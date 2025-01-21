Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

CMMS Computerized Maintenance Management System КСУТО Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием



21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
12.12.2024 ГК «УльтимаТек» выделил бизнес продуктовой разработки в отдельную компанию «Экспанта» 1
28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
11.08.2020 Цифровой двойник оборудования обещает технологическую революцию на золотодобывающем комбинате 1
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 1
03.10.2019 Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России 1
25.10.2018 «Сименс» и «Бентли cистемс» объявили о запуске комплексного решения для электростанций 1
06.10.2016 HID Global представила новые решения для обеспечения безопасности приложений интернета вещей в «умном» здании 1
03.08.2011 Системы управления недвижимостью: как выбрать, кому платить 1
22.12.2010 ТОиР: берем инциденты под контроль 1
02.06.2003 "АНД Проджект" стал партнером DPSI 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

CMMS и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3934 2
Softline - Софтлайн 2811 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Zenlayer 4 2
Microsoft Corporation 24628 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Ростелеком 9703 1
SAS Institute 971 1
Emerson 84 1
SAP SE 5279 1
8213 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
HID Global 117 1
МегаФон 8807 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Biocad - Биокад 78 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Газинформсервис - ГИС 273 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Google LLC 11775 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Veeam Software 318 1
UIPath 101 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Nutanix 98 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Транснефть 299 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 8
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 3
Оцифровка - Digitization 4541 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 2
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 19 2
Tencent Cloud 10 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 2
IBM Maximo Asset Management 53 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Apple iPhone 6 4862 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Emerson Plantweb 1 1
IBM Maximo for Nuclear Power 5 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
OSIsoft PI System 10 1
HID Mobile Access 8 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
IBM Tivoli 281 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Office 365 941 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Public Cloud 26 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Siemens MindSphere 26 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
HID Global iCLASS SE - iClass Seos 21 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
Обращения граждан 227 1
IBM Maximo for Utilities 2 1
IBM Maximo for Transportation 2 1
IBM Maximo for Oil and Gas 2 1
Фокин Дмитрий 21 2
Куликов Вячеслав 2 1
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Шароглазов Арсений 4 1
Соколов Павел 14 1
Лобов Сергей 27 1
Шпак Василий 223 1
Шадаев Максут 1009 1
Касаев Сергей 27 1
Заянц Илья 46 1
Паршин Максим 316 1
Ушаков Анатолий 41 1
Соловьев Сергей 70 1
Смирнова Татьяна 33 1
Тутаев Михаил 47 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Краснов Михаил 84 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Виноградов Артём 28 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 31 1
Спиридонов Иван 26 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 26 1
Свирщевский Андрей 7 1
Урусов Виктор 127 1
Костин Сергей 36 1
Касимов Денис 22 1
Кудашев Константин 13 1
Туманян Давид 3 1
Натрусов Артем 284 1
Бадалов Андрей 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Иванов Никита 11 1
Клявин Владимир 47 1
Казарин Станислав 175 1
Барсуков Сергей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Азия - Азиатский регион 5530 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Украина 7609 1
Грузия 1240 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Европа 21770 1
США - Северная Каролина - Гринсборо 7 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Optics 139 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
ARC Advisory Group 20 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще