе федерального значения Севастополь состоится торжественное открытие филателистического салона ФГУП Издатцентр «Марка» 1
28.04.2015 Определены лучшие марки 2014 г. 1
22.04.2015 Издатцентр «Марка», подведомственный Федеральному агентству связи, принял участие в работе Всемирной ассоциации по развитию филателии 1
21.04.2015 21 апреля в почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского» 1
13.04.2015 10 апреля 2015 г. состоялось гашение почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос 1
10.04.2015 Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля 1
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель 7
02.04.2015 В пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Россвязь и Почта России: к 70-летию Великой Победы» 1
26.03.2015 Марка, посвященная 150-летнему юбилею земской почты, вышла в почтовое обращение 26 марта 1
20.03.2015 21 марта 2015 г. состоится торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России 1
19.03.2015 В канун 100-летнего юбилея выдающегося пианиста XX века Святослава Рихтера состоялась торжественная церемония памятного гашения в Министерстве культуры Российской Федерации 1
11.03.2015 Открыт филателистический салон ФГУП Издатцентр «Марка» в Нижнем Новгороде 2
10.03.2015 Определен победитель конкурса рисунка почтовой марки, посвященной детскому лагерю «Артек» 1
05.03.2015 Конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летнему юбилею пианиста Святослава Рихтера, вышел в почтовое обращение 5 марта 1
04.03.2015 Лучший эскиз для почтовой марки «Международный детский центр “Артек”» 2
02.03.2015 Выбери лучший эскиз для маркированной продукции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 2
24.02.2015 6 марок «Города воинской славы» вышли в почтовое обращение 24 февраля 1
19.02.2015 В Министерстве внутренних дел Российской Федерации погасили почтовые марки с изображениями орденов Мужества и Дружбы 2
18.02.2015 Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля 1
12.02.2015 Корпоративный календарь ФГУП Издатцентр «Марка» занял I место в конкурсе «Лучший календарь 2015». 2
12.02.2015 Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение 1
10.02.2015 Блок, посвященный парку «Ленские Столбы» в Республике Саха (Якутия), выходит в почтовое обращение 10 февраля 2
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 4
27.01.2015 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой, посвященный Б.Л. Пастернаку, писателю, поэту, лауреату Нобелевской премии 1
22.01.2015 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Б.Ф. Андреева (1915–1982), актера театра и кино» 1
22.01.2015 В обращение выходит почтовый блок «150 лет со дня рождения В.А. Серова (1865–1911), художника» 1
29.12.2014 Выбери лучшую марку 2014 г. 2
25.12.2014 ФГУП Издатцентр «Марка» опубликовало график работы почтовых салонов в праздничные дни 1
23.12.2014 Каталоги знаков почтовой оплаты, изданные ФГУП Издатцентр «Марка», удостоены высокой награды на выставке «Россия-2014» 1
10.12.2014 Издатцентр «Марка» совместно с Международным детским центром «Артек» объявляет о начале Всероссийского конкурса рисунка для почтовой марки 1
09.12.2014 Издатцентр «Марка» совместно с «Почтой России» объявляет Всероссийский конкурс рисунка для выпуска маркированной продукции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1
07.11.2014 Издатцентр «Марка» информирует клиентов своих салонов 1
21.10.2014 Каталоги знаков почтовой оплаты, изданные под эгидой Федерального агентства связи, удостоены высших наград выставки «EXPO VI-MA 2014» 1
13.10.2014 Новый филателистический салон открылся в Хабаровске 1
02.10.2014 Как приобрести марки с символикой «Сочи-2014» 2
31.07.2014 В обращение выходят четыре почтовые марки из серии «История Первой мировой войны» 1
30.07.2014 Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу 3
15.07.2014 Союз филателистов России: Почтовая марка никуда не исчезнет 1
02.07.2014 Состоялось открытие новых филателистических салонов 3
23.06.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Республика Крым» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 66

Марка АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Почта России ПАО 1579 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 2
Счётная палата РФ 461 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Духовницкий Олег 91 4
Леонов Алексей 15 3
Пархоменко Александр 13 2
Крылов Алексей 4 2
Московец Александр 3 2
Страшнов Дмитрий 109 1
Блок Александр 2 1
Пушкин Александр 11 1
Серов Валентин 3 1
Джакаева Мария 1 1
Зубов Игорь 3 1
Романов Алексей 32 1
Антонова Ирина 2 1
Журавский Александр 1 1
Дзюбин Аркадий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 27
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 7
Россия - СФО - Новосибирск 1980 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 5
Земля - планета Солнечной системы 881 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Россия - Хабаровск 624 3
Европа 3788 3
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Вологда 193 3
Россия - Краснодар 1041 2
Украина 3398 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Орёл 216 2
Россия - Якутск 249 2
Россия - Белгород 245 2
Россия - Таганрог 112 2
Россия - Курск 232 2
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 2
Россия - Малоярославец 11 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Эквадор - Республика 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Словения - Республика 112 1
Хорватия - Республика 118 1
Франция - Париж 375 1
Россия - Тобольск 72 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Великая Отечественная война 123 4
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 4
Федеральное законодательство 254 3
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 3
Космодром Байконур 97 2
Ордена Российской империи 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 3
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 1 1
Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769552, в очереди разбора - 673236.
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