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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Марка АО
ФГУП Издательско-торговый центр Марка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 66
Марка АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
|Духовницкий Олег 91 4
|Леонов Алексей 15 3
|Пархоменко Александр 13 2
|Крылов Алексей 4 2
|Московец Александр 3 2
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Блок Александр 2 1
|Пушкин Александр 11 1
|Серов Валентин 3 1
|Джакаева Мария 1 1
|Зубов Игорь 3 1
|Романов Алексей 32 1
|Антонова Ирина 2 1
|Журавский Александр 1 1
|Дзюбин Аркадий 1 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769552, в очереди разбора - 673236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769552, в очереди разбора - 673236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru