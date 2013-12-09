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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Eidos Interactive



09.12.2013 Thief. Видео 1
13.11.2013 Thief. Скриншоты 1
12.11.2013 Thief. Видео 1
17.10.2013 Thief. Скриншоты 1
11.10.2013 Thief. Видео 1
23.08.2013 Thief 4. Скриншоты 1
16.08.2013 Дата выхода Thief 1
11.09.2011 Два миллиона Deus Ex: HR 1
24.02.2010 Just Cause 2 без поддержки Windows XP 1
22.02.2010 Just Cause 2. Видео 1
17.02.2010 Just Cause 2. Видео 1
05.02.2010 Just Cause 2. Видео 1
19.12.2009 Just Cause 2. Видео 1
18.12.2009 Kane & Lynch 2: Dog Days по-русски 1
06.12.2009 Just Cause 2. Видео и скриншоты 1
18.11.2009 Just Cause 2. Видео 1
14.11.2009 Just Cause 2. Скриншоты 1
11.11.2009 Just Cause 2. Видео 1
31.10.2009 Just Cause 2. Скриншоты 1
30.10.2009 Just Cause 2. Видео 1
10.10.2009 Just Cause 2: Видео 1
12.09.2009 Just Cause 2: Видео 1
03.09.2009 Batman Arkham Asylum. Видео и скриншоты 1
27.08.2009 Just Cause 2. Скриншоты 1
26.08.2009 Batman Arkham Asylum. Видео 1
21.08.2009 Batman Arkham Asylum. Видео 1
19.08.2009 Демоверсия Mini Ninjas 1
18.08.2009 Just Cause 2: Видео 1
07.08.2009 Демоверсия Batman Arkham Asylum 1
06.08.2009 Batman Arkham Asylum для РС задержится 1
14.07.2009 Batman: Arkham Asylum. Видео 1
07.07.2009 Square Enix Europe начинает работу 3
03.07.2009 Batman: Arkham Asylum. Видео 1
16.06.2009 Crystal Dynamics работает над новой игрой 1
03.06.2009 Just Cause 2: Скриншоты 1
03.06.2009 Batman: Arkham Asylum. Скриншоты 1
01.06.2009 Just Cause 2: Видео 1
29.05.2009 Batman: Arkham Asylum. Дата выхода 1
29.05.2009 Стенд Eidos на Е3 2
08.05.2009 Battlestations: Pacific. Скриншоты 1

Публикаций - 173, упоминаний - 207

Eidos Interactive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новый диск 590 60
4205 27
Square Enix 177 15
Funcom 90 7
Microsoft Corporation 12409 5
AMD Graphics Product Group - ATI 409 5
EA - Electronic Arts 1066 4
Valve 147 4
SEGA 243 4
Nvidia Corp 2170 4
Sony 2830 3
THQ 245 3
Ubisoft 648 3
Bethesda Softworks 210 2
Rockstar Games 218 2
Intel Corporation 4546 2
Activision Blizzard 405 2
Nintendo 325 2
NCsoft 91 1
Акелла 759 1
BioWare 184 1
Konami 84 1
2K Games 189 1
AMD - Advanced Micro Devices 1826 1
Atari 111 1
Capcom 257 1
ДиалогНаука 102 1
AOC 74 1
Realtek Semiconductor 30 1
Sophos 170 1
Warner Bros. International Television Distribution 187 11
The Walt Disney Company 191 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 103 1
Sony BMG 74 1
Пентагон - Министерство обороны США 364 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 152 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 128 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 178 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 138 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 180 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 193 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 30
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 26
Sony Playstation Portable - Sony PSP 464 10
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 277 6
Nintendo Wii - игровая консоль 637 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 4
Microsoft DirectX 422 4
Nvidia GeForce GTX 2213 4
Microsoft Windows XP 1051 3
Epic Games Unreal Engine 253 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 184 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 307 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 586 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 62 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 104 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 2
Nintendo DS - игровая консоль 267 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 22 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 10 1
EA The Sims - компьютерная игра 99 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Intel Pentium III 11 1
Intel Core 2 Duo 352 1
Microsoft Windows 918 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 22
Северная Америка 1519 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 16
Россия - Российская федерация - РФ 61456 15
Япония 3181 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 125 8
Прибалтика - Балтия 689 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 911 4
Европа 4102 3
США - Нью-Йорк 1224 2
Германия - Федеративная Республика 4030 2
США - Лос-Анджелес 322 2
Азия - Азиатский регион 1642 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 538 2
Перу - Республика 101 1
Океания 39 1
США - Колорадо 61 1
Канада - Монреаль 32 1
Тихий океан 57 1
Греция - Греческая Республика 357 1
Китай - Шанхай 274 1
Таиланд - Королевство 392 1
Франция - Французская Республика 2343 1
Африка - Африканский регион 1608 1
Канада 1421 1
Австралия - Австралийский Союз 1225 1
Вторая мировая война 347 16
Русский язык 1081 1
The Guardian - Британская газета 203 1
Ars Technica 288 1
Associated Press 498 1
The Independent 15 1
eMarketer 113 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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