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Минпромторг РФ ФЦПР ИИ ФГАУ Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта

Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») - экспертно-аналитический центр компетенций по поддержке развития и прикладного внедрения технологий искусственного интеллекта. ФЦПР ИИ обеспечивает поддержку цифровой трансформации Минпромторга России, сопровождение внедрения технологий ИИ в процессы Минпромторга России, его подведомственных организаций, а также на предприятиях промышленности.


22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
01.10.2024 ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ 2
12.07.2024 ИТ-решения с искусственным интеллектом будут тщательно проверять перед получением господдержки 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 6
12.12.2023 Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта запустил проект «ПрогрессИИв» для поддержки компаний-разработчиков в области ИИ 2
06.12.2023 Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона 2
22.11.2023 Мишустин поручил министерствам готовить кадры для искусственного интеллекта, создавать для него инфраструктуру и внедрять 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Минпромторг РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
Ростелеком 9866 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Газпром нефть 633 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 321 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2012 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 457 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3251 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3140 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 1
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