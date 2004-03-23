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Micro Focus
Novell GroupWise



23.03.2004 Novell разработал GroupWise под Linux
27.01.2004 Выходит бета Novell GroupWise 6.5 для Linux
23.06.2003 PalmSource и Novell объявили о сотрудничестве
18.04.2003 Novell анонсировал клиент Novell GroupWise для рабочих станций под Linux и Mac
21.11.2002 Novell готовит к выпуску GroupWise 6.5
18.09.2002 Panda Software и Beginfinite будут вместе защищать серверы Novell GroupWise
26.03.2001 Novell, Inc. анонсировала Novell GroupWise 6
11.09.2000 Novell анонсирует выпуск нового пакета GroupWise Wireless для устройств с беспроводной связью
29.03.2000 Novell представила версию GroupWise для беспроводной связи
13.04.1999 Клиентское ПО GroupWise 5.2 некорректно работает под некоторыми версиями Windows 98
06.04.1999 Novell ввела поддержку временного формата третьего тысячелетия и Microsoft Outlook в GroupWise 5.5 и объявила о поддержке партнеров по разработке систем на ее базе
25.03.1999 Novell планирует выпуск GroupWise 5.5 в 2000 году

Публикаций - 59, упоминаний - 106

Micro Focus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Micro Focus - Novell 844 28
Microsoft Corporation 21014 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
Novellus Systems 77 2
SUSE 310 2
Vanguard Security Technologies 1 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 101 1
UMAX Technologies 55 1
RedLab - РэдЛаб 47 1
АМИ 53 1
Mustek Systems 76 1
ACCESS PalmSource 80 1
AT&T Wireless Services 256 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
Agfa Gevaert 57 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Xerox 1052 1
Fujitsu 1620 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 525 1
Oracle Corporation 5811 1
Nokia Corporation 5235 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 1
Apple Inc - Эппл Рус 10124 1
Dell EMC 4472 1
Sequoia Capital 102 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 286 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 651 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 642 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 214 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 124 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration 41 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 21
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 17
Linux OS 7207 10
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 135 4
Microsoft Windows 10 10129 4
Microsoft Windows NT 707 3
Microsoft Exchange 993 3
Microsoft Windows 2000 1051 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 2
Java - Язык программирования 2415 2
ASPLinux - Ximian Evolution 5 2
Apache OpenOffice 440 2
Microsoft Outlook 1209 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 2
Perl - Язык программирования 111 1
SUSE Manager 11 1
ESET File Security 17 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 170 1
Microsoft Windows 98 331 1
C/C++ - Язык программирования 37 1
Vanguard Security Technologies - MAILguardian 1 1
SUSE Linux 137 1
Microsoft Windows ME 125 1
ЭОС Архивное дело 107 1
ESET NOD32 Mail Security 8 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 442 1
Micro Focus - Novell Evolution 4 1
IBM Informix СУБД 132 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 256 1
Apache HTTP Server 371 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 1
Symbian OS 1387 1
Microsoft Windows 1378 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 1
Microsoft SQL Server 1265 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 1
JavaScript - Язык программирования 935 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 228 1
Microsoft Office PowerPoint 613 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1677 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 15 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Толь Елена 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 3
Россия - Российская федерация - РФ 82514 3
Германия - Федеративная Республика 7790 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
Мексика - Мехико 68 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 14 1
США - Юта - Прово 9 1
США - Юта 174 1
США - Лос-Анджелес 676 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Китай - Пекин 817 1
Португалия - Португальская Республика 639 1
Австрия - Австрийская Республика 978 1
Япония - Токио 884 1
Нидерланды 1993 1
Испания - Королевство 2521 1
Великобритания - Лондон 1840 1
Франция - Французская Республика 4928 1
Италия - Итальянская Республика 2865 1
Ближний Восток 2491 1
Африка - Африканский регион 2667 1
Австралия - Австралийский Союз 2657 1
Индия - Республика 4093 1
Финляндия - Финляндская Республика 1622 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Беларусь - Белоруссия 3207 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 1
Английский язык 408 1
ZDnet 559 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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