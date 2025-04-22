Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») - экспертно-аналитический центр компетенций по поддержке развития и прикладного внедрения технологий искусственного интеллекта. ФЦПР ИИ обеспечивает поддержку цифровой трансформации Минпромторга России, сопровождение внедрения технологий ИИ в процессы Минпромторга России, его подведомственных организаций, а также на предприятиях промышленности.