Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Micro Focus
Novell GroupWise
Публикаций - 59, упоминаний - 106
Micro Focus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sequoia Capital 102 1
|SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 1
|Английский язык 408 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru